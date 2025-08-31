Rybář nevěřil svým očím. V Chorvatsku útočil žralok

V dovolenkovém ráji Čechů byl opět pozorován žralok. U ostrova Žirje v Jaderském moři zaútočil obávaný mořský tvor na rybářský úlovek. Právě rybáři o dramatickém incidentu informovali. Útočit měl údajně žralok mako.
Rybáři z uloveného tuňáka o váze kolem 30 kilogramů neměli dlouho radost. V moři se totiž náhle objevil obávaný tvor. “Viděl jsem, jak se rychle přibližuje. Obrovský žralok okamžitě roztrhl tuňáka na polovinu,” uvedl rybář Anton Roca pro deník Dnevnik.
Agresivní predátor se ale nespokojil pouze s rybou a začal útočit na rybářskou loď. “Zažil jsem na své lodi Bakul už ledacos, ale tady jsem nevěřil vlastním očím. Nemůžu ten pocit ani popsat. Bylo to jako v Čelistech. Vypadalo to, že každou chvíli skočí do lodi,” popsal rybář.
Roca bez okolků přiznal, že při souboji se žralokem jej poprvé na moři přepadla opravdová hrůza. “Nikdy jsem to předtím necítil. Bylo to, jako když se zastaví výtah – takový ten instinktivní strach, že něco jiného ovládá vás. Uvědomil jsem si, že to už není obyčejný žralok, ale něco většího,” dodal.
Žraloci se ve Středomoří nacházejí přirozeně, ale jejich pozorování v Jaderském moři jsou poměrně vzácná. Jistě jsou za to rádi i čeští turisté, protože jich každé léto jezdí do Chorvatska desítky tisíc.
