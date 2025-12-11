Týden do klíčového jednání o půjčce Ukrajině: EU hrozí, že Belgii odstaví jako Maďarsko

Libor Novák

11. prosince 2025 10:57

Evropská unie
Evropská unie Foto: Depositphotos

Evropská unie se snaží přesvědčit Belgii, aby podpořila plán na financování Ukrajiny. Strategie, o které nyní se mluví, by spočívala ve varování, že by s Belgičany mohlo být zacházeno jako s Maďarskem. Klíčovým úkolem lídrů EU na summitu 18. prosince bude získat na svou stranu belgického premiéra Barta De Wevera, který se stal novým neoblíbeným prvkem bloku.

De Wever vetuje snahy o poskytnutí půjčky Ukrajině ve výši 210 miliard eur. Ukrajina se potýká s obrovským finančním nedostatkem, zatímco válka s Ruskem se vleče dál. Belgický premiér tak dlouho zatvrzele trvá na svém postoji ohledně financování půjčky ze zmrazených ruských aktiv, která jsou shodou okolností z větší části uložena právě v Belgii, že diplomaté z celého bloku nyní pracují na strategiích, jak ho přesvědčit.

De Weverův odpor pramení z obav, že by Belgie zůstala sama zodpovědná za případné splacení peněz. Téměř všechna ruská aktiva jsou uložena ve finančním depozitáři Euroclear v Bruselu, a proto De Wever požaduje další bezpečnostní záruky.

Nyní požaduje, aby EU poskytla dodatečnou finanční rezervu navíc k již navrhovaným finančním zárukám. Cílem je pokrýt potenciální právní spory a vyrovnání, což je nápad, proti kterému se mnoho vlád staví.

Belgie zaslala seznam požadovaných změn, které mají zajistit, že nebude nucena splatit peníze Moskvě sama, pokud by byly sankce zrušeny. De Wever prohlásil, že půjčku na reparace nepodpoří, pokud nebudou jeho obavy rozptýleny. Lídři si mysleli, že se dohodnou už na posledním říjnovém setkání. Bylo nemyslitelné, že by k dohodě nedošlo v prosinci. Nyní se to však zdá pravděpodobné.

Diplomaté ale stále vidí naději. Velvyslanci budou projednávat belgické požadavky bod po bodu, identifikovat největší obavy a snažit se je řešit. Stále je prý prostor pro manévrování a cílem je přiblížit se pozici Belgie, jak jen to bude možné.

Nicméně týden před schůzkou lídrů EU přitvrzuje. Diplomat s povědomím o probíhajících diskuzích pro Politico uvedl, že pokud De Wever bude nadále blokovat plán, ocitne se v nepříjemné a pozoruhodné pozici. Ocitne se v ní jako lídr země, která byla dlouho pro-evropská.

Belgický premiér by byl odstaven a ignorován, stejně jako maďarský Viktor Orbán, který byl chladně přehlížen kvůli omezování demokracie a odmítání spolupracovat na sankcích vůči Rusku. Vzkaz pro Belgii je jasný, pokud se nepřidá, její diplomaté, ministři a lídři ztratí svůj hlas u jednacího stolu EU. Úředníci by přesunuli seznam přání a obav Belgie souvisejících s dlouhodobým rozpočtem EU na roky 2028 až 2034 na poslední místo.

To by vládě způsobilo velké problémy, zejména když jednání vstoupí do klíčové závěrečné fáze za 18 měsíců. Názory Belgie na návrhy EU nebudou vyžadovány a její telefonáty zůstanou nezodpovězeny, uvedl diplomat.

Byla by to tvrdá realita pro zemi, která je doslova i symbolicky v srdci projektu EU a která se často ujímala vedoucích rolí, například předsednictví Evropské rady. Diplomaté ale říkají, že zoufalé časy vyžadují zoufalé kroky. Ukrajina čelí v příštím roce rozpočtovému schodku 71,7 miliard eur a bude muset od dubna začít omezovat veřejné výdaje, pokud nezajistí peníze.

Americký prezident Donald Trump se navíc opět distancoval od poskytování americké podpory. Evropští velvyslanci se tento týden setkávají třikrát, ve středu, pátek a neděli, aby jednali o návrhu Komise na půjčku, který byl zveřejněn minulý týden.

Evropská komise předložila ještě jednu možnost financování Ukrajiny. Jde o společný dluh krytý příštím sedmiletým rozpočtem EU. Maďarsko formálně vyloučilo vydávání eurobondů a získání dluhu prostřednictvím rozpočtu EU na podporu Ukrajiny vyžaduje jednomyslný souhlas.

To nechává prostor pro plán C: aby některé země sáhly do svých vlastních státních pokladen a udržely Ukrajinu nad vodou. Tato možnost není mezi návrhy Komise, ale diplomaté o ní tiše diskutují. Jako nejpravděpodobnější účastníci jsou vnímáni Německo, severské a pobaltské státy.

Ti, kteří tuto myšlenku navrhují, však varují: Nejdůležitějším přínosem členství v EU pro země bloku je solidarita. Tím, že se některé členské země donutí nést finanční břemeno podpory Ukrajiny samy, riskuje blok vážné rozdělení ve svém jádru. Předpokládá se, že Německo by v budoucnu nemuselo podporovat krachující banku v zemi, která nyní neposkytne peníze Kyjevu.

„Solidarita je obousměrná ulice,“ řekl jeden diplomat. Určitě existuje i jiná cesta, ale pouze teoreticky. De Weverovi kolegové z EU by se mohli spojit a schválit plán „reparační půjčky“ prostřednictvím takzvaného hlasování kvalifikovanou většinou, ignorujíc námitky Belgie. Diplomaté však tvrdí, že se o tomto kroku vážně neuvažuje.

EU (Evropská unie) Bart De Wever Belgie

