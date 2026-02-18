Rozhovory v Ženevě skočily. Hraje se o to, na koho Bílý dům svalí vinu za kolaps, ne o mír, tvrdí experti

V Ženevě skončilo další kolo třístranných rozhovorů mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v následném vyjádření pro média uvedl, že v rámci vojenské linie jednání došlo k výraznému posunu. Všechny zúčastněné strany se podle něj chovaly konstruktivně a vojenští experti již mají jasnější představu o tom, jak by mohl vypadat monitoring příměří a ukončení bojů, pokud k tomu bude existovat politická vůle.
Prezident zdůraznil, že v technických a vojenských otázkách bylo dosaženo shody téměř na všem. Klíčovým a konstruktivním signálem je pro Kyjev fakt, že do budoucího monitoringu situace by měla být přímo zapojena americká strana. Zelenskyj nicméně dodal, že jeho tým mu zatím nemohl sdělit úplně všechny podrobnosti přes telefon a na kompletní zprávu o průběhu konzultací stále čeká.
Zatímco vojenská část jednání zaznamenala pokrok, v politické rovině zůstávají zásadní rozpory. Hlavním problémem jsou územní nároky, kde se pozice Ukrajiny a Ruska nadále dramaticky rozcházejí. Zelenskyj potvrdil, že v politické dimenzi sice probíhá dialog a existuje dohoda o pokračování diskusí, ale úroveň shody je zde nesrovnatelně nižší než u vojenských aspektů.
Souběžně s diplomatickým procesem Zelenskyj kritizoval přístup amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil za nespravedlivý. Ukrajinský lídr varoval, že existují hranice, které Ukrajinci nikdy neodpustí, což se týká především tlaku na územní ústupky. Kyjev odmítá přijmout mírový plán, který by vycházel vstříc ruským požadavkům bez adekvátních bezpečnostních záruk.
Vojenský analytik Michael Clarke ve svém hodnocení uvedl, že aktuální vyjednávání v Ženevě jsou v patové situaci a pravděpodobně směřují k nezdaru. Podle něj obě strany nyní hrají především o to, na koho Bílý dům svalí vinu za případný kolaps rozhovorů. Clarke upozornil, že Rusko své základní postoje nezměnilo a Ukrajinci nevěří zárukám, které jim v rámci Trumpova tlaku na ústupky Američané nabízejí.
Navzdory pesimistickým vyhlídkám na celkovou mírovou dohodu by jednání mohla přinést alespoň dílčí humanitární výsledky. Analytici nevylučují, že by výsledkem ženevských diskusí mohla být dohoda o další výměně válečných zajatců. To by představovalo jediný hmatatelný úspěch v době, kdy politický dialog o ukončení války zůstává velmi napjatý a plný nedůvěry.
Trump vyvíjí na Kyjev nepřiměřený tlak, na Rusko ne, prohlásil Zelenskyj
Rozhovory zaměřené na ukončení války na Ukrajině přinesly významný pokrok, tvrdí Witkoff
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
