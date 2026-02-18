Počet žraločích útoků vzrostl. Na počty úmrtí po zásahu bleskem ale ani zdaleka nemají

Počet nevyprovokovaných útoků žraloků na lidi zaznamenal v roce 2025 celosvětově výrazný nárůst. Podle výroční zprávy International Shark Attack File, kterou ve středu zveřejnila Floridská univerzita, bylo v uplynulém roce zaznamenáno 65 těchto incidentů, což je značný skok oproti 47 útokům v roce 2024. Výrazně stoupl i počet obětí – zatímco předloni útok nepřežilo 7 lidí, v roce 2025 bylo potvrzeno 12 úmrtí.
Odborníci nárůst úmrtí přisuzují především zvýšenému výskytu velkých bílých žraloků v takzvaných agregačních lokalitách, tedy na plážích, které jsou oblíbené mezi surfaři, zejména v Austrálii. Právě Austrálie se stala regionem s nejtragičtější bilancí. Z celkem 21 tamních incidentů skončilo pět smrtí, což je prudký nárůst oproti roku 2024, kdy v zemi nebylo zaznamenáno žádné úmrtí způsobené žralokem.
Gavin Naylor, ředitel programu pro výzkum žraloků, vysvětlil, že útoky jsou výsledkem kombinace biologie zvířat, klimatických podmínek a vysokého počtu lidí ve vodě. Přestože meziroční čísla působí dramaticky, dlouhodobé průměry (za 10 až 30 let) se mění jen minimálně. Zatímco globální trendy zůstávají stabilní, regionální výkyvy bývají velmi výrazné.
Spojené státy si i nadále drží první místo v celkovém počtu útoků s 25 zaznamenanými případy, což je o tři méně než v předchozím roce. Jedinou americkou obětí se stala pětapadesátiletá triatlonistka Erica Foxová, která zmizela v prosinci během tréninku u kalifornského Monterey a jejíž tělo bylo nalezeno o týden později. V rámci USA zůstává nejrizikovější oblastí Florida, konkrétně okres Volusia, který je dlouhodobě označován za „světové hlavní město žraločích kousnutí“.
Zpráva zmiňuje i několik neobvyklých prvenství. V Jihoafrické republice bylo poprvé v historii zaznamenáno úmrtí způsobené žralokem temným, který bývá často zaměňován s jinými druhy. Kanada pak zažila svůj první nevyprovokovaný incident od roku 2025, kdy velký bílý žralok prokousl paddleboard jednomu z turistů. Za většinou vážných zranění stojí tradičně „velká trojka“: žralok bílý, tygří a bělavý.
Navzdory nárůstu útoků vědci zdůrazňují, že statistická pravděpodobnost střetu se žralokem zůstává extrémně nízká. Pro srovnání uvádějí, že jen v USA se ročně utopí přes 4 000 lidí a zásah bleskem připraví o život celosvětově zhruba 24 000 osob. Populace žraloků navíc kvůli nadměrnému rybolovu stále zůstávají hluboko pod svými historickými stavy.
Související
Rybář nevěřil svým očím. V Chorvatsku útočil žralok
Nebezpečný predátor v dovolenkovém ráji Čechů. Úlovku se divil i rybář
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Jsou na stejném seznamu jako teroristé. Soudci ICC přišli o kreditní karty i Google účty
před 1 hodinou
Počet žraločích útoků vzrostl. Na počty úmrtí po zásahu bleskem ale ani zdaleka nemají
před 2 hodinami
Maďarsko a Slovensko se naléhavě obrací na EK. Chtějí výjimku z nákupu ruské ropy
před 3 hodinami
Rozhovory v Ženevě skočily. Hraje se o to, na koho Bílý dům svalí vinu za kolaps, ne o mír, tvrdí experti
před 3 hodinami
Slovensko kvůli zastavení dodávek z Ruska vyhlásilo stav ropné nouze. Stoplo vývoz nafty na Ukrajinu
před 4 hodinami
Schillerová představila podrobný koncept systému EET 2.0
před 5 hodinami
Evropa volá po jaderných zbraních stále víc. Další země nabídla své území k jejich umístění
před 5 hodinami
Žádné jídlo, žádná ropa. Trumpova blokáda odřízla Kubu od světa
před 6 hodinami
Trump vyvíjí na Kyjev nepřiměřený tlak, na Rusko ne, prohlásil Zelenskyj
před 7 hodinami
Tropická nemoc způsobující nesnesitelné bolesti se nyní může šířit ve většině Evropy, odhalili vědci
před 8 hodinami
Rozhovory zaměřené na ukončení války na Ukrajině přinesly významný pokrok, tvrdí Witkoff
před 9 hodinami
Počasí: Teploty budou dál klesat, naměříme až -12 stupňů
včera
Další dohra Epsteinových spisů: Firmy bývalé členky britské královské rodiny míří do likvidace
včera
Znepokojivý průzkum: Pětina Evropanů by uvítala diktaturu
včera
Poslední zápasy základních skupin hokejového turnaje určily dvojice pro předkolo
včera
Nejlepší český biatlonový výsledek na Hrách. Mužská štafeta vybojovala šesté místo
včera
Byla to zase fuška. Postup do čtvrtfinále je sice v kapse, ale Češi musí před Kanadou leccos zlepšit
včera
Pavel jmenuje Červeného v pondělí. Podpořil zákaz sociálních sítí pro děti
včera
Rusku se nelíbí zabavování stínové flotily. Pohrozilo Evropě nasazením válečného námořnictva
včera
Amerika truchlí. Na Jesseho Jacksona vzpomíná Trump, Biden i Harrisová
Americká politická scéna se sjednotila v uctění památky zesnulého bojovníka za občanská práva Jesseho Jacksona. Hold mu vzdali nejen jeho straničtí kolegové z řad Demokratické strany, ale i současný prezident Donald Trump, který Jacksona označil za neopakovatelnou „přírodní sílu“. Ve svých prohlášeních státníci vyzdvihli Jacksonův celoživotní přínos pro spravedlnost, jeho schopnost inspirovat miliony lidí a neúnavnou snahu o naplnění amerického příslibu rovnosti.
Zdroj: Libor Novák