Předpověď počasí do víkendu. Připravte se na sníh i silný vítr

Počasí v Česku se až do prvního lednového víkendu neobejde bez výstrah. Varování meteorologů začne platit během silvestrovského dopoledne. Dnes a v dalších dvou dnech hrozí vydatné sněžení, sněhové jazyky či závěje i silný vítr.
Varování meteorologů bude platit od středečních 11 hodin do páteční 22. hodiny. Očekává se, že do čtvrtečního rána napadne na severozápadě a severu Čech a na severozápadním návětří Českomoravské vrchoviny až osm centimetrů nového sněhu. Na horách to může být až 15 centimetrů.
Ve vyšších polohách a na horách se budou až do pátečního večera tvořit sněhové jazyky či závěje. Od čtvrtečního dopoledne navíc zesílí vítr. Ve střední a západní části Čech, na severu Moravy a ve Slezsku bude v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů za hodinu.
Předpověď na středu
Zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle sněhové přeháňky. Během dne od severozápadu zataženo s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami, v severozápadní polovině Čech později pod 300 m i srážky smíšené. Na horách trvalejší sněžení. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C, budou dosaženy až večer, v 1000 m na horách kolem -6 °C, v Krušných horách kolem -3 °C. Mírný západní vítr 3 až 7 m/s, zpočátku místy ve východní polovině území, později v jihozápadní polovině území vítr čerstvý 5 až 9 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Komentář meteorologa:
Odpoledne a večer od vyšších poloh místy tvorba sněhových jazyků, na horách i závějí.
Předpověď na čtvrtek
Zataženo až oblačno, místy přechodně polojasno. Zpočátku na většině území, během dne postupně jen ojediněle sněžení nebo sněhové přeháňky, pod 300 m přechodně i srážky smíšené.Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, při zmenšené oblačnosti a slabším větru kolem -6 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C. Mírný západní, postupně jihozápadní vítr 2 až 6 m/s. V Čechách a ve Slezsku bude během dne místy zesilovat na čerstvý 5 až 9 m/s s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h)
Komentář meteorologa:
Zejména od vyšších poloh místy tvorba sněhových jazyků, na horách i závějí.
Předpověď na pátek
Oblačno až zataženo, na horách místy, jinde jen ojediněle sněhové přeháňky nebo občasné sněžení, pod 300 m i srážky smíšené. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C. V Čechách a ve Slezsku čerstvý jihozápadní vítr 5 až 9 m/s, zpočátku s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), bude večer slábnout. Na Moravě po celý den vítr mírný.
Komentář meteorologa:
Zejména od vyšších poloh tvorba sněhových jazyků, na horách i závějí.
Konec roku přinese do Česka pravé zimní počasí doprovázené mrazem, sněžením a nepříjemným větrem. Podle aktuální předpovědi meteorologů nás čeká týden, kdy se teploty budou pohybovat kolem bodu mrazu a řidiči by si měli dávat pozor zejména na ranní náledí a sněhové jazyky ve vyšších polohách.
