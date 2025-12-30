Rusové momentálně nechtějí prozradit, kde je Putin

Kreml nadále rozvíjí tvrzení o ukrajinském dronovém útoku na prezidentovu rezidenci v Novgorodské oblasti. Rusové teď nechtějí informovat o tom, kde se prezident Vladimir Putin nachází. Kyjev již dříve obvinění ze strany Moskvy odmítl.
Podle Kremlu není za současných okolností možné, aby místo pobytu prezidenta Putina bylo předmětem veřejné diskuze v Rusku. "Ohledně místa pobytu prezidenta, tak za nynějších okolností nemůže být toto téma předmětem jakékoliv veřejné diskuze," řekl mluvčí hlavy státu Dmitrij Peskov podle ruské státní agentury TASS.
O údajném pondělním útoku více než 90 dronů na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti se zmínil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Podle ministra byly všechny bezpilotní stroje úspěšně zneškodněny, aniž by způsobily jakoukoliv škodu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinění okamžitě a rázně odmítl. Celé tvrzení označil za "naprostý výmysl" a ruskou dezinformaci, jejímž cílem je sabotovat diplomatické pokroky.
Zelenskyj upozornil, že zpráva o údajném útoku přišla jen den po jeho významném, téměř tříhodinovém setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem na Floridě, kde oba lídři ladili detaily mírového plánu a bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.
Putin před nedělním jednáním v Mar-a-Lago prohlásil, že Ukrajina "nespěchá na mírové řešení konfliktu". Kyjevu vzkázal, že je případně připraven dosáhnout svých cílů vojensky. Válka na Ukrajině přitom trvá již přes tři a půl roku. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
