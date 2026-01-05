Útočník z obchodního centra v Hradci Králové míří do vazby

Soud poslal muže, který je po pátečním útoku v obchodním centru v Hradci Králové obviněn z pokusu o vraždu, do vazby. Informovala o tom policie.
"Soudce Okresního soudu v Hradci Králové aktuálně rozhodl o vzetí dvaatřicetiletého muže obviněného z pokusu vraždy do vazby," uvedla policie na sociální síti X. Připomněla také, že obviněnému hrozí až dvacetiletý trest odnětí svobody.
Policie přijala oznámení o incidentu v pátek po 17. hodině. Volající shodně uváděli, že se v prostorách centra pohybuje muž s chladnou zbraní a útočí na lidi. Na místo vyrazily hlídky či zásahová jednotka, přičemž proběhla evakuace až 2000 osob.
Na místě činu zůstaly dvě zraněné osoby, žena a muž. Záchranáři je převezli do místní fakultní nemocnice, kde jeden ze zraněných spatřil útočníka. Kriminalisté ho zadrželi. Dvaatřicetiletý cizinec byl po ošetření převezen k dalším úkonům. Dechová zkouška odhalila 1,7 promile alkoholu v jeho krvi.
Policie v sobotu prozradila nové informace k případu. K napadení došlo podle vyšetřovatelů mezi dvěma cizinci. Dvaatřicetiletý muž napadl o čtyři roky mladšího muže. Nejprve ho udeřil teleskopickým obuškem do horní poloviny těla.
"V útoku dále pokračoval sečnou zbraní – sekáčem, a napadenému tak způsobil sečná zranění na předloktí a hrudníku. Poškozený se pokoušel bránit nožem," popsala policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Zranění utrpěla také pětadvacetiletá žena, která byla náhodnou svědkyní útoku.
