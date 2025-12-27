"Zelenskyj nemá nic, dokud to neschválím." Trump dal jasně najevo, kdo rozhoduje o válce na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump dal v rozhovoru pro server Politico jasně najevo, kdo drží klíče k ukončení války na Ukrajině. Před plánovanou nedělní schůzkou s Volodymyrem Zelenským na Floridě Trump sebevědomě prohlásil, že jakýkoliv ukrajinský návrh má váhu pouze tehdy, pokud jej on sám posvětí. „On nemá nic, dokud to neschválím já. Takže uvidíme, s čím přijde,“ komentoval Trump Zelenského snahy o diplomatický průlom.
Ukrajinský prezident přitom na setkání přiváží nový dvacetibodový mírový plán, který má být pokusem o flexibilitu bez formálního vzdání se území. Návrh zahrnuje vytvoření demilitarizované zóny, ovšem s podmínkou, že Rusko stáhne své jednotky z odpovídající části Doněcké oblasti. Klíčovým bodem jednání mají být také americké bezpečnostní záruky, kontrola nad Záporožskou jadernou elektrárnou a budoucí status Donbasu.
Trumpův vlažný postoj k Zelenského iniciativě potvrzuje, jak moc osud Ukrajiny závisí na schopnosti přesvědčit šéfa Bílého domu. Ten se v minulosti nechal slyšet, že by mohl upřednostnit ruské zájmy, pokud by to vedlo k okamžitému ukončení bojů. Rusko se však zatím od svých maximalistických požadavků neodchýlilo a na nejnovější ukrajinský rámec nereagovalo. Trump přesto věří v produktivní víkend a dodal, že očekává brzký rozhovor i s Vladimirem Putinem.
Kromě ukrajinského lídra očekává Trump na Floridě také izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Ten by měl prezidenta informovat o rostoucí hrozbě ze strany Íránu. Trump si příjezd obou státníků pochvaloval jako důkaz obnoveného respektu ke Spojeným státům. „Mám tu Zelenského, mám tu Bibiho. Všichni jedou sem. Znovu respektují naši zemi,“ prohlásil prezident v rozhovoru.
V souvislosti s globální bezpečností Trump také okomentoval nedávné americké letecké útoky proti základnám ISIS v Nigérii. Podle něj šlo o odvetu za vraždění křesťanů, které dosáhlo nebývalých rozměrů. Prezident přiznal, že útoky osobně o jeden den odložil, aby je mohl označit za symbolický „vánoční dárek“. Podle jeho slov byly tábory teroristů při akci zcela zdecimovány.
V otázce rusko-ukrajinského konfliktu Trump zmínil, že Rusko je k dohodě tlačeno i špatným stavem svého hospodářství. „Jejich ekonomika je v drsném stavu, velmi drsném,“ poznamenal. Přesto zůstává mezi oběma válčícími stranami hluboká propast, kterou se Zelenskyj pokusí v neděli přemostit právě skrze Trumpův vliv.
