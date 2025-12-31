Prokletí Kennedyových trvá. Vnučka prezidenta podlehla vážné nemoci

31. prosince 2025 11:44

Tatiana Schlossbergová
Tatiana Schlossbergová Foto: Instagram John F Kennedy Library Foundation

Prokletí rodiny Kennedyových zřejmě trvá i v současnosti. Ve věku pouhých 35 let zemřela Tatiana Schlossbergová, vnučka někdejšího prezidenta Johna F. Kennedyho. Informovala o tom britská stanice BBC

O úmrtí Schlossbergové, dcery designéra Edwina Schlossberga a diplomatky Caroline Kennedyové, informovala rodina prostřednictvím rodinné nadace John F Kennedy Library Foundation. "Naše krásná Tatiana dnes ráno odešla. Bude navždy v našich srdcích," píše se v prohlášení. Kennedyho vnučka po sobě zanechala manžela George a dvě malé děti, tříletého Edwina a roční Josephine. 

Novinářka věnující se problematice klimatu v listopadu odhalila, že jí v květnu byla diagnostikována agresivní forma akutní leukémie. Lékaři jí tou dobou dávali méně než rok života. Na nemoc se u členky známé americké rodiny přišlo po narození druhého dítěte. 

Schlossbergová v listopadovém článku pro magazín The New Yorker popsala, že podstoupila chemoterapii i transplantaci kostní dřeně, ale prognóza se nezlepšila. "Moje první myšlenka byla, že děti si mě nebudou pamatovat," svěřila se. 

Vnučka zavražděného prezidenta psala také o obavách, co bude její smrt znamenat pro její rodinu, která zažila již několik tragédií. Atentátníci připravili o život prezidenta Johna F. Kennedyho i jeho mladšího bratra Roberta F. Kennedyho. Strýc Schlossbergové John F. Kennedy mladší zase nepřežil leteckou nehodu v roce 1999. 

