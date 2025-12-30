Počasí v Česku si žádá novou výstrahu. Napadne až 15 centimetrů sněhu

Dalších až 15 centimetrů sněhu může ve středu a ve čtvrtek napadnout v Česku, upozornili meteorologové. Varovali také před sněhovými jazyky či závějemi a silným větrem. V nárazech dosáhne rychlosti až 70 kilometrů za hodinu.
Novou výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v úterý. Varování vstoupí v platnost ve středu v 11 hodin a potrvá až do pátečního večera, konkrétně do 22. hodiny.
Podle meteorologů nejprve přejde během středečního dne přes Česko frontální systém a poté bude v dalších dnech tlaková níže ze Severního moře postupovat zvolna přes jižní Skandinávii nad Baltské moře.
"Od středečního dopoledne (31.12.) do čtvrtečního rána (1.1.) napadne na severozápadě a severu Čech a na severozápadním návětří Českomoravské vrchoviny až 8 cm, na horách až 15 cm nového sněhu. Z toho většina spadne za středeční odpoledne a večer," uvedl ústav na sociální síti X.
Od zítřejšího večera se mají od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky, na horách postupně i závěje. Toto nebezpečí bude pokračovat až do pátečního večera. "Od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne očekáváme zejména ve střední a západní části Čech, na severu Moravy a ve Slezsku čerstvý jihozápadní vítr s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h)," dodali meteorologové.
Z kalendářního roku 2025 zbývají poslední tři dny. Podle předpovědi meteorologů z ČHMÚ se očekávají sněhové srážky, noční mrazy a denní teploty kolem nuly. Odborníci ale upozorňují, že pocitově bude mnohem chladněji.
