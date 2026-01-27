Co lidé čekají od Babišovy vlády? Nic se nezmění, myslí si polovina z nich. Další se bojí zdražování

Libor Novák

27. ledna 2026 11:59

Adam Vojtěch přichází na zasedání nové vlády
Adam Vojtěch přichází na zasedání nové vlády Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vztah české veřejnosti k nové vládě je v úvodu roku 2026 definován realismem a zaměřením na praktické stránky života. Podle aktuálního průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News se ukazuje, že lidé od kabinetu očekávají především zajištění základních životních jistot. Na vrcholu žebříčku priorit se stabilně drží dostupnost zdravotní péče a bydlení, doprovázené otázkami bezpečnosti a celkovou kondicí ekonomiky. Tématům, která se týkají dlouhodobého chodu státu, jako je modernizace úřadů či mezinárodní postavení, přisuzují občané v tuto chvíli menší naléhavost.

Zajímavým rysem současných nálad je fakt, že vysoké nároky na vládu doprovází značná skepse ohledně reálných změn. Přibližně polovina populace se domnívá, že v klíčových oblastech zůstane situace během nadcházejících čtyř let víceméně stejná. Mírně optimističtější jsou lidé pouze v otázkách důchodů, sociálního zabezpečení nebo energetiky. Naopak u témat, jako je státní dluh nebo tempo zdražování, převažují spíše obavy ze zhoršení vývoje.

Pohled na priority a budoucnost je silně ovlivněn tím, koho respondenti volili. Voliči hnutí ANO a SPD kladou velký důraz na sociální a materiální jistoty a v jejich hodnocení budoucího vývoje panuje značná dávka optimismu. Naopak příznivci stran Pirátů, STAN a SPOLU častěji akcentují bezpečnost, obranu demokracie a mezinárodní ukotvení země, přičemž v odhadech budoucího vývoje jsou výrazně zdrženlivější a často očekávají spíše stagnaci.

Specifickou skupinu tvoří voliči Motoristů sobě. Ti se v některých sociálních otázkách, jako jsou důchody, paradoxně blíží spíše opozičnímu táboru a celkově projevují menší prioritu tématům spojeným s občanskými právy či mezinárodní reputací. U nevoličů pak struktura priorit kopíruje průměr celé populace, což naznačuje, že každodenní starosti o bydlení a zdraví jsou společným jmenovatelem pro celou společnost bez ohledu na politickou aktivitu.

V oblasti konkrétních úkolů panuje široká shoda na tom, že by vláda měla prioritně řešit snižování státního dluhu a zrychlení výstavby bytů. Tato témata jsou vnímána jako prvořadá napříč celým politickým spektrem. Existují však i oblasti, které společnost ostře rozdělují – jde především o migraci, klimatická opatření nebo financování neziskového sektoru a veřejnoprávních médií. U těchto bodů sice často převažuje volání po akci, ale doprovází ho výrazná názorová polarizace.

Důvěra v to, že vláda své sliby skutečně splní, se liší podle náročnosti daného úkolu. Veřejnost věří spíše v realizaci administrativně jednodušších kroků, jako jsou zásahy do cen energií, změny v evidenci tržeb nebo opatření v migrační politice. U strukturálních reforem, mezi které patří právě podpora porodnosti, bytová výstavba či skutečné ozdravení veřejných financí, však převládá skepse. Lidé zkrátka pochybují, že se takto komplexní problémy dají vyřešit během jednoho volebního období.

Politické bloky se rozcházejí i v tom, jakou roli by měl stát v řešení problémů hrát. Zatímco příznivci vládních stran ANO a SPD volají po aktivnějších zásazích státu v mnoha oblastech a věří v jejich úspěch, opoziční voliči předpokládají úspěšné naplnění pouze u bodů, které považují za politicky přímočaré, jako je například obnova EET nebo zrušení důchodové reformy. To však neznamená, že by s takovými kroky souhlasili.

Celkový obraz postojů veřejnosti tak lze shrnout jako rozpor mezi tím, co je považováno za důležité, a tím, co je vnímáno jako reálně proveditelné. Jak potvrzuje analytička STEM Doris Borovcová, právě tato propast mezi vysokými nároky a nízkou vírou v jejich naplnění stojí za současnou opatrností a umírněným očekáváním občanů. Vláda tak stojí před výzvou přesvědčit veřejnost, že dokáže pohnout i s tématy, u nichž jsou lidé zvyklí spíše na stagnaci.

včera

Česko pošle Ukrajině generátory. Vláda zastavila jmenování velvyslanců, olympionikům dá za medaile miliony

Demonstrace, ilustrační foto

Už nenadávají u mobilů. Hněv generace Z se v roce 2025 přetvořil a začal měnit svět

Rok 2025 se stal okamžikem, kdy se hněv generace Z převalil z displejů mobilních telefonů do ulic po celém světě. Od Káthmándú přes Jakartu až po Limu se mladí lidé narození na přelomu tisíciletí postavili zavedeným elitám a proměnili lokální nepokoje v globální hnutí za spravedlnost. Podle sociologů nejde jen o rebelii pro rebelii samotnou, ale o protest poháněný univerzálními hodnotami, jako je právo na vzdělání, dostupné bydlení a konec korupce.
Senioři, ilustrační foto

Čína se naplno pustila do boje se stárnutím. Laboratoře pro dlouhověkost slibují, že se dožijeme 150 let

Čína se podle serveru New York Times naplno pustila do národního projektu, jehož cílem je porazit stárnutí. Součástí tohoto ambiciózního úsilí jsou laboratoře pro dlouhověkost, kontroverzní „ostrovy nesmrtelnosti“ a pilulky založené na někdy nejisté vědě a extravagantních tvrzeních. Téma se dostalo do centra pozornosti, když byl nedávno zachycen čínský nejvyšší vůdce Si Ťin-pching, jak si s ruským prezidentem Vladimirem Putinem povídá o možnosti dožít se 150 let nebo dokonce žít navždy.

Zdroj: Libor Novák

