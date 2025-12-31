Prokletí rodiny Kennedyových zřejmě trvá i v současnosti. Ve věku pouhých 35 let zemřela Tatiana Schlossbergová, vnučka někdejšího prezidenta Johna F. Kennedyho. Informovala o tom britská stanice BBC.
O úmrtí Schlossbergové, dcery designéra Edwina Schlossberga a diplomatky Caroline Kennedyové, informovala rodina prostřednictvím rodinné nadace John F Kennedy Library Foundation. "Naše krásná Tatiana dnes ráno odešla. Bude navždy v našich srdcích," píše se v prohlášení. Kennedyho vnučka po sobě zanechala manžela George a dvě malé děti, tříletého Edwina a roční Josephine.
Novinářka věnující se problematice klimatu v listopadu odhalila, že jí v květnu byla diagnostikována agresivní forma akutní leukémie. Lékaři jí tou dobou dávali méně než rok života. Na nemoc se u členky známé americké rodiny přišlo po narození druhého dítěte.
Schlossbergová v listopadovém článku pro magazín The New Yorker popsala, že podstoupila chemoterapii i transplantaci kostní dřeně, ale prognóza se nezlepšila. "Moje první myšlenka byla, že děti si mě nebudou pamatovat," svěřila se.
Vnučka zavražděného prezidenta psala také o obavách, co bude její smrt znamenat pro její rodinu, která zažila již několik tragédií. Atentátníci připravili o život prezidenta Johna F. Kennedyho i jeho mladšího bratra Roberta F. Kennedyho. Strýc Schlossbergové John F. Kennedy mladší zase nepřežil leteckou nehodu v roce 1999.
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Prokletí Kennedyových trvá. Vnučka prezidenta podlehla vážné nemoci
před 1 hodinou
Obchody na Silvestra otevřely. Lidé si musí dát pozor na zkrácenou provozní dobu
před 2 hodinami
Policie se připravuje na Silvestra. O konkrétní hrozbě ale neví
před 2 hodinami
Ukrajina neztrácí ani den. Diplomatická jednání budou pokračovat i v novém roce
před 3 hodinami
Nestandardní krok, říká Babiš o fondu. Převádí do něj pouze Agrofert
před 5 hodinami
Předpověď počasí do víkendu. Připravte se na sníh i silný vítr
včera
Záchranná služba posiluje na silvestrovskou noc a novoroční oslavy svůj provoz
včera
Policie vyšetřuje tragédii na Jindřichohradecku. Převrátil se popelářský vůz
včera
Vlaky na Silvestra a Nový rok. Zájem cestujících se bude rychle měnit
včera
Tragédie na D35. Muž nepřežil střet s náklaďákem, ráno se stala další nehoda
včera
Policie řešila potyčku v Brně. Někteří účastníci skončili v nemocnici
včera
Turek je jediným kandidátem na ministra životního prostředí, potvrdil Macinka
včera
Rusové momentálně nechtějí prozradit, kde je Putin
včera
Europoslankyně Konečná oznámila smutnou zprávu. Zemřel její otec
včera
Trump varoval Írán. Američané jsou připraveni podniknout další útok
včera
Počasí v Česku si žádá novou výstrahu. Napadne až 15 centimetrů sněhu
včera
PŘEHLED: Obchody na Silvestra. Víme, jak bude ve středu otevřeno
včera
Francie se s Bardotovou rozloučí příští týden. Pohřeb bude v Saint-Tropez
včera
Šofér prezidenta Pavla čelí obžalobě. Měl nehodu a nadýchal
včera
Trump vyzval k zahájení druhé fáze příměří v Pásmu Gazy
Americký prezident Donald Trump doufá, že brzy začne druhá fáze mírového plánu pro Pásmo Gazy. Šéf Bílého domu zároveň varoval Hamás před odplatou, pokud se hnutí rychle neodzbrojí. Trump se zároveň zastal Izraele a jeho politického lídra Benjamina Netanjahua.
Zdroj: Lucie Podzimková