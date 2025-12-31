Ukrajina neztrácí ani den. Diplomatická jednání budou pokračovat i v novém roce

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prozradil, že Kyjev již na úvodní dny roku 2026 naplánoval dvě jednání se svými spojenci. Ukrajina tak chce navázat na nedělní rozhovory Zelenského s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Diplomatická jednání o míru na Ukrajině by měla pokračovat i v samém úvodu nového kalendářního roku. Podle Zelenského se plánují dvě setkání s představiteli tzv. koalice ochotných. První by mělo proběhnout v sobotu 3. ledna na Ukrajině, druhé naváže v úterý 6. ledna ve Francii.
Ukrajinský prezident také opět poděkoval Bílému domu. "Jsem vděčný týmu prezidenta Trumpa za jeho připravenost účastnit se všech efektivních formátů. Dnes byly naše týmy v kontaktu a já jsem diskutoval s Rustemem (Umerovem) naše další kroky a priority v jednáních. Neztrácíme ani den," napsal v úterý na síti X.
Trump a Zelenskyj se v neděli potkali na jednání v soukromé rezidenci amerického prezidenta Mar-a-Lago na Floridě. Moskva od té doby přišla s dalším obviněním vůči Kyjevu. O údajném pondělním útoku více než 90 dronů na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodské oblasti se zmínil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Podle ministra byly všechny bezpilotní stroje úspěšně zneškodněny, aniž by způsobily jakoukoliv škodu.
Zelenskyj obvinění okamžitě a rázně odmítl. Celé tvrzení označil za "naprostý výmysl" a ruskou dezinformaci, jejímž cílem je sabotovat diplomatické pokroky. Také upozornil, že zpráva o údajném útoku přišla jen den po jeho významném, téměř tříhodinovém setkání s americkým protějškem na Floridě, kde oba lídři ladili detaily mírového plánu a bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.
Putin před nedělním jednáním v Mar-a-Lago prohlásil, že Ukrajina "nespěchá na mírové řešení konfliktu". Kyjevu vzkázal, že je případně připraven dosáhnout svých cílů vojensky. Válka na Ukrajině přitom trvá již přes tři a půl roku. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
