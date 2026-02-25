Japonsko odhalilo, kdy nasadí rakety na ostrově u Tchaj-wanu

Japonsko plánuje nasadit rakety země-vzduch na ostrově Jonaguni u Tchaj-wanu do března 2031, uvedlo ministerstvo obrany podle BBC. Tokio stanovilo termín poprvé od okamžiku, kdy o budoucím nasazení raket rozhodlo v roce 2022.
Japonský ministr obrany Šindžiró Koizumi odhalil časovou osu ohledně nasazení raket v úterý, tedy den poté, co Čína zavedla omezení týkající se 20 japonských společností s argumentem, že se obává o národní bezpečnost. Na Jonaguni mají být nasazeny rakety středního doletu, které jsou ve vzdálenosti 50 kilometrů schopné zasáhnout letadla či rakety.
Čína zatím nereagovala na nejnovějším oznámení. Když však Koizumi v listopadu navštívil ostrov, Peking prohlásil, že Japonci vytvářejí v regionu napětí a provokují vojenskou konfrontaci. Čínská armáda pak v následujících dnech provedla přelet s drony nedaleko ostrova.
Čínský komunistický režim si nárokuje Tchaj-wan, který považuje za své území. Nevylučuje použití síly za účelem znovusjednocení. Napětí mezi Tokiem a Pekingem stouplo v listopadu, kdy japonská premiérka Sanae Takaičiová prohlásila, že její země by aktivovala armádu v případě čínského útoku na Tchaj-wan.
Ostrov Jonaguni, který je součástí souostroví Jaejama, je za jasného dne vidět z pobřeží Tchaj-wanu, od něhož je vzdálen něco málo přes sto kilometrů. Na ostrově, jenž administrativně patří do prefektury Okinawa, žije asi 1700 obyvatel.
Japonská armáda , Japonsko , Čína , Tchaj-Wan
Slovenská opoziční strana SaS v úterý podala na Generální prokuratuře SR trestní oznámení na premiéra Roberta Fica. Důvodem jsou jeho nedávná vyjádření a kroky, které směřují k zastavení takzvaných havarijních dodávek elektrické energie na Ukrajinu. Podle představitelů opozice mohl předseda vlády svým jednáním naplnit skutkovou podstatu hned několika závažných trestných činů.
Zdroj: Libor Novák