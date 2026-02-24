Zelenskyj pozval Trumpa na návštěvu Ukrajiny

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze

U příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s emotivním videoprojevem, v němž vyzval Donalda Trumpa k návštěvě Kyjeva. Zelenskyj zdůraznil, že Vladimir Putin nedosáhl svých původních válečných cílů a nepodařilo se mu zlomit ukrajinský lid. Ukrajina podle něj v žádných budoucích jednáních nezradí své občany a udělá vše pro dosažení spravedlivého a důstojného míru.

Prezident ve svém osmnáctiminutovém projevu vůbec poprvé zveřejnil záběry z podzemního bunkru v ulici Bankova, kde se svým týmem trávil první hodiny po útoku v roce 2022. Vzpomínal také na tehdejší telefonát s Joem Bidenem, který mu nabízel evakuaci ze země. Zelenskyj tehdy odpověděl svou dnes již legendární větou, že nepotřebuje odvoz, ale munici. Součástí videa byly i záběry z pietního aktu na náměstí Majdan, kde prezident položil růže k památníku tisíců padlých vojáků a vojákyň.

Zelenskyj vyjádřil přesvědčení, že pouze osobní návštěva Ukrajiny by Donaldu Trumpovi umožnila pochopit skutečnou podstatu této války a hloubku utrpení místních lidí. Podle ukrajinského lídra by taková cesta mohla Trumpovi ujasnit, kdo je v tomto konfliktu agresorem a na koho je třeba vyvinout tlak. Zdůraznil, že nejde o pouhou pouliční rvačku, ale o útok „nemocného státu“ na suverénní zemi, přičemž Putin je hlavní překážkou k ukončení bojů.

Zatímco Trump návštěvu Kyjeva dosud neuskutečnil, do ukrajinské metropole v úterý dorazila řada evropských představitelů. Mezi hosty byla britská ministryně zahraničí Yvette Cooper, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen a premiéři severských a pobaltských zemí. Evropští lídři vyjádřili Ukrajině podporu, přičemž německý kancléř Friedrich Merz podotkl, že Moskva není tak silná, jak se snaží světu namluvit. Francouzský prezident Emmanuel Macron však zůstává skeptický ohledně brzkého konce války kvůli chybějící ochotě Ruska zastavit agresi.

V rámci mírových rozhovorů v Ženevě Zelenskyj instruoval své vyjednavače, aby nedopustili znehodnocení letitého úsilí a odvahy ukrajinského lidu. Odmítl požadavky Kremlu na odevzdání území v Donbasu, které ruská vojska nedokázala vojensky dobýt. Naopak mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil, že Rusko hodlá v operaci pokračovat, dokud nebude plně dosaženo všech jeho cílů, které označil za zásadní pro život v Rusku.

Situace na místě zůstává tragická, což potvrzují svědectví civilistů na náměstí Majdan. Svitlana Sverydko, jejíž manžel padl v roce 2023 v Charkovské oblasti, vyjádřila hlubokou nenávist vůči Rusku a prohlásila, že agresi nikdy neodpustí. Sedmnáctiletá Elmira Kuzikova, uprchlice z okupovaného Pokrovsku, zase popsala pocit prázdnoty a zničenou budoucnost poté, co válka připravila její rodinu o domov i vše, co milovala.

Zelenskyj v závěru projevu kritizoval Putina za to, že jelikož není schopen porazit Ukrajinu na bojišti, útočí na obytné budovy a elektrárny. Ukrajinci podle něj nyní prožívají nejtěžší zimu v historii doprovázenou takřka každonočním terorem. Navzdory tomu prezident ocenil mezinárodní úspěchy národa, od statusu kandidáta EU až po vítězství v Eurovizi či zisk filmových cen, a označil své spoluobčany za lidi, kteří inspirují celou planetu.

Čtyři roky války na Ukrajině otřásly celým světem. Mezi Ukrajinci sílí vyčerpání a pocit, že zůstali sami

