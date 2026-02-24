Fico se přidal na stranu Ruska, tvrdí SaS. Podala na něj trestní oznámení za vlastizradu

Slovenská opoziční strana SaS v úterý podala na Generální prokuratuře SR trestní oznámení na premiéra Roberta Fica. Důvodem jsou jeho nedávná vyjádření a kroky, které směřují k zastavení takzvaných havarijních dodávek elektrické energie na Ukrajinu. Podle představitelů opozice mohl předseda vlády svým jednáním naplnit skutkovou podstatu hned několika závažných trestných činů.
Předseda SaS Branislav Gröhling na tiskovém brífinku ostře prohlásil, že se Robert Fico tímto krokem fakticky přidal na stranu Ruské federace v jejím válečném tažení proti Ukrajině. Podle něj premiér podporuje agresi tím, že vyvíjí politický nátlak na zastavení humanitární pomoci ve formě elektřiny. Gröhling upřesnil, že trestní oznámení se týkají podezření z vlastizrady, zneužívání pravomoci veřejného činitele, nehumanity či dokonce teroristického útoku.
Poslanec Karol Galek upozornil na pozadí celého sporu, kterým je poškození ropovodu a následné zastavení dodávek ruské ropy na Slovensko. Fico hodlá na tuto situaci reagovat recipročně právě omezením energetické pomoci sousední zemi. Galek však zdůraznil, že premiér neútočí na běžný obchodní tok elektřiny, který nadále funguje, ale na nouzovou výpomoc, což označil za zločin proti lidskosti.
Podle opozice Fico svým postupem otevírá „novou frontu“ proti Ukrajině, tentokrát ze západní strany. Galek tento přístup označil za vlastizradu na slovenských občanech, protože premiér podle něj v praxi pouze plní příkazy ruského prezidenta Vladimira Putina. Opoziční politici se shodují, že takové jednání přímo ohrožuje bezpečnostní i morální zájmy Slovenské republiky.
Kritikou nešetřila ani místopředsedkyně SaS Mária Kolíková, která poukázala na to, že premiér nemá zákonné oprávnění samostatně rozhodovat o zastavení dodávek prostřednictvím Slovenské elektrizační přenosové soustavy (SEPS). Jeho výroky navíc podle ní vyvolávají značné znepokojení a obavy u obyvatelstva na obou stranách hranice, což by mohlo být klasifikováno jako šíření poplašné zprávy.
K protestům se připojili také zástupci poslaneckého klubu Slovensko - Za lidi. Ti v souvislosti se čtvrtým výročím ruské invaze konstatovali, že Robert Fico stojí na straně agresora a pomáhá masovému vrahovi namiesto lidem v nouzi. Roman Mikulec vyjádřil za premiérovo chování hluboký stud a dodal, že žádný normální stát by nechtěl mít takového souseda, jakým se nyní jeví Slovensko pod Ficovým vedením.
Šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš doplnil, že historie si bude pamatovat, jak se současný slovenský premiér vysmíval obětem a pozůstalým války. Namísto podpory napadeného souseda, kterému je zabírána půda, se podle něj Fico staví do role spojence útočníka. Opozice vnímá toto chování jako naprosté selhání základní lidské i politické slušnosti.
Veronika Remišová, předsedkyně strany Za lidi, apelovala na prezidenta Petra Pellegriniho, aby se pokusil alespoň částečně zachránit mezinárodní reputaci země. Uvedla, že Slovensko je nyní ve světových médiích zmiňováno jako stát, jehož předseda vlády odmítá pomoci mrznoucím lidem v nouzi. Podle ní je přitom v národním zájmu Slovenska, aby se Ukrajina ubránila a dosáhla spravedlivého míru.
Celý spor vygradoval po pondělním jednání Roberta Fica s ministrem financí Ladislavem Kamenickým. Premiér tehdy oficiálně požádal společnost SEPS o ukončení nouzových dodávek elektřiny. Zároveň pohrozil, že pokud Ukrajina bude nadále poškozovat slovenské zájmy v oblasti strategických surovin, vláda přehodnotí svůj dosavadní konstruktivní postoj k ukrajinskému členství v Evropské unii.
Prezident Peter Pellegrini ve svém oficiálním stanovisku volá po urychleném zahájení diplomatických jednání. Podle hlavy státu by se měly obě strany pokusit najít smírné řešení, které by umožnilo jak pokračování dodávek ruské ropy na Slovensko, tak obnovení toku elektřiny na Ukrajinu. Současná situace totiž podle něj vyžaduje diplomatický takt spíše než stupňování vzájemného napětí.
Zdroj: Libor Novák