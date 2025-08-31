Rybář nevěřil svým očím. V Chorvatsku útočil žralok

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. srpna 2025 12:16

Žraloci, ilustrační fotografie
Žraloci, ilustrační fotografie Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

V dovolenkovém ráji Čechů byl opět pozorován žralok. U ostrova Žirje v Jaderském moři zaútočil obávaný mořský tvor na rybářský úlovek. Právě rybáři o dramatickém incidentu informovali. Útočit měl údajně žralok mako.

Rybáři z uloveného tuňáka o váze kolem 30 kilogramů neměli dlouho radost. V moři se totiž náhle objevil obávaný tvor. “Viděl jsem, jak se rychle přibližuje. Obrovský žralok okamžitě roztrhl tuňáka na polovinu,” uvedl rybář Anton Roca pro deník Dnevnik. 

Agresivní predátor se ale nespokojil pouze s rybou a začal útočit na rybářskou loď. “Zažil jsem na své lodi Bakul už ledacos, ale tady jsem nevěřil vlastním očím. Nemůžu ten pocit ani popsat. Bylo to jako v Čelistech. Vypadalo to, že každou chvíli skočí do lodi,” popsal rybář. 

Roca bez okolků přiznal, že při souboji se žralokem jej poprvé na moři přepadla opravdová hrůza. “Nikdy jsem to předtím necítil. Bylo to, jako když se zastaví výtah – takový ten instinktivní strach, že něco jiného ovládá vás. Uvědomil jsem si, že to už není obyčejný žralok, ale něco většího,” dodal.

Žraloci se ve Středomoří nacházejí přirozeně, ale jejich pozorování v Jaderském moři jsou poměrně vzácná. Jistě jsou za to rádi i čeští turisté, protože jich každé léto jezdí do Chorvatska desítky tisíc. 

včera

Evropa bleskově stárne. Experti spočítali, kolik důchodců na tom bude bídně

Související

Více souvisejících

žraloci žraločí útoky Chorvatsko

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Máchovo jezero, ilustrační fotografie.

Na chatu, na Mácháč nebo do Jugošky. Takové byly dovolené za socialismu

Zatímco dnes vyráží Češi na dovolenou běžně po celém světě, za minulého režimu mohli do zahraničí jen ti „vyvolení“, kteří získali povolení vycestovat. Pak se tehdy vyráželo do Bulharska nebo do Jugošky – Jugoslávie. Mnohem častěji se ale na dovolenou jezdilo na chatu nebo třeba pod stan na Mácháč, tedy k Máchovu jezeru.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

včera

Situace v Gaze po izraelských náletech

Červený kříž: Evakuace Gazy je prakticky nemožná

Mezinárodní červený kříž varoval, že plán Izraele evakuovat civilisty z města Gaza je za současných podmínek nepředstavitelný. Izraelská armáda zpřísnila obležení města a připravuje se na rozsáhlou ofenzivu.

včera

Senioři, ilustrační foto

Evropa bleskově stárne. Experti spočítali, kolik důchodců na tom bude bídně

Při absenci zásadních změn v penzijních systémech hrozí, že jeden z pěti Evropanů bude žít ve stáří v chudobě. Petra Hielkema, ředitelka Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), to označuje za „směšně vysoké procento“ a dodává, že u žen je toto riziko o 30 % vyšší.

včera

AC Sparta Praha

Sparta v Rize po bídném výkonu prohrála 0:1. Navzdory tomu ale postoupila do Konferenční ligy

Pražská Sparta nebude ani třetí rok po sobě chybět v evropských pohárech a po Evropské lize a Lize mistrů, kterou si loni zahrála poprvé po dlouhých 19 letech, si nyní vyzkouší i Konferenční ligu. To i přesto, že v závěrečném duelu v rámci předkol nikterak nezářila a nakonec prohrála 0:1. Protože však v úvodním domácím zápase před týdnem vyhrála 2:0, znamenala tak i tato středeční porážka kýžený postup do hlavní ligové fáze Konferenční ligy.

