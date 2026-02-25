Policejní manévry v Havířově. Muž, který střelbou zranil policistu, je po smrti

25. února 2026 9:58

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie.

Policejní manévry proběhly v úterý odpoledne v Havířově kvůli nebezpečnému muži, který s pistolí ohrožoval lidi v obchodě a následně se zabarikádoval v bytě. Do obydlí nakonec vstoupila zásahová jednotka, muž je po smrti. Případ se vyšetřuje pro podezření z pokusu o vraždu. 

Policie o případu informovala v úterý po 14. hodině s tím, že zasahuje v jednom z domů v Havířově a provádí bezpečnostní opatření. Konkrétně došlo k částečnému uzavření Hlavní třídy a evakuaci obyvatel z blízkých domů.

Ukázalo se, že manévry vyvolal šestapadesátiletý muž, který pistolí ohrožoval zákazníky obchodu. Dotyčného po telefonátu na linku 158 identifikovali přivolaní policisté, kteří je vyzvali, aby zanechal svého jednání. 

"Muž na opakované výzvy nereagoval a namířil na policisty krátkou střelnou zbraň. Policisté proti muži použili varovný výstřel. Muž následně z místa utíká do blízkého domu, kde měl trvalé bydliště. Policisté muže pronásledovali až k jeho bytu," uvedla policie na síti X. 

Na místo byla přivolána zásahová jednotka, s mužem se spojil vyjednavač, který zajistil propuštění ženy z bytu, kde podezřelý následně zůstal sám. Muž při dalším kontaktu s vyjednavačem vystřelil a zranil jednoho z policistů. 

"Při dalším pokusu o kontakt muž nereagoval. Policisté zásahové jednotky provedli vstup do obydlí a nalezli muže bez známek života. Přivolaný lékař konstatovat smrt," sdělila policie. Příčina smrti muže je v šetření, nařízena bude soudní pitva. Byly také zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy ve stádiu pokusu.

22. února 2026 21:44

Neobyčejný případ pro kriminalisty. Policie objasnila únos na Náchodsku

Kanadská policie

Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých

Tragická střelba se v úterý odehrála v malém městě Tumbler Ridge v kanadském státě Britská Kolumbie. Sedm lidí zemřelo v budově střední školy, další dva lidé přišli o život na jiném místě. Po smrti je i útočník. O události informovala americká stanice NBC News. 
Městský úřad v Chřibské na Děčínsku

Střelba na úřadě na Děčínsku. Na místě jsou mrtví a zranění

Policie zasahuje v pondělí dopoledne na městském úřadě ve Chřibské na Děčínsku. Došlo tam ke střelbě. Na místě už momentálně nehrozí další nebezpečí, pachatel byl zneškodněn. Kromě útočníka zemřela nejméně jedna další osoba. Šest lidí pak utrpělo zranění. 

Zdroj: Libor Novák

