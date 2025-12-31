Počasí aktuálně: Meteorologové upřesnili varování kvůli sněhu a větru

Sníh, vítr, závěje. Nebezpečí trvá i podle nejnovější výstrahy, kterou meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zveřejnili ve středu kolem poledne. Varování ale doznalo jistých změn.
I nové varování platí od středečních 11 hodin až do pátečního večera, konkrétně do 22. hodiny. Meteorologové vysvětlili, že upravili územní platnost výstrahy před silným větrem zejména na Českomoravské vrchovině, přidali varování před novým sněhem v Orlických horách a změnili územní a časovou platnost výstrahy před sněhovými jazyky na severovýchodě a východě ČR.
Nadále platí, že od čtvrtečního rána napadne na severozápadě, severu a severovýchodě Čech, v Karlovarském kraji a na severozápadním návětří Českomoravské vrchoviny až 10 centimetrů nového sněhu. Na horách to může být až 15 centimetrů. Většina srážek spadne dnes odpoledne a večer.
"Během středečního odpoledne bude zesilovat vítr, a tak kombinace prachového sněhu a silnějšího větru povede nejprve v Čechách, ve čtvrtek dopoledne postupně i na severovýchodě a východě území zejména od vyšších poloh k tvorbě sněhových jazyků, na horách později i závějí," upozornili meteorologové.
Vítr má částečně zeslábnout v pátek večer. Předtím ale v nárazech dosáhne rychlosti až 70 kilometrů za hodinu.
Šofér prezidenta Pavla čelí obžalobě. Měl nehodu a nadýchal

Člen prezidentské ochranky čelí obžalobě kvůli únorové nehodě pod vlivem alkoholu, která se stala v obci na Náchodsku, kde má prezident Petr Pavel chalupu. Šofér, který je od nehody mimo službu, může dostat až dvouletý trest odnětí svobody.
