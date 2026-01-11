Loučil se i Biden. V USA pohřbili předčasně zesnulou vnučku Kennedyho

Lucie Podzimková

11. ledna 2026 21:52

Tatiana Schlossbergová
Tatiana Schlossbergová Foto: Instagram John F Kennedy Library Foundation

Kennedyovi dali v týdnu sbohem Tatianě Schlossbergové. Vnučka někdejšího prezidenta Johna F. Kennedyho zemřela ve věku pouhých 35 let. Pohřbu se kromě členů rodiny zúčastnili i politici či jiné slavné tváře. 

Soukromý pohřeb Schlossbergové se uskutečnil v pondělí se stejném kostele v New Yorku, kde proběhlo poslední rozloučení s její babičkou Jacqueline Kennedyovou Onassisovou, vdovou po zavražděném prezidentovi Johnu F. Kennedym. Podle magazínu Today se obřadu zúčastnili exprezident Joe Biden, demokratická polička Nancy Pelosiová či moderátor David Letterman.

O úmrtí Schlossbergové, dcery designéra Edwina Schlossberga a diplomatky Caroline Kennedyové, informovala rodina prostřednictvím rodinné nadace John F Kennedy Library Foundation. "Naše krásná Tatiana dnes ráno odešla. Bude navždy v našich srdcích," uvedla v prohlášení. Kennedyho vnučka po sobě zanechala manžela George a dvě malé děti, tříletého Edwina a roční Josephine. 

Novinářka věnující se problematice klimatu v listopadu odhalila, že jí v květnu byla diagnostikována agresivní forma akutní leukémie. Lékaři jí tou dobou dávali méně než rok života. Na nemoc se u členky známé americké rodiny přišlo po narození druhého dítěte. 

Schlossbergová v listopadovém článku pro magazín The New Yorker popsala, že podstoupila chemoterapii i transplantaci kostní dřeně, ale prognóza se nezlepšila. "Moje první myšlenka byla, že děti si mě nebudou pamatovat," svěřila se. 

Vnučka zavražděného prezidenta psala také o obavách, co bude její smrt znamenat pro její rodinu, která zažila již několik tragédií. Atentátníci připravili o život prezidenta Johna F. Kennedyho i jeho mladšího bratra Roberta F. Kennedyho. Strýc Schlossbergové John F. Kennedy mladší zase nepřežil leteckou nehodu v roce 1999. 

před 4 hodinami

Trump už si brousí zuby i na Kubu. Dohodněte se, než bude pozdě, vzkázal

Související

Více souvisejících

Tatiana Schlossbergová USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 50 minutami

před 1 hodinou

Znak jednoho z největších anglických týmů - Manchesteru United.

Trenérské změny v Anglii. Rudí ďáblové skoncovali s Amorimem, do Chelsea jde kouč z Francie

Po londýnské Chelsea se krátce po Novém roce rozhodli rozloučit se svým trenérem i v Manchesteru United. Tam se o budoucnosti portugalského stratéga Rúbena Amorima hovořilo už dlouhou dobu, nakonec klubové vedení sáhlo ke krajnímu řešení až po více než roce od doby, kdy se Amorim objevil na lavičce poprvé. Nadále tak v klubu pokračuje hledání ideálního nástupce, který by dokázal navázat na legendárního Sira Alexe Fergusona. Během prvního pracovního týdne nového roku pak přišla i zpráva o novém trenérovi Chelsea. Tím se podle předpokladů stal dosavadní kouč francouzského Štrasburku Angličan Liam Rosenior.

před 2 hodinami

Tomio Okamura s Radimem Fialou

Fiala z SPD znovu zpochybnil ruskou odpovědnost za Vrbětice

Místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala zopakoval své pochybnosti ohledně ruské odpovědnosti za tragické výbuchy ve Vrběticích. Fiala poznamenal, že nedošlo k soudnímu projednání případu. Policie nicméně konstatovala, že se podařilo prokázat podíl ruské vojenské rozvědky GRU.

Aktualizováno před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Donald Trump

Trump lže světu do očí. Sliboval konec válek, jenže teď by se ho měla bát i Evropa

Americký prezident Donald Trump během prezidentské kampaně opakovaně sliboval, že Spojené státy nebudou zahajovat nové války, a naopak se zaměří na ukončení těch starých. Tento slib byl klíčovým pilířem jeho politického úspěchu – apeloval na frustraci americké veřejnosti z nekonečných konfliktů a drahých zahraničních intervencí. O rok později je však zřejmé, že mezi proklamovaným cílem a reálnou praxí zeje hluboká a nepřekročitelná propast.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Petr Macinka

Macinka obvinil prezidenta z kádrování. Motoristé trvají na Turkovi

Motoristé i nadále trvají na tom, aby se Filip Turek stal ministrem životního prostředí. V Partii na stanici CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka (AUTO), který je momentálně pověřen řízením resortu životního prostředí. Prezident Petr Pavel odmítá Turka jmenovat, poslanec se jej chystá zažalovat. 

před 8 hodinami

Nicolas Maduro

Historie amerických speciálních sil. Zajetí Madura připomíná chvíle slávy i selhání

Bleskové dopadení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura se stalo nejnovější kapitolou dlouhé historie amerických speciálních operací. Od zabití Usámy bin Ládina a Abú Bakra al-Bagdádího přes invazi do Panamy a zajetí Manuela Noriegy a katastrofu Black Hawk Down se opakuje stejný vzorec. USA dokážou udeřit kdekoli na světě, otázkou však zůstává, jakou cenu za tyto zásahy platí státy, na něž míří, i samotný Washington. Zásah Absolute Resolve, plánovaný v utajení a bez souhlasu Kongresu, otevírá debatu o hranicích americké moci, mezinárodním právu i o tom, co ještě lze vydávat za „spravedlnost“.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Zima, ilustrační fotografie.

Zimní počasí bude nebezpečné. Pondělní ledovka může způsobit nejrůznější potíže

Meteorologové v neděli upozornili na další hrozby zimního počasí v Česku. Dnes představují nebezpečí především sněhové jazyky či závěje. Po nadcházející mrazivé noci hrozí v pondělí ledovka, jejíž tloušťka může dosáhnout až 5 milimetrů. Budou tak hrozit nejrůznější problémy, vyplývá z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

před 11 hodinami

před 11 hodinami

Robert Fico

Světový řád se rozpadl, tvrdí slovenský premiér Fico

Světový řád se rozpadl a mechanismus mezinárodního práva již nefunguje, prohlásil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) s ohledem na události posledních měsíců a let. Slovensko proto podle jeho slov potřebuje silnou politickou reprezentaci. 

před 13 hodinami

před 14 hodinami

před 15 hodinami

včera

včera

včera

Velká záchranná akce v Moravském krasu. V jeskyni se zranil muž

Záchranáři v sobotu spustili náročnou akci v Moravském krasu, kde se zranil muž v jeskyni. Měl by se nacházet desítky metrů pod povrchem a stovky metrů od vstupu do jeskyně. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy