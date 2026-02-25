Policie chce vědět, co se na svahu stalo. Hledají se svědci tragédie v Harrachově

Policie pokračuje s vyšetřováním tragické srážky dvou lyžařů na sjezdovce v Harrachově v Krkonoších. Kriminalistům ale stále chybí klíčová svědectví. Znovu se proto obrátila s prosbou na veřejnost.
"V pátek 20. února v době kolem poledne se v Harrachově na lyžařské sjezdovce Čertova pláň stala tragická událost, o které jsme již týž den veřejnost informovali, a to i s následnou žádostí o přihlášení případných svědků. Ovšem do současné doby se kriminalistům nikdo takový, kdo by viděl samotný střet lyžařů, nepřihlásil," uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Případem se zabývají semilští kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Mluvčí znovu vyzvala případné svědky střetu lyžaře na tzv. monolyži s lyžařkou seniorského věku.
"Dále kriminalisté přivítají také informace o pohybu a způsobu jízdy uvedeného lyžaře na monolyži – jedna široká lyže s vázáním vedle sebe ve směru jízdy. Od lyžařů, kterých se v té době na sjezdovce pohybovalo opravdu velké množství, přijmeme samozřejmě i případné fotografie a videozáznamy," dodala Sochorová.
Policie o případu poprvé informovala v pátek odpoledne na sociální síti. "Dnes se kolem poledne na sjezdovce v Harrachově srazili dva lyžaři, muž a žena. Lyžařka seniorského věku bohužel krátce poté zemřela i přes veškerou snahu posádky ZZS o její záchranu," sdělili strážci zákona.
Lyžování , Policie ČR , Liberecký kraj
Zdroj: Libor Novák