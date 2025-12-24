Brusel vrací úder. Tlaku USA ustoupit nehodlá

Evropská unie nehodlá ustoupit tlaku Spojených států a bude i nadále důsledně vymáhat svá pravidla pro fungování digitálních platforem. Současný eurokomisař pro vnitřní trh Stéphane Séjourné ve středu jasně prohlásil, že americké vízové sankce nemohou ovlivnit suverenitu evropských národů ani jejich demokraticky přijaté zákony. Reagoval tak na krok Washingtonu, který zakázal vstup do země osobám spojeným s prosazováním Aktu o digitálních službách (DSA).
Tento vyostřený transatlantický spor se naplno rozhořel poté, co americké ministerstvo zahraničí uvalilo sankce na Séjourného předchůdce Thierryho Bretona a další čtyři aktivisty. Washington je obviňuje z nátlaku na americké technologické firmy a z pokusů o cenzuru nepohodlných názorů. Séjourné však svého předchůdce brání s tím, že Breton jednal vždy v zájmu evropského blaha a v souladu s mandátem od voličů.
Podporu Bretonovi vyjádřil také francouzský prezident Emmanuel Macron, který zdůraznil, že Evropa se nenechá zastrašit a bude pevně bránit svou nezávislost i svobodu svých občanů. Prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu dodala, že svoboda projevu zůstává základním kamenem evropské demokracie, a unie ji bude chránit i přes silný odpor, který přichází z druhé strany oceánu.
Samotný Thierry Breton, kterého Američané označují za „mozek“ evropské regulace obsahu, přirovnal současné kroky Trumpovy administrativy k honu na čarodějnice a k temnému období mccarthismu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot pak připomněl, že norma DSA byla přijata demokratickým procesem, nemá žádný mimouzemní dosah a nijak neovlivňuje dění přímo uvnitř Spojených států.
Sankce se kromě Bretona dotkly i představitelů neziskových organizací, které bojují proti dezinformacím a on-line nenávisti v Německu a Británii. Američtí konzervativci však na tyto aktivity pohlížejí jako na nástroj k potlačování pravicového smýšlení, což EU rezolutně odmítá. Tento hluboký rozpor v pohledu na svobodu slova a digitální suverenitu tak nyní tvoří jednu z největších trhlin ve vztazích mezi Bruselem a Washingtonem.
Zdroj: Libor Novák