Období hlubokého otřesu a nejistoty. Rok 2025 se zapíše do dějin Evropské unie

Uplynulý rok 2025 se do dějin evropské ekonomiky zapíše jako období hlubokého otřesu a nejistoty. Server Politico jej popisuje jako jeden z nejvíce vyčerpávajících roků pro unijní obchod, kterému dominoval nevybíravý tlak staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten od svého lednového návratu do úřadu nešetřil na adresu Bruselu urážkami a označil Evropskou unii za uskupení vytvořené k parazitování na Americe, což následně podpořil zavedením nejtvrdších celních bariér za posledních sto let.
Evropská unie se sice od začátku roku snažila připravit na nejhorší scénáře a plánovala odvetnou strategii, v praxi se však její odpor ukázal jako velmi slabý. Přestože Ursula von der Leyen deklarovala snahu diverzifikovat obchod směrem k Asii a Latinské Americe, unijní lídři nakonec nebyli schopni najít společnou řeč.
Když Trump v únoru obnovil cla na kovy a v dubnu zasadil kontinentu hlavní ránu v podobě plošného dvacetiprocentního cla na veškeré zboží, evropská „obchodní bazuka“ zůstala kvůli vnitřním rozporům členských států nevyužita.
Letní měsíce přinesly definitivní kapitulaci evropské vyjednávací pozice. Během jednání na Trumpově golfovém hřišti ve Skotsku byla unie donucena přijmout dohodu o patnáctiprocentním celním stropu.
Evropští představitelé tento krok prezentovali jako úspěch a jediné možné východisko, jak si udržet americkou vojenskou ochranu a podporu pro Ukrajinu. Ve skutečnosti však Evropa obětovala své ideály o spravedlivém obchodu založeném na pravidlech výměnou za ekonomické přežití v éře amerického protekcionismu.
Závěr roku pak potvrdil podřízenou roli Bruselu, když Washington začal otevřeně vydírat unii v otázkách digitální legislativy. Americká administrativa podmínila jakékoli úlevy v průmyslu tím, že Evropa omezí regulace a daně namířené proti velkým americkým technologickým firmám. Rok 2025 tak končí v atmosféře, kdy je Evropa nucena pod tlakem zpoza Atlantiku drasticky reformovat vlastní byrokracii a čelit tvrdé realitě své extrémní závislosti na Spojených státech.
Související
Brusel vrací úder. Tlaku USA ustoupit nehodlá
Transatlantická roztržka graduje: USA zakázaly vstup do země strůjcům evropské digitální regulace
EU (Evropská unie) , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Období hlubokého otřesu a nejistoty. Rok 2025 se zapíše do dějin Evropské unie
před 1 hodinou
Revoluce ve válčení. USA podle expertů vytváří zbraně, které budou využívat umělou inteligenci
před 2 hodinami
Už nenadávají u mobilů. Hněv generace Z se v roce 2025 přetvořil a začal měnit svět
před 4 hodinami
Americká armáda provedla sérii leteckých úderů v Nigérii, útočila na Islámský stát
před 4 hodinami
Počasí: Meteorologové vydali varování před ledovkou. Část Česka zasáhne už dnes večer
před 6 hodinami
Rutte ostře odmítnul návrhy na vojenské odtržení Evropy od USA
před 7 hodinami
"Spojenectví jsme upevnili prolitou krví." Kim Čong-un zaslal Putinovi novoroční blahopřání
před 8 hodinami
Krvavé střety jsou u konce. Thajsko a Kambodža uzavřely dohodu o příměří
před 9 hodinami
Rusko podniklo masivní útok na Kyjev
před 10 hodinami
Počasí na Silvestra a Nový rok. Na hory může dorazit sněhová nadílka
včera
Obchody už budou otevřené až do Silvestra. Zákon je ovlivní zase za několik dní
včera
Fotbalová liga hlásí první zimní přestupy. Posily vítají Plzeň, Olomouc i Pardubice
včera
Zelenského a Trumpa čeká další jednání. Nejspíš ho stihnou do konce týdne
včera
Hřib bude mít jednoho vyzyvatele. Piráti si zvolí i místopředsedy
včera
Babiš odhalil, že mu volal americký prezident Trump
včera
Počasí jako v létě. Na Islandu zažili velmi neobvyklé Vánoce
včera
Za smrt Perryho nese vinu i druhý lékař. Za mříže ale nemusí
včera
Slovensko poprvé reagovalo na ruský zásah lodi v přístavu na Ukrajině
včera
Zeman se opřel do Fialy, jeho vlády i prezidenta. Pavla ale zároveň i ocenil
včera
Vražda na Štědrý den. Muž ve Vratimově připravil o život známého
Ani Štědrý den se v Česku neobešel bez násilného trestného činu. Kriminalisté z Moravskoslezského kraje se od středy zabývají vraždou ve Vratimově. Muž, který si již vyslechl obvinění, tam měl připravit o život známého.
Zdroj: Jan Hrabě