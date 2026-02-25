Britská policie ukončila činnost v někdejším sídle bývalého prince Andrewa

Britská policie dokončila prohlídku v někdejší rezidenci bývalého prince Andrewa ve Windsoru, která proběhla v rámci vyšetřování údajného zneužití pravomoci ze strany mladšího bratra krále Karla III. Informovala o tom televizní stanice Sky News.
Policejní sbor Thames Valley Police zadržel Andrewa minulý týden ve čtvrtek, kdy také zahájil domovní prohlídky. Člen královské rodiny, který opakovaně odmítá jakoukoliv vinu, byl propuštěn po 11 hodinách. Vyšetřování tím ale zdaleka neskončilo.
"Příslušníci již opustili místo, které jsme prohledávali v (hrabství) Berkshire," potvrdil zástupce místního policejního šéfa Oliver Wright. "Rozumíme značnému zájmu veřejnosti o tento případ, naše vyšetřování pokračuje. Je důležité, aby naši vyšetřovatelé dostali čas a prostor pokročit se svou prací," dodal. Wright slíbil zveřejnění dalších informací, jakmile to bude možné.
Thames Valley Police již minulý týden ve čtvrtek sdělila, že zatkla nejmenovaného muže pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Britská média informovala, že dotyčnou osobou je bývalý princ Andrew.
Andrew Mountbatten Windsor již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.
Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě.
