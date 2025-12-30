Tragédie na D35. Muž nepřežil střet s náklaďákem, ráno se stala další nehoda

Dvě vážné nehody se za posledních 24 hodin staly na dálnici D35 v Olomouckém kraji. První byla tragická. O život přišel muž, který přebíhal komunikaci. Další havárie se stala v úterý ráno. Z automobilu museli hasiči vyprostit čtyři osoby.
Tragická nehoda se stala v pondělí po 21. hodině u Přáslavic na Olomoucku na 280. kilometru dálnice ve směru od Ostravy na Olomouc. "Podle prvotních informací třiatřicetiletý muž při přebíhání dálnice vběhl před přijíždějící nákladní vozidlo s návěsem. Jeho řidič na vzniklou situaci již nestihl zareagovat a došlo ke střetu s chodcem," uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Muž utrpěl vážná zranění, kterým podlehl, informovala televizní stanice CNN Prima News. Příčinou a okolnostmi nehody se zabývá policie. Další havárií se zabývá od úterního rána.
Na 276. kilometru havaroval osobní automobil, v němž zůstaly zaklíněny čtyři osoby. "Za využití hydraulického vyprošťovacího zařízení a páteřní deseky jsme všechny zraněné osoby vyprostili a předali do péče Zdravotnické záchranné služby," sdělili krajští hasiči na sociální síti X.
Zdroj: Libor Novák