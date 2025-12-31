Nestandardní krok, říká Babiš o fondu. Převádí do něj pouze Agrofert

Česko se v právě končícím roce dočkalo nového premiéra. Stal se jím Andrej Babiš (ANO), který však musel nejprve veřejnosti vysvětlit, jak vyřeší svůj střet zájmů. Předseda vlády nyní ozřejmil, co bude s jeho firmami. Do nově vytvořeného fondu totiž nemíří všechny.
Babiš pro web Deníku prozradil, že do fondu RSVP Trust převede pouze holding Agrofert. SynBiol zůstane mimo fond. "Zdravotnické věci spadající pod SynBiol v rámci Hartenbergu, fungují tak, že když si klient, občan České republiky, vybere reprodukční kliniku z této skupiny, tak ta automaticky dostává odpovídající částku ze zdravotního pojištění," podotkl premiér.
Šéf hnutí ANO zmínil, že rozhodnutí o zřízení fondu pro něj nebylo jednoduché. "Udělal jsem absolutně nestandardní krok, který jsem si nikdy nemyslel, že udělám. Dospěl jsem k názoru, asi to jde s věkem, že ho učiním," poznamenal.
"Byl jsem se rozloučit s Agrofertem, takový smutný vánoční večírek. Byl tam se mnou i syn Frederik. A zkuste říct dceři Vivien, že už nemůže být zaměstnána v Agrofertu, ona to nepochopí, když ví, že její táta nedělá nic špatně a ničí rodinnou firmu jen kvůli tomu, že uspěl ve volbách," pokračoval předseda vlády s tím, že rodina už s firmou nebude mít nic společného.
"Nevím, co víc bych mohl udělat. Jenom zemřít, to by se polistopadovému kartelu a stávajícím opozičním politikům líbilo asi nejvíc. I když některým by asi nestačilo ani to," dodal.
Babiš se do premiérského křesla vrátil po čtyřech letech v opozici poté, co hnutí ANO jasně zvítězilo v říjnových sněmovních volbách. Premiérem byl jmenován 9. prosince, o týden později jmenoval prezident Petr Pavel i ostatní členy vládního kabinetu.
