Policie vyšetřuje pobodání u Prahy. Panuje podezření z pokusu o vraždu

Středočeští kriminalisté od pátečního večera vyšetřují konflikt mezi dvěma muži v Rudné u Prahy. Zatímco cizinec skončil v jedné z pražských nemocnic, druhého muže zadrželi policisté a podezřívají ho z pokusu o vraždu.
Policisté vyjížděli ke konfliktu dvojice mužů po půl osmé večer a disponovali informací, že jsou oba zranění. Do několika minut bylo na místě činu několik policejních hlídek, dorazila i zdravotnická záchranná služba. Ukázalo se, že došlo k incidentu mezi českým občanem ročníku 1975 a o třiadvacet let mladším cizincem.
"Cizinec utrpěl několik bodnořezných poranění, proto byl neprodleně převezen do nemocnice v Praze, kde je nyní hospitalizován. Druhý muž utrpěl lehčí poranění v oblasti dolní končetiny, byl ošetřen na místě a policisté ho následně zadrželi a převezli na policejní služebnu k dalším a neodkladným úkonům," uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Kvůli závažnosti si případ převzali středočeští krajští kriminalisté, kteří pracují na objasnění konfliktu mezi oběma muži, zjišťují motiv a veškeré skutečnosti, které hádce a následnému napadení předcházely.
"Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a nadále provádí potřebné a neodkladné úkony trestního řízení," dodala mluvčí.
krimi , Vražda , Policie ČR , Středočeský kraj
