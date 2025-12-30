Policie vyšetřuje tragédii na Jindřichohradecku. Převrátil se popelářský vůz

Tragická nehoda se v pondělí stala na skládce na Jindřichohradecku. Popelářský vůz skončil na boku a přimáčkl padesátiletého spolujezdce, který utrpěl vážná zranění, jimž nakonec podlehl. Příčinou a okolnostmi tragédie se zabývá policie.
O smutné události v úvodu probíhajícího týdne informoval web novinky.cz. Podle mluvčího jihočeských policistů Jiřího Matznera došlo k převrácení popelářského vozu ze zatím neznámých příčin. Případem se proto zabývají kriminalisté z Jindřichova Hradce.
Podle zveřejněných snímků je pravděpodobné, že vůz spadl na skládce ze srázu. Strážci zákona ale nechtějí nic předjímat, protože vyšetřování je teprve na samém začátku.
Na místě neštěstí zasahovali i jihočeští záchranáři, do akce povolali i vrtulník. Ukázalo se však, že vážně zraněnému již není možné pomoci. "Jednalo se o muže, který utrpěl mnohočetná zranění neslučitelná se životem a zemřel ještě před vyproštěním," podotkl mluvčí záchranářů Kristina Vrkočová podle zmíněného webu.
Zdroj: Libor Novák