Žádné jídlo, žádná ropa. Trumpova blokáda odřízla Kubu od světa

Mandy Pruna s nostalgií vzpomíná na období po roce 2015, kdy tehdejší americký prezident Barack Obama obnovil diplomatické styky s Kubou. Jeho zářivě červený Chevrolet z roku 1957 byl tehdy v neustálém obležení celebrit, jako jsou Will Smith nebo Rihanna, kteří za projížďky platili na místní poměry královské částky.
Prunův vůz byl dokonce vybrán americkými diplomaty jako kulisa při slavnostním vztyčování vlajky na velvyslanectví USA v Havaně. Podle Pruny z tohoto krátkého zlepšení vztahů profitovala celá společnost, lidé opravovali domy a zakládali nové živnosti.
Dnes se však Kuba nachází v momentě nejhlubší ekonomické nejistoty, jakou její obyvatelé za celá desetiletí zažili. Administrativa Donalda Trumpa prostřednictvím vojenských akcí ve Venezuele a hrozeb tarifů vůči Mexiku zcela odřízla ostrov od dodávek ropy. Cílem tohoto tlaku je přimět komunistickou vládu k zásadním politickým a hospodářským reformám. Zdá se, že Kubě nezbyli žádní spojenci ochotní dotovat palivo v hodnotě stovek milionů dolarů a poslední zbytky zásob ropy na ostrově docházejí.
Souběžná ztráta pohonných hmot i turistů má pro lidi, jako je Mandy Pruna, katastrofální následky. Bez benzínu a návštěvníků nemůže vykonávat svou práci, na které je závislá jeho rodina. Život na ostrově s téměř deseti miliony obyvatel se pomalu zastavuje. Mnohé školy přerušily výuku a zaměstnanci museli nastoupit na nucenou dovolenou, aby stát ušetřil energii. Hotely zejí prázdnotou a lety z Ruska či Kanady byly zrušeny, protože na ostrově není dostatek leteckého paliva pro dálkové spoje.
Krize dopadá na všechna odvětví, včetně těch nejvýnosnějších. Minulý týden organizátoři zrušili každoroční festival doutníků Habanos a společnost Sherrit International pozastavila těžbu niklu a kobaltu. Státní nemocnice musely omezit služby a kvůli nedostatku paliva pro popelářské vozy se v ulicích hromadí odpadky. Noční Havana je zahalena do téměř úplné tmy, v níž jsou kvůli rozsáhlým výpadkům proudu vidět pouze hvězdy. Lidé na rozích ulic nediskutují o ničem jiném než o rozvrhu odstávek elektřiny.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že na ostrově není ropa, peníze ani nic jiného, a vyzval kubánskou vládu k otevření ekonomiky dříve, než se zcela zhroutí. Snahy o vyjednávání vede ministr zahraničí Marco Rubio, který je dlouholetým odpůrcem tamního režimu. Rubio zdůraznil, že kubánský model přežíval pouze díky dotacím, nejdříve ze Sovětského svazu a později z Venezuely, které nyní definitivně skončily. Podle něj se tak v plné nahotě ukázala nefunkčnost celého systému.
Situace se vyostřuje i v humanitární oblasti, neboť většina potravin na Kubě pochází z dovozu, což je důsledek neúspěšné zemědělské politiky státu. Někteří kubánsko-američtí politici volají po úplném zastavení veškeré pomoci, včetně remitencí, aby se urychlil pád diktatury. Kongresmanka Maria Elvira Salazar přiznala, že jde o brutální dilema mezi krátkodobým utrpením matek a dětí a dlouhodobou svobodou pro celou Kubu. Některé soukromé firmy již zastavily dovoz potravin z USA, protože je kvůli výpadkům proudu nedokážou udržet v chladu.
Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel vyzval obyvatelstvo ke „kreativnímu odporu“ a přijetí válečné mentality. Ve svém lednovém projevu uvedl, že lidé budou muset jíst to, co si sami vypěstují, a upozornil na problémy s dopravou potravin mezi jednotlivými obcemi. Prodejci na trzích v Havaně potvrzují, že náklady na doplňování zásob rostou dvojnásobně i trojnásobně. Varují před hroznými dopady nedostatku jídla, který se podle nich brzy projeví v plné síle.
Mandy Pruna, který se dvacet let úspěšně živil jako řidič historického vozu, nyní zvažuje emigraci do Španělska. Budoucnost ve své vlasti už nevidí, protože vše je podle něj nejisté. Nejasnosti panují ohledně dostupnosti paliva i způsobu, jakým by za něj měli obyvatelé platit, pokud nebude fungovat cestovní ruch. Pruna se proto rozhodl jednat a hned ráno pozastavil svou licenci pro provozování vyhlídkových jízd ve svém slavném Chevroletu.
Související
Kuba jako další Trumpův cíl? Pohrozil jí kompletním zastavením dodávek ropy
Trump už si brousí zuby i na Kubu. Dohodněte se, než bude pozdě, vzkázal
Aktuálně se děje
před 54 minutami
Schillerová představila podrobný koncept systému EET 2.0
před 1 hodinou
Evropa volá po jaderných zbraních stále víc. Další země nabídla své území k jejich umístění
před 2 hodinami
Žádné jídlo, žádná ropa. Trumpova blokáda odřízla Kubu od světa
před 3 hodinami
Trump vyvíjí na Kyjev nepřiměřený tlak, na Rusko ne, prohlásil Zelenskyj
před 3 hodinami
Tropická nemoc způsobující nesnesitelné bolesti se nyní může šířit ve většině Evropy, odhalili vědci
před 4 hodinami
Rozhovory zaměřené na ukončení války na Ukrajině přinesly významný pokrok, tvrdí Witkoff
před 5 hodinami
Počasí: Teploty budou dál klesat, naměříme až -12 stupňů
včera
Další dohra Epsteinových spisů: Firmy bývalé členky britské královské rodiny míří do likvidace
včera
Znepokojivý průzkum: Pětina Evropanů by uvítala diktaturu
včera
Poslední zápasy základních skupin hokejového turnaje určily dvojice pro předkolo
včera
Nejlepší český biatlonový výsledek na Hrách. Mužská štafeta vybojovala šesté místo
včera
Byla to zase fuška. Postup do čtvrtfinále je sice v kapse, ale Češi musí před Kanadou leccos zlepšit
včera
Pavel jmenuje Červeného v pondělí. Podpořil zákaz sociálních sítí pro děti
včera
Rusku se nelíbí zabavování stínové flotily. Pohrozilo Evropě nasazením válečného námořnictva
včera
Amerika truchlí. Na Jesseho Jacksona vzpomíná Trump, Biden i Harrisová
včera
Začalo další klíčové jednání mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem. Průlom se neočekává
včera
Zemřel bojovník za občanská práva Jesse Jackson. Jeden z nejvýznamnějších politiků a přítel Luthera Kinga
včera
Online fakturace jako cesta k úspěšnému podnikání: Jak na papírování bez stresu
včera
Druhé kolo jaderných rozhovorů mezi Íránem a Spojenými státy trvalo pouze čtyři hodiny
včera
Výbor Sněmovně nedoporučil vydat Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání
Sněmovní mandátový a imunitní výbor v úterý vydal doporučení, které může zásadně ovlivnit další osud dvou nejvýše postavených politiků země. Členové výboru se v tajném hlasování usnesli, že nedoporučují Poslanecké sněmovně vydat premiéra Andreje Babiše (ANO) ani předsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD) k trestnímu stíhání.
Zdroj: Libor Novák