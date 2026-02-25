Japonsko odhalilo, kdy nasadí rakety na ostrově u Tchaj-wanu

Lucie Podzimková

25. února 2026 14:37

Japonská armáda, ilustrační fotografie.
Japonská armáda, ilustrační fotografie. Foto: Japan Ground Self-Defense Force

Japonsko plánuje nasadit rakety země-vzduch na ostrově Jonaguni u Tchaj-wanu do března 2031, uvedlo ministerstvo obrany podle BBC. Tokio stanovilo termín poprvé od okamžiku, kdy o budoucím nasazení raket rozhodlo v roce 2022. 

Japonský ministr obrany Šindžiró Koizumi odhalil časovou osu ohledně nasazení raket v úterý, tedy den poté, co Čína zavedla omezení týkající se 20 japonských společností s argumentem, že se obává o národní bezpečnost. Na Jonaguni mají být nasazeny rakety středního doletu, které jsou ve vzdálenosti 50 kilometrů schopné zasáhnout letadla či rakety.

Čína zatím nereagovala na nejnovějším oznámení. Když však Koizumi v listopadu navštívil ostrov, Peking prohlásil, že Japonci vytvářejí v regionu napětí a provokují vojenskou konfrontaci. Čínská armáda pak v následujících dnech provedla přelet s drony nedaleko ostrova. 

Čínský komunistický režim si nárokuje Tchaj-wan, který považuje za své území. Nevylučuje použití síly za účelem znovusjednocení. Napětí mezi Tokiem a Pekingem stouplo v listopadu, kdy japonská premiérka Sanae Takaičiová prohlásila, že její země by aktivovala armádu v případě čínského útoku na Tchaj-wan. 

Ostrov Jonaguni, který je součástí souostroví Jaejama, je za jasného dne vidět z pobřeží Tchaj-wanu, od něhož je vzdálen něco málo přes sto kilometrů. Na ostrově, jenž administrativně patří do prefektury Okinawa, žije asi 1700 obyvatel. 

19. února 2026 8:58

Jihokorejský exprezident Jun Sok-jol byl odsouzen na doživotí

Čínská armáda, ilustrační foto

Napětí eskaluje. Čínské stíhačky namířily na japonská letadla radar navádějící střely

Japonský ministr obrany Šindžiró Koizumi obvinil čínské stíhací letouny, že během dvou oddělených incidentů nad mezinárodními vodami poblíž ostrova Okinawa namířily svůj střelecký (fire-control) radar na japonská letadla. Koizumi v neděli ráno na sociální síti X uvedl, že Tokio podalo „silný protest“ kvůli těmto dvěma incidentům a vzneslo „důrazný požadavek na opatření k zabránění opakování“ takových činů.
Japonská armáda, ilustrační foto

Na Trumpa už reaguje i Japonsko. Namíří rakety na KLDR

Japonsko plánuje rozmístit rakety dlouhého doletu na ostrově Kjúšú v reakci na rostoucí napětí v regionu a nejistotu ohledně bezpečnostních dohod se Spojenými státy. Nové střely s dosahem přibližně 1 000 km budou schopné zasáhnout cíle v Severní Koreji a na čínském pobřeží. Podle informací agentury Kyodo budou umístěny na dvou základnách s již existujícími raketovými jednotkami a jejich rozmístění je naplánováno na příští rok.

