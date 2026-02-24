Ruský prezident Vladimir Putin vystoupil na zasedání rady Federální bezpečnosti služby (FSB), kde se překvapivě téměř nezmínil o probíhající válce na Ukrajině. Namísto bilancování konfliktu se soustředil na varování adresovaná Velké Británii a Francii v souvislosti s nepodloženými tvrzeními ruské rozvědky.
Podle těchto zpráv měly obě země plánovat vyzbrojení Ukrajiny jadernou bombou. Putin prohlásil, že Londýn i Paříž si jistě uvědomují, jak by mohl dopadnout jakýkoliv jaderný útok vedený proti Rusku.
Prezident dále obvinil Kyjev ze zorganizování pondělního útoku poblíž nádraží Savjolovskij v Moskvě, při kterém zahynul dopravní policista a další dva lidé utrpěli zranění. Putin incident označil za teroristický čin a uvedl, že pachatel byl naverbován prostřednictvím internetu.
Podle jeho slov byl útočník donucen nést výbušné zařízení, které bylo následně odpáleno na dálku. Tato verze se liší od dřívějších prohlášení ruských úředníků, kteří hovořili o sebevražedném útoku.
V souvislosti s těmito událostmi Putin vyzval příslušníky FSB k zintenzivnění boje proti terorismu. Prohlásil, že Kyjev se uchýlil k teroristickým metodám proto, že nedokázal Rusko porazit přímo na bitevním poli. Ruský lídr tak naznačil, že změna ukrajinské strategie je důsledkem jejich vojenské neúspěšnosti v otevřeném střetu.
Bez předložení jakýchkoliv důkazů ruský prezident také varoval před chystanými sabotážemi na potrubních systémech v Černém moři. Tyto hrozící útoky dal do souvislosti s působením ukrajinských sil a jejich spojenců. Putin tímto vyjádřením naznačil, že strategická infrastruktura v regionu zůstává pod vysokým rizikem napadení.
Na závěr svého projevu se Putin dotkl tématu mírových rozhovorů a obvinil západní partnery Ukrajiny z jejich maření. Podle něj je to právě tlak Západu, který brání dosažení dohody mezi Moskvou a Kyjevem. Ruský prezident tak zopakoval narativ, že ukrajinská strana není při vyjednávání autonomní a jedná pod vlivem cizích zájmů.
Americká politika v oblasti ochrany životního prostředí prošla radikálním obratem, který mnozí odborníci považují za nejzávažnější rozhodnutí současného prezidenta. Administrativa Donalda Trumpa oficiálně zrušila klíčový vědecký dokument z roku 2009, který definoval emise skleníkových plynů jako hrozbu pro veřejné zdraví. Tímto krokem vláda prakticky ztratila právní nástroje k omezování vypouštění oxidu uhličitého či metanu, tedy látek, které vědecká komunita jednoznačně spojuje s extrémními projevy počasí, jako jsou sucha a ničivé vlny veder.
Zdroj: Libor Novák