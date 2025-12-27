Už nenadávají u mobilů. Hněv generace Z se v roce 2025 přetvořil a začal měnit svět

Libor Novák

27. prosince 2025 15:18

Demonstrace, ilustrační foto
Demonstrace, ilustrační foto Foto: Pixabay

Rok 2025 se stal okamžikem, kdy se hněv generace Z převalil z displejů mobilních telefonů do ulic po celém světě. Od Káthmándú přes Jakartu až po Limu se mladí lidé narození na přelomu tisíciletí postavili zavedeným elitám a proměnili lokální nepokoje v globální hnutí za spravedlnost. Podle sociologů nejde jen o rebelii pro rebelii samotnou, ale o protest poháněný univerzálními hodnotami, jako je právo na vzdělání, dostupné bydlení a konec korupce.

Vše odstartovalo koncem léta v Indonésii, kde rozbuškou k masovým demonstracím posloužilo rozhodnutí vlády přidělit poslancům příspěvky na bydlení v desetinásobné výši minimální mzdy. Symbolem se tehdy stala pirátská vlajka z populární mangy „One Piece“, která se rychle rozšířila přes TikTok a Discord do dalších zemí.

V Nepálu pak hněv vygradoval v září poté, co virální videa odhalila luxusní život dětí tamních mocných, zatímco obyčejní lidé strádali. Nepálský parlament nakonec skončil v plamenech a země zažila krvavé nepokoje, které si vyžádaly desítky obětí.

Podobné scény se odehrávaly i v Africe a Jižní Americe. V madagaskarském Antananarivu mladí lidé původně demonstrovali proti výpadkům elektřiny, ale postupně začali žádat rezignaci prezidenta s heslem, že nechtějí luxus, ale důstojný život.

V Maroku se zase zformoval digitální kolektiv Gen Z 212, který skrze platformu Discord koordinoval reformní požadavky v oblasti školství a zdravotnictví. Peruánská mládež se pro změnu zmobilizovala proti rekordní kriminalitě a politické nestabilitě, což vedlo až k vyhlášení výjimečného stavu v Limě.

Bilance tohoto roku je sice tragická, co se týče počtu mrtvých a zraněných, ale generace Z si připsala i hmatatelná vítězství. V Nepálu padla vláda a na základě historicky prvního hlasování zorganizovaného přes Discord byla jmenována dočasná premiérka.

V Maroku sice režim nepadl, ale královský dvůr byl nucen přislíbit masivní investice do modernizace škol a nemocnic. Naopak na Madagaskaru zůstala po svržení prezidenta pachuť zklamání, protože moc převzala armáda, která protesty využila k vlastnímu puči.

Otázkou podle médií zůstává, zda toto hnutí vydrží, nebo se rozplyne jako dřívější vlny typu Occupy Wall Street. Generaci Z však od jejích předchůdců odlišuje mimořádná schopnost digitální organizace a fakt, že neusilují o okamžité převzetí moci, ale o hlubokou systémovou změnu.

V Nepálu už nyní mladí lidé pracují na registraci voličů pro březnové volby 2026 s jasným vzkazem, že nehodlají přestat, dokud se jejich vize budoucnosti nestane realitou.

