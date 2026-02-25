Norský expremiér se pokusil vzít si život. Uškodily mu Epstein Files

Bývalý norský premiér Thorbjorn Jagland se má údajně nacházet od minulého týdne v nemocnici. Měl se totiž pokusit o sebevraždu poté, co byl obviněn z korupce v souvislosti s případem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
O Jaglandově pokusu vzít si život a jeho hospitalizaci informoval web iNyheter, který se odvolává na spolehlivý zdroj. Někdejší politik se má nacházet v kritickém stavu v blíže nespecifikované nemocnici.
Zveřejnění informace doprovází debata o transparentnosti médií v Norsku. Zmíněný web totiž napsal, že někteří konkurenti v uplynulých dnech uzavřeli dohodu s právními zástupci Jaglanda, že o události nebudou informovat. Web se rozhodl jít proti proudu s tvrzením, že expremiér je veřejnou osobou, která navíc čelí závažným obviněním.
Norská policie v únoru provedla domovní prohlídku v několika Jaglandových rezidencích kvůli podezření z korupce v souvislosti s vazbami na Epsteina. Předcházelo tomu zveřejnění další části tzv. Epstein Files americkým ministerstvem spravedlnosti. Ukázalo se, že politik udržoval přátelství s finančníkem několik let.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
Jagland byl premiérem v letech 1996 a 1997, později byl také ministrem zahraničí či předsedou parlamentu. Deset let působil jako předseda Norské strany práce. Mezi lety 2009 až 2019 byl generálním tajemníkem Rady Evropy.
Thorbjörn Jagland , norsko , Jeffrey Epstein
Zdroj: Libor Novák