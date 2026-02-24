Nemáte odvahu přiznat, že jste selhali. Žádná velmoc nemůže vyhrát válku proti realitě, vzkázal Macinka Lavrovovi

Český ministr zahraničí Petr Macinka vystoupil v úterý na půdě Valného shromáždění OSN v New Yorku s neobvykle přímočarým projevem. U příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu odmítl opakovat diplomatické fráze a svůj apel adresoval přímo ruskému šéfovi diplomacie Sergeji Lavrovovi, i když ten v sále osobně přítomen nebyl.
Macinka ve svém projevu zvolil jako hlavní motiv téma času a konfrontace s realitou. Rusko varoval, že žádná mocnost nemůže dlouhodobě ovládat budoucnost silou. „Dočasně můžete kontrolovat území. Dočasně můžete ovládat narativ. Můžete vytvářet a řídit propagandu. Ale nemůžete ovládnout čas,“ prohlásil ministr na úvod svého projevu.
„Pane ministře Lavrove, obracím se na vás dnes nikoli především jako na protivníka. Obracím se na vás jako na člověka, který velmi dobře ví, že žádná velmoc nemůže vyhrát válku proti realitě,“ prohlásil Macinka.
Český šéf diplomacie zpochybnil ruskou strategii používání bezpečnosti jako záminky pro vojenskou agresi. Upozornil, že i kdyby byly obavy Moskvy legitimní, invaze a rakety nemohou být nikdy přijatelným argumentem. Podle Macinky jsou útoky na ukrajinská města spíše „fyzickým přiznáním vlastního selhání“ ruské diplomacie.
V klíčové části projevu položil Macinka sérii řečnických otázek směřujících k efektivitě ruského postupu. „Je dnes Rusko bezpečnější než před čtyřmi lety? Má více partnerů? Více stability? Více důvěry?“ ptal se ministr. Podle jeho názoru je odpověď záporná a Rusko se ocitlo v režimu „cynického autopilota“ bez jasné strategie vítězství.
Ministr také připomněl historický kontext a stín, který současný konflikt vrhá na hrdinství vojáků z dob druhé světové války. „Rusko, jehož hrdinové kdysi bojovali bok po boku s evropskými národy proti nacismu. Dnes však na jejich památku dopadá stín nové války,“ uvedl Macinka s tím, že velké národy dokážou přežít porážku, ale ne strategii, která nemá konec.
Macinka ve svém vystoupení rovněž apeloval na odvahu přiznat chybu. Tvrdil, že ruský plán přežívá pouze proto, že v Moskvě chybí vůle přiznat jeho selhání. „Každá válka začíná plánem. Ten váš dnes přežívá jen proto, že nemáte odvahu přiznat, že selhal,“ uvedl s tím, že síla globální mocnosti nespočívá ve schopnosti válku začít, ale především v umění ji ukončit.
V závěru svého projevu ministr potvrdil, že Česká republika podpoří návrh rezoluce předložený Ukrajinou. Vyzval ostatní členské státy OSN, aby se k hlasování pro přijetí tohoto dokumentu připojily a pomohly tak válku, která trvá již čtyři roky, konečně zastavit.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha přinesl nové zprávy o vyjednávání s Ruskou federací, které by mohlo vést k ukončení probíhajícího válečného konfliktu. Rozhovory, které byly zahájeny v Abú Zabí, se podle něj vyvíjejí slibným směrem a obě strany se shodují na konání dalšího důležitého kola příští týden v Ženevě. Z předloženého dvacetibodového mírového plánu zbývá dořešit již jen poslední tři body, přičemž Sybiha doufá v konstruktivní debatu o konkrétních krocích namísto prázdného řečnění.
Zdroj: Libor Novák