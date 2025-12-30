V Brně došlo v úterý kolem poledne k potyčce několika mužů, kterou někteří z nich odnesli zraněním. Případem se začala zabývat policie, přesnou právní kvalifikaci stanoví kriminalisté.
Jihomoravská krajská policie na sociální síti uvedla, že v úterý po poledni obdržela oznámení o bitce několika mužů v okrajové části Brna s tím, že z místa následně odjela dvě vozidla. Začalo tak pátrání po vozidlech, kterého bylo úspěšné.
"Po několika minutách jsme je vypátrali a zastavili v centru města, kde probíhají prvotní úkony," sdělili policisté. Potyčky se podle nich zúčastnili cizinci. Zranění byli převezeni na ošetření do nemocnice, ostatní aktéři skončili na policejní služebně, aby podali vysvětlení.
Kvůli zásahu museli policisté usměrňovat dopravu na jedné z frekventovaných brněnských ulic. "Na základě zjištěných informací stanoví kriminalisté právní kvalifikaci případu," dodala policie.
Související
Drama v pardubickém hotelu. Opilý cizinec vyhrožoval střelbou
Muž s nožem v Budějovicích vyhrožoval kolemjdoucím. Policista ho zpacifikoval
krimi , Policie ČR , Jihomoravský kraj
Aktuálně se děje
před 46 minutami
Policie řešila potyčku v Brně. Někteří účastníci skončili v nemocnici
před 1 hodinou
Turek je jediným kandidátem na ministra životního prostředí, potvrdil Macinka
před 2 hodinami
Rusové momentálně nechtějí prozradit, kde je Putin
před 3 hodinami
Europoslankyně Konečná oznámila smutnou zprávu. Zemřel její otec
před 4 hodinami
Trump varoval Írán. Američané jsou připraveni podniknout další útok
před 5 hodinami
Počasí v Česku si žádá novou výstrahu. Napadne až 15 centimetrů sněhu
před 6 hodinami
PŘEHLED: Obchody na Silvestra. Víme, jak bude ve středu otevřeno
před 6 hodinami
Francie se s Bardotovou rozloučí příští týden. Pohřeb bude v Saint-Tropez
před 7 hodinami
Šofér prezidenta Pavla čelí obžalobě. Měl nehodu a nadýchal
před 8 hodinami
Trump vyzval k zahájení druhé fáze příměří v Pásmu Gazy
před 9 hodinami
Drama v pardubickém hotelu. Opilý cizinec vyhrožoval střelbou
před 11 hodinami
Počasí do konce týdne: V noci a k ránu hrozí silné mrazy
včera
USA provedly úder na pozemní cíl přímo ve Venezuele, potvrdil Trump
včera
Křehké příměří mezi Thajskem a Kambodžou dostává po pár hodinách vážné trhliny
včera
Putin chce, aby Ukrajina uspěla, prohlásil Trump. Zelenského kamenná tvář se rozpadla
včera
Ukrajinské drony zaútočily na Putinovu rezidenci, jednání o míru přehodnotíme, tvrdí Lavrov
včera
Konec nadvlády republikánů? Americkou politiku čekají příští rok významné změny, predikuje Pelosiová
včera
Nejvýznamnější vědecké objevy uplynulého roku: Prosakování zlata a bujarý život na místě, kam Slunce nedosáhne
včera
Pátrání po zmizelém letu Malaysia Airlines MH370 se po jedenácti letech obnovuje
včera
Zelenského vystřídá Netanjahu. Míří za Trumpem na Floridu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí večer dorazí do floridského rezortu Mar-a-Lago, aby se již popáté v tomto roce setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Schůzka se koná v kritickém okamžiku, kdy v regionu rostou obavy z nových izraelských ofenziv a kdy americké administrativě podle diplomatických zdrojů dochází trpělivost s Netanjahuovým přístupem k mírovému procesu v Gaze.
Zdroj: Libor Novák