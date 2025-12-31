Spanilá jízda skončila v příkopu. Opilý muž ukradl autobus, policie už ho obvinila

31. prosince 2025 14:32

Muž skončil s ukradeným autobusem v příkopu. (29.12.2025)
Muž skončil s ukradeným autobusem v příkopu. (29.12.2025) Foto: Policie ČR

Pondělní spanilá jízda ukradeným autobusem plzeňskými ulicemi skončila v příkopu a následně i obviněním. Policisté již zahájili trestní stíhání muže, jenž se zmocnil vozidla a ve městě s ním narazil do několika vozidel. 

Policie na Silvestra informovala, že plzeňští kriminalisté v úterý zahájili trestní stíhání pětatřicetiletého muže pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné užívání cizí věci.  Dotyčný v pondělí po 11. hodině dopoledne vnikl do uzamčeného autobusu, nalezl klíčky a zahájil spanilou jízdu Plzní. 

"Během jízdy ulicemi Karlovarská, Gerská, U Jam a Jesenická s autobusem narazil do několika zaparkovaných vozidel. Po střetech nezastavil a pokračoval dál v jízdě směrem k obci Záluží. Zde vyjel mimo pozemní komunikaci, najel do travnatého příkopu, narazil do betonového propustku a autobus zůstal zaklíněn v příkopu," uvedla policejní mluvčí Dagmar Mifková. 

Následně se ukázalo, že pětatřicetiletý muž usedl za volant autobusu, ačkoliv má platný zákaz řízení. Dechová zkouška u něj navíc potvrdila alkohol a orientační test i přítomnost omamných a psychotropních látek.

"Až nám budou známy výsledky rozboru biologického materiálu, je vysoce pravděpodobné, že trestní stíhání obviněného bude rozšířeno o další trestný čin," dodala mluvčí s tím, že obviněný je stíhán na svobodě.

včera

Policie vyšetřuje tragédii na Jindřichohradecku. Převrátil se popelářský vůz

Dopravní nehody Nehody autobusů Policie ČR Plzeň