včera

Slavia

Slavia se dočkala jmen soupeřů v Lize mistrů. Bude hostit Arsenal i Barcelonu

Zatímco loni nejprestižnější evropskou klubovou fotbalovou soutěž hrála po dlouhých 19 letech pražská Sparta, letos se bude týkat fotbalová smetánka pražské Slavii. Úřadujícímu českému šampionovi čtvrteční los v Monaku přisoudil nelehký los, avšak o to více atraktivnější. Na podzim se tak totiž můžou slávističtí fanoušci těšit, že doma v Edenu mohou spatřit třeba Barcelonu a Arsenal, zároveň mohou začít připravovat výjezdy do Itálie, jelikož se tam střetnou s Interem Milán a Atalantou Bergamem nebo do Anglie, kde se utkají pro změnu s Tottenhamem, kde se tak mohou zase potkat s gólmanem Antonínem Kinským.

včera

sport

Krejčí už patří Wolverhamptonu. Na Ostrovy zamířil z Girony za 30 milionů eur

To, o čem se v posledních dnech pouze spekulovalo, se ve středu stalo skutečností. S anglickým Wolverhamptonem se český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí domluvil na hostování s opcí na přestup. Děje se tak po roce působení v katalánské Gironě. Pokud by se tedy opce na přestup uplatnila, přišla by si Girona celkem na 30 milionů eur.

včera

Kateřina Konečná

Křik Stačilo o „utlačované většině“ je vycucaný z prstu. Potvrzuje, že komunisté dodnes nerespektují demokracii

Komunistická koalice Stačilo a její lídryně Kateřina Konečná ve volební kampani křičí nesmysly o „utlačované většině“. Tento narativ však neodpovídá realitě pluralitní demokracie. Česká republika umožňuje svobodné vyjadřování všem, a to i těm, kteří systém kritizují. Když ale dojde na nenávistné projevy a výhrůžky, nelze se divit, že přichází odpověď ze strany práva.

včera

včera

Evropská unie

Co se zmrazenými ruskými stamiliardami? EU finišuje plán, jak je poskytnout Ukrajině

Evropská unie se blíží k rozhodnutí, které by mohlo umožnit využití zmrazených ruských aktiv pro obnovu Ukrajiny. Evropská komise nyní připravuje plán, jak převést téměř 200 miliard eur do rizikovějších investic, které by přinesly vyšší zisky na pomoc Ukrajině. Tuto možnost má podle webu Politico projednat 27 ministrů zahraničí členských států na neformálním setkání v Kodani.

včera

včera

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Francie odhalila novou strategii ruské armády, používá ji proti Ukrajině

S přibývajícím počtem ruských útoků na Ukrajinu pomocí sebevražedných dronů Šáhid se objevují informace o nových ruských letištích, která jsou speciálně navržena pro jejich hromadné vypouštění. Tým France 24 Observers za pomoci satelitních snímků identifikoval tato místa a odhalil tak novou strategii ruské armády.

včera

Prezident Trump

"K tangu jsou potřeba dva." Trump zvažuje, že odstoupí od snahy dosáhnout míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump je podle představitelů své administrativy stále více nespokojen s pomalým pokrokem v jednáních o ukončení války na Ukrajině, a proto podle CNN zvažuje, jak moc by se měl osobně angažovat v zprostředkování schůzky mezi Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským. Trumpova frustrace narostla zejména poté, co se setkal s ruským prezidentem na Aljašce a pokrok se výrazně zpomalil.

včera

včera

Kam se podělo americké ultimátum? EU tlačí na Trumpa, aby přitvrdil proti Putinovi

Evropští ministři zahraničí vyzvali Spojené státy k posílení tlaku na ruského prezidenta Vladimira Putina. Chtějí ho tak přimět k jednání o ukončení války na Ukrajině ještě před vypršením ultimáta, které mu dal americký prezident Donald Trump. S tímto požadavkem vystoupili na svém setkání v Kodani.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy