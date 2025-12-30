Počasí v Česku si žádá novou výstrahu. Napadne až 15 centimetrů sněhu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

30. prosince 2025 13:00

Počasí, ilustrační fotografie.
Dalších až 15 centimetrů sněhu může ve středu a ve čtvrtek napadnout v Česku, upozornili meteorologové. Varovali také před sněhovými jazyky či závějemi a silným větrem. V nárazech dosáhne rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. 

Novou výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v úterý. Varování vstoupí v platnost ve středu v 11 hodin a potrvá až do pátečního večera, konkrétně do 22. hodiny. 

Podle meteorologů nejprve přejde během středečního dne přes Česko frontální systém a poté bude v dalších dnech tlaková níže ze Severního moře postupovat zvolna přes jižní Skandinávii nad Baltské moře.

"Od středečního dopoledne (31.12.) do čtvrtečního rána (1.1.) napadne na severozápadě a severu Čech a na severozápadním návětří Českomoravské vrchoviny až 8 cm, na horách až 15 cm nového sněhu. Z toho většina spadne za středeční odpoledne a večer," uvedl ústav na sociální síti X. 

Od zítřejšího večera se mají od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky, na horách postupně i závěje. Toto nebezpečí bude pokračovat až do pátečního večera. "Od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne očekáváme zejména ve střední a západní části Čech, na severu Moravy a ve Slezsku čerstvý jihozápadní vítr s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h)," dodali meteorologové.

Počasí do konce týdne: V noci a k ránu hrozí silné mrazy

Mrazivé ráno v Praze

Počasí do konce týdne: V noci a k ránu hrozí silné mrazy

Konec roku přinese do Česka pravé zimní počasí doprovázené mrazem, sněžením a nepříjemným větrem. Podle aktuální předpovědi meteorologů nás čeká týden, kdy se teploty budou pohybovat kolem bodu mrazu a řidiči by si měli dávat pozor zejména na ranní náledí a sněhové jazyky ve vyšších polohách.

