Ponížené důchody pro někdejší představitele komunistického režimu posvětil Ústavní soud. Informoval o tom web novinky.cz. Soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že srážka 300 korun za každý započatý rok ve vysoké stranické či jiné režimní funkci není protizákonná.
Se stížností se na Ústavní soud obrátil někdejší vedoucí tajemník brněnského městského výboru KSČ Pavel Pilný. Ve funkci byl od dubna 1988 do sametové revoluce. Pilnému se nelíbí, že přišel o 600 korun z důchodu. Když neuspěl u normálních soudů, rozhodl se domáhat spravedlnosti u nejvyšší instance.
Ve stížnosti uvedl, že došlo porušení práva na rovnost a vlastnického práva a také zákazu diskriminace. Argumentoval, že "bez individuálního posouzení míry skutečného vlivu, pravomocí, délky výkonu funkce či následného postoje dotčené osoby" se snížení důchodů se neslučuje s podstatou demokratického právního státu.
Ústavní soud dospěl k závěru, že není důvod k zásahu. Podle soudců se důchody snížily někdejším představitelům minulého režimu, aby nečerpali společensky neobhajitelné výhody.
Soud zmínil, že jedním z principů tuzemského důchodového systému je tzv. zásluhovost, takže se bere v potaz objem prostředků, které dotyčný odvedl do systému, například kvůli vyšší mzdě. "Nelze však vnímat jako nelegitimní krok zákonodárce, který výkon některých vysokých funkcí v rámci komunistického režimu za záslužný nepovažuje," píše se v rozhodnutí.
Jako problematické neshledal soud ani to, že se zákon změnil až dlouho po konci minulého režimu. Soudci připomněli, že tak bývalí komunističtí funkcionáři dlouho pobírali důchody v plné výši.
Související
Ústavní soud zrušil oddělené termíny zápisů pro děti z Ukrajiny. Podle něj jsou diskriminační
"Podvod na voliče" legalizován. Rozhodnutí Ústavního soudu může mít velké dopady
Ústavní soud ČR , důchody , komunisté
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Ústavní soud posvětil snížení důchodů představitelům minulého režimu
před 1 hodinou
Orbán se pustil do Kyjeva a zmínil údajnou hrozbu pro maďarskou energetiku
před 1 hodinou
Napadená taxikářka ze Šumperka podlehla zraněním v nemocnici
před 2 hodinami
Českého lva letos doprovodí hudba skladatele Adriána Čermáka
před 3 hodinami
Babišova vláda se zabývala prevencí vzniku závislostí a zrušila několik orgánů
před 4 hodinami
Ukrajinci zaútočili na ruskou továrnu. Sedm lidí přišlo o život
před 4 hodinami
Fico opět kritizuje Kyjev. Dodávky ropy na Slovensko se obnoví až v březnu
před 5 hodinami
Japonsko odhalilo, kdy nasadí rakety na ostrově u Tchaj-wanu
před 6 hodinami
Policie chce vědět, co se na svahu stalo. Hledají se svědci tragédie v Harrachově
před 7 hodinami
Britská policie ukončila činnost v někdejším sídle bývalého prince Andrewa
před 8 hodinami
Jarní počasí začíná úřadovat. Meteorologové nastínili výhled na měsíc dopředu
před 9 hodinami
Tragédie v řadách policie. Potápěč se nevynořil při výcviku na Vysočině
před 9 hodinami
Norský expremiér se pokusil vzít si život. Uškodily mu Epstein Files
před 10 hodinami
Policejní manévry v Havířově. Muž, který střelbou zranil policistu, je po smrti
před 11 hodinami
Měl závratě a bolesti. Ministr Klempíř popsal pondělní nehodu
před 12 hodinami
Trump se chválil a vyjmenovával úspěchy. Írán označil za největšího sponzora teroru
před 13 hodinami
Počasí: Jaro přišlo do Česka. Teploty ještě tento týden vyrostou až na 17 stupňů
včera
Experti: Rusko bude schopno pokračovat v invazi po celý rok 2026. Hrozba pro Evropu narůstá
včera
Nemáte odvahu přiznat, že jste selhali. Žádná velmoc nemůže vyhrát válku proti realitě, vzkázal Macinka Lavrovovi
včera
Jak nám sportovci zase jednou dali důvod tomu, proč má olympiáda i v dnešním světě smysl
Pro sportovní nadšence, fanoušky a novináře během posledních šestnácti dní prakticky neexistovalo nic jiného, než Zimní olympijské hry v Miláně a Crotině d´Ampezzo. Vedle toho, že takový velký sportovní svátek kromě radosti přináší pro sportovce i novináře stres ve snaze předvést co nejlepší a bezchybné výkony, tak přináší také jednu z mála jistot v dnešním stále se měnícím světě. Pokaždé když při zahajovacím i zakončovacím ceremoniálu zazní emotivní tóny olympijské hymny, alespoň pro mně se ten překotný svět, který už pomalu nestíháme ani sledovat, zastaví s vědomím, že zkrátka vidím něco, co musí přežít i pro další generace.
Zdroj: David Holub