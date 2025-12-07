Napětí eskaluje. Čínské stíhačky namířily na japonská letadla radar navádějící střely

Japonský ministr obrany Šindžiró Koizumi obvinil čínské stíhací letouny, že během dvou oddělených incidentů nad mezinárodními vodami poblíž ostrova Okinawa namířily svůj střelecký (fire-control) radar na japonská letadla. Koizumi v neděli ráno na sociální síti X uvedl, že Tokio podalo „silný protest“ kvůli těmto dvěma incidentům a vzneslo „důrazný požadavek na opatření k zabránění opakování“ takových činů.
Podle ministra představovalo zaměření radarem nebezpečný akt, který přesahuje rámec nezbytný pro bezpečný let letadla. Zaměření radarem navádějícím střely je považováno za jeden z nejvíce ohrožujících vojenských činů, protože signalizuje potenciální útok a nutí cílené letadlo k úhybným manévrům.
Čínský mluvčí námořnictva později v neděli reagoval prohlášením, že japonské letadlo opakovaně narušovalo a přibližovalo se k výcviku čínského námořnictva. Dodal, že tvrzení Japonska neodpovídají skutečnosti. Tyto střety v blízkosti ostrovů, které se nacházejí blízko sporných území nárokovaných oběma zeměmi, jsou nejvážnějšími incidenty mezi armádami obou států za poslední roky.
K incidentům došlo v době, kdy se vztahy mezi oběma zeměmi zhoršují kvůli prohlášení japonské premiérky Sanae Takaichi z listopadu. Ta uvedla, že Tokio by mohlo reagovat na čínskou vojenskou akci proti Tchaj-wanu, pokud by takové kroky ohrozily i bezpečnost Japonska. Peking si nárokuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan, který leží pouze 110 kilometrů od nejzápadnějšího japonského ostrova Jonaguni.
Japonsko hostí největší zámořskou koncentraci vojenské síly Spojených států, včetně lodí, vojáků a letadel. Velká část tohoto kontingentu, zahrnující tisíce amerických mariňáků, je umístěna na Okinawě. Americká strana se k japonským obviněním ohledně použití radaru ze strany Číny bezprostředně nevyjádřila.
Koizumi uvedl, že čínské stíhačky J-15, které se v sobotu účastnily obou incidentů, vzlétly z čínské letadlové lodi Liaoning. Ta manévrovala jižně od ostrovů Okinawa společně se třemi raketovými torpédoborci. Koizumi své prohlášení uzavřel slovy, že je „krajně politováníhodné“, že k takovým incidentům došlo. Ze sobotních incidentů poblíž Okinawy nebyly hlášeny žádné škody ani zranění.
Tisková agentura Reuters s odvoláním na zpravodajské zprávy a zdroje uvedla, že Čína ve čtvrtek rozmístila v oblastech Východní Asie velký počet lodí pobřežní stráže a námořnictva. V jeden moment se počet plavidel údajně vyšplhal na více než 100. Tchajwanská vláda označila toto posilování za hrozbu pro celý asijsko-pacifický region. Japonsko potvrdilo, že čínskou aktivitu pozorně monitoruje.
Tchajwanská pobřežní stráž v neděli oznámila, že sleduje cvičení tří čínských lodí pro námořní bezpečnost na západní straně středové linie Tchajwanského průlivu. Uvedla však, že situace ve vodách obklopujících Tchaj-wan je momentálně „normální“. Čínská státní média informovala, že pátrací a záchranná cvičení probíhají ve středních vodách průlivu a zahrnují hlídkování „oblastí s vysokým provozem a oblastí s častými nehodami“.
Tchajwanská pobřežní stráž obvinila Čínu z používání „nepravdivých a zavádějících formulací“ o jejích aktivitách s cílem obtěžovat Tchaj-wan a vést psychologickou válku. Čína tvrdí, že výhradně ona vykonává suverenitu a jurisdikci nad průlivem, který je klíčovou obchodní cestou pro přibližně polovinu globální kontejnerové lodní dopravy. Spojené státy a Tchaj-wan naopak prohlašují, že se jedná o mezinárodní vodní cestu.
