Tragédie v řadách policie. Potápěč se nevynořil při výcviku na Vysočině

Tragický konec má pátrání po policejním potápěči, který byl nezvěstný po pondělním výcviku na dalešické nádrži na Vysočině. Kolegové ho v úterý našli bez známek života. Příčina události bude předmětem vyšetřování.
Policie již v pondělí odpoledne informovala, že u vodní nádrže Dalešice probíhá zásah všech složek integrovaného záchranného systému v rámci pátrací akce. Původně nechtěla prozradit detaily. V médiích se objevila informace, že se hledá policejní potápěč. To se následně potvrdilo.
"Ve vodní nádrži probíhal výcvik policejních potápěčů a bohužel jeden z kolegů se dosud nevynořil. Ve spolupráci s ostatními složkami IZS stále probíhá pátrání, které komplikuje především teplota vody a fakt, že je v místě hloubka cca 40 metrů," sdělili policisté v dalším průběhu pondělního dne.
Pátrací akce pokračovala i v úterý, kdy nakonec přišla smutná zpráva. "Bohužel se potvrdily původní domněnky a tělo našeho kolegy jsme nalezli v hloubce cca 20 metrů bez známek života," oznámila policie na síti X. Její představitelé vyjádřili upřímnou soustrast pozůstalým, přislíbili pomoc rodině a také vyšetření příčiny tragédie.
Vodní dílo Dalešice je přečerpávací vodní nádrž na řece Jihlavě na Třebíčsku. Vznikla v letech 1970 až 1978 a její součástí je i dolní nádrž Mohelno. Z přehrad má největší maximální hloubku v Česku, konkrétně 85,5 metru.
