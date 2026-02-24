VIDEO: Zelenskyj světu na výročí války poprvé ukázal svůj bunkr

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si připomněl čtvrté výročí zahájení ruské invaze emotivním videoprojevem, který natočil přímo v prostorách svého bunkru na Bankovově ulici v Kyjevě. V úvodu připomněl známý výrok o tom, že Vladimir Putin plánoval dobýt Kyjev za pouhé tři dny. Skutečnost, že ukrajinský odpor trvá již čtyři roky, podle něj vypovídá o nesmírné odvaze a vytrvalosti celého národa, který od 24. února 2022 urazil náročnou cestu.
Během projevu Zelenskyj ukázal strohé chodby a kanceláře podzemního krytu, kde v prvních dnech války pobýval spolu se stovkami dalších spolupracovníků. Právě z těchto míst probíhala každodenní porada s armádním velením a nekonečné telefonáty světovým lídrům, ve kterých prezident žádal o dodávky zbraní pro obranu vlasti. Bunkr se stal symbolem centra rozhodování v době, kdy byla budoucnost země nejistá.
Prezident zdůraznil, že Ukrajinci namísto vyvěšení bílé vlajky zvolili boj za svou modrožlutou zástavu. Okupanti, kteří očekávali vítání květinami, narazili na nekonečné fronty před vojenskými správami. Zelenskyj připomněl hrdinství obyčejných civilistů, kteří se v prvních dnech stavěli do cesty obrněným kolonám jako živá zeď a neústupně bránili své ulice, dvory i vesnice.
Vzpomínka patřila také obětem ruské agrese v místech, která se stala synonymem pro válečné hrůzy, jako jsou Buča, Irpiň, Borodjanka či zničený Mariupol. Prezident zmínil masové hroby a útoky na obytné domy či porodnice s tím, že takovým způsobem lidské bytosti nebojují. Apeloval na svědomí těch, kteří se zlem stále spolupracují nebo od Putina kupují ropu, a zdůraznil, že Ukrajinci na tyto činy nikdy nezapomenou.
Zelenskyj poukázal na obrovský technologický posun, kterým ukrajinská obrana za čtyři roky prošla. Zatímco na začátku země vděčila i za dodávky neprůstřelných vest, dnes disponuje moderními systémy Patriot, Iris-T či letouny F-16. Ukrajina navíc vyvíjí vlastní zbraně dlouhého doletu a ročně produkuje přes tři miliony FPV dronů, díky čemuž je schopna provádět operace, jako byla ta v Kurské oblasti.
Velkou část svého projevu věnoval prezident poděkování všem občanům, kteří jsou podle něj hlavní silou drží nezávislost země. Vyjádřil úctu vojákům na frontě, jejich rodinám za trpělivost i všem pracujícím, kteří svým úsilím posilují stát. S hrdostí oslovil Ukrajince jako „velký národ velké Ukrajiny“ a poděkoval každému, kdo se odmítá vzdát i v těch nejtěžších chvílích.
V závěru Zelenskyj konstatoval, že Ukrajina právě překonává nejnáročnější zimu ve svých dějinách, ale do příchodu jara zbývá už jen necelý týden. Putin podle něj svých cílů nedosáhl, Ukrajince nezlomil a válku nevyhrál. Prezident přislíbil, že Ukrajina udělá vše pro nastolení spravedlivého míru a obnovu spravedlnosti pro všechny, které konflikt zasáhl.
