Kennedyovi dali v týdnu sbohem Tatianě Schlossbergové. Vnučka někdejšího prezidenta Johna F. Kennedyho zemřela ve věku pouhých 35 let. Pohřbu se kromě členů rodiny zúčastnili i politici či jiné slavné tváře.
Soukromý pohřeb Schlossbergové se uskutečnil v pondělí se stejném kostele v New Yorku, kde proběhlo poslední rozloučení s její babičkou Jacqueline Kennedyovou Onassisovou, vdovou po zavražděném prezidentovi Johnu F. Kennedym. Podle magazínu Today se obřadu zúčastnili exprezident Joe Biden, demokratická polička Nancy Pelosiová či moderátor David Letterman.
O úmrtí Schlossbergové, dcery designéra Edwina Schlossberga a diplomatky Caroline Kennedyové, informovala rodina prostřednictvím rodinné nadace John F Kennedy Library Foundation. "Naše krásná Tatiana dnes ráno odešla. Bude navždy v našich srdcích," uvedla v prohlášení. Kennedyho vnučka po sobě zanechala manžela George a dvě malé děti, tříletého Edwina a roční Josephine.
Novinářka věnující se problematice klimatu v listopadu odhalila, že jí v květnu byla diagnostikována agresivní forma akutní leukémie. Lékaři jí tou dobou dávali méně než rok života. Na nemoc se u členky známé americké rodiny přišlo po narození druhého dítěte.
Schlossbergová v listopadovém článku pro magazín The New Yorker popsala, že podstoupila chemoterapii i transplantaci kostní dřeně, ale prognóza se nezlepšila. "Moje první myšlenka byla, že děti si mě nebudou pamatovat," svěřila se.
Vnučka zavražděného prezidenta psala také o obavách, co bude její smrt znamenat pro její rodinu, která zažila již několik tragédií. Atentátníci připravili o život prezidenta Johna F. Kennedyho i jeho mladšího bratra Roberta F. Kennedyho. Strýc Schlossbergové John F. Kennedy mladší zase nepřežil leteckou nehodu v roce 1999.
Související
Prokletí Kennedyových trvá. Vnučka prezidenta podlehla vážné nemoci
Tatiana Schlossbergová , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 50 minutami
Loučil se i Biden. V USA pohřbili předčasně zesnulou vnučku Kennedyho
před 1 hodinou
Trenérské změny v Anglii. Rudí ďáblové skoncovali s Amorimem, do Chelsea jde kouč z Francie
před 2 hodinami
Fiala z SPD znovu zpochybnil ruskou odpovědnost za Vrbětice
Aktualizováno před 3 hodinami
Záchrana, jaká nemá v Česku obdoby. Zraněný muž je konečně venku z jeskyně
před 4 hodinami
Trump už si brousí zuby i na Kubu. Dohodněte se, než bude pozdě, vzkázal
před 5 hodinami
Vlaky v Praze zastavila tragická nehoda. Žena srážku nepřežila
před 6 hodinami
Trump lže světu do očí. Sliboval konec válek, jenže teď by se ho měla bát i Evropa
před 6 hodinami
"Měli štěstí, snad nezapomenou." Trump tvrdí, že Venezuela už propouští politické vězně
před 7 hodinami
Macinka obvinil prezidenta z kádrování. Motoristé trvají na Turkovi
před 8 hodinami
Historie amerických speciálních sil. Zajetí Madura připomíná chvíle slávy i selhání
před 9 hodinami
První průzkum od voleb potvrzuje hegemonii ANO. Motoristé by skončili mimo Sněmovnu
před 10 hodinami
Zimní počasí bude nebezpečné. Pondělní ledovka může způsobit nejrůznější potíže
před 11 hodinami
Armáda plní Trumpův rozkaz. Podnikla další útok na islamisty v Sýrii
před 11 hodinami
Světový řád se rozpadl, tvrdí slovenský premiér Fico
před 13 hodinami
Praha se těší na nový most. Tramvaje čekají výluky na obou březích Vltavy
před 14 hodinami
Trump sliboval miliardové investice do Venezuely. Ropné firmy se ale zdráhají
před 15 hodinami
Počasí o příštím víkendu. Silný mráz ustoupí, ukazuje výhled
včera
Zdravá a o rok starší. Britská princezna Kate je vděčná přírodě
včera
Další překvapivá trenérská změna v extralize. Pokorný končí na vlastní žádost v Brně
včera
Velká záchranná akce v Moravském krasu. V jeskyni se zranil muž
Záchranáři v sobotu spustili náročnou akci v Moravském krasu, kde se zranil muž v jeskyni. Měl by se nacházet desítky metrů pod povrchem a stovky metrů od vstupu do jeskyně.
Zdroj: Jan Hrabě