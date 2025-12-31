Ukrajina neztrácí ani den. Diplomatická jednání budou pokračovat i v novém roce

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prozradil, že Kyjev již na úvodní dny roku 2026 naplánoval dvě jednání se svými spojenci. Ukrajina tak chce navázat na nedělní rozhovory Zelenského s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. 

Diplomatická jednání o míru na Ukrajině by měla pokračovat i v samém úvodu nového kalendářního roku. Podle Zelenského se plánují dvě setkání s představiteli tzv. koalice ochotných. První by mělo proběhnout v sobotu 3. ledna na Ukrajině, druhé naváže v úterý 6. ledna ve Francii. 

Ukrajinský prezident také opět poděkoval Bílému domu. "Jsem vděčný týmu prezidenta Trumpa za jeho připravenost účastnit se všech efektivních formátů. Dnes byly naše týmy v kontaktu a já jsem diskutoval s Rustemem (Umerovem) naše další kroky a priority v jednáních. Neztrácíme ani den," napsal v úterý na síti X. 

Trump a Zelenskyj se v neděli potkali na jednání v soukromé rezidenci amerického prezidenta Mar-a-Lago na Floridě. Moskva od té doby přišla s dalším obviněním vůči Kyjevu. O údajném pondělním útoku více než 90 dronů na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodské oblasti se zmínil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Podle ministra byly všechny bezpilotní stroje úspěšně zneškodněny, aniž by způsobily jakoukoliv škodu.  

Zelenskyj obvinění okamžitě a rázně odmítl. Celé tvrzení označil za "naprostý výmysl" a ruskou dezinformaci, jejímž cílem je sabotovat diplomatické pokroky. Také upozornil, že zpráva o údajném útoku přišla jen den po jeho významném, téměř tříhodinovém setkání s americkým protějškem na Floridě, kde oba lídři ladili detaily mírového plánu a bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.

Putin před nedělním jednáním v Mar-a-Lago prohlásil, že Ukrajina "nespěchá na mírové řešení konfliktu". Kyjevu vzkázal, že je případně připraven dosáhnout svých cílů vojensky. Válka na Ukrajině přitom trvá již přes tři a půl roku. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.

Rusové momentálně nechtějí prozradit, kde je Putin

Zelenského výraz, když Trump před kamerami pronesl větu, že Rusko ve skutečnosti chce, aby Ukrajina uspěla.

Putin chce, aby Ukrajina uspěla, prohlásil Trump. Zelenského kamenná tvář se rozpadla

Setkání v floridském sídle Mar-a-Lago sice oficiálně mělo působit jako konstruktivní dialog, ale pozorným pozorovatelům neunikla hluboká propast mezi oběma lídry. Přestože Volodymyr Zelenskyj po celou dobu úzkostlivě zachovával diplomatické dekorum, jeho mimika a řeč těla často mluvily jasněji než připravené projevy. V mnoha momentech bylo patrné, že ukrajinský prezident bojuje s obrovským vyčerpáním, které jen prohluboval specifický styl jeho hostitele.

