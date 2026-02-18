Schillerová představila podrobný koncept systému EET 2.0

Libor Novák

18. února 2026 11:51

Placení, tržby, ilustrační foto
Prohlédněte si 2 fotografie Placení, tržby, ilustrační foto Foto: Pixabay

Ministryně financí Alena Schillerová představila podrobný koncept nového systému elektronické evidence tržeb, který nese označení EET 2.0. Od jeho zavedení si slibuje především narovnání podnikatelského prostředí a zvýšení výběru daní o zhruba 15 miliard korun ročně. Podle aktuálních plánů by měl systém začít fungovat od ledna 2027, přičemž první měsíc bude probíhat v rámci dobrovolného pilotního provozu.

Nová podoba evidence se má zaměřit především na transakce uskutečněné při přímém kontaktu se zákazníkem. Do systému tak budou spadat nejen platby v hotovosti, ale také úhrady kartou nebo prostřednictvím QR kódů. Naopak platby fakturou nebo online převody, které probíhají bez fyzické přítomnosti obou stran, evidenci podléhat nebudou.

Oproti původnímu modelu přináší verze 2.0 několik zjednodušení. Podnikatelé již nebudou mít povinnost automaticky tisknout papírové účtenky, ty budou nově vydávány pouze na výslovné přání kupujícího. Ministerstvo také neplánuje sledovat jednotlivé položky nákupu; k evidenci budou stačit základní údaje jako celková částka, čas transakce, identifikace prodejce a místo prodeje.

Ministryně Schillerová zdůrazňuje, že evidování tržeb je v evropském kontextu běžným standardem. Jako kompenzaci za administrativní zátěž navrhuje jednorázovou slevu na dani ve výši 5 000 korun na pořízení potřebného vybavení. Pro nejmenší živnostníky navíc Finanční správa připraví bezplatnou mobilní aplikaci, takže nebudou muset investovat do nákladných pokladních systémů.

Návrh počítá se speciální výjimkou nazvanou „EET OFF“. Ta je určena pro drobné podnikatele s ročními příjmy do jednoho milionu korun, kteří využívají první pásmo paušální daně. Pokud splňují podmínku měsíční platby do 1 500 korun, budou moci fungovat zcela bez online evidence. Systém je navíc navržen tak, aby byl kompatibilní se staršími zařízeními z první vlny EET.

Součástí chystaných změn jsou i další daňové úlevy, které mají podpořit zejména sektor gastronomie. Ministerstvo navrhuje snížit DPH na nealkoholické nápoje v restauracích na 12 procent a zcela osvobodit dobrovolné spropitné od daní i pojistného, a to až do výše 7 procent měsíčních tržeb. V rámci širší novely by se také mělo vrátit daňové zvýhodnění za umístění dítěte do školky a slevy pro pracující studenty.

Pavel jmenuje Červeného v pondělí. Podpořil zákaz sociálních sítí pro děti

Související

Alena Schillerová přichází na zasedání nové vlády

Vláda schválila rozpočet s deficitem 310 miliard. Je výrazně vyšší, než navrhl Fialův kabinet

Vláda Andreje Babiše, tvořená zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, schválila v pondělí nový návrh státního rozpočtu pro letošní rok. Kabinet se rozhodl hospodařit se schodkem ve výši 310 miliard korun, což je o 24 miliard více, než plánovala předchozí vláda Petra Fialy. Ministryně financí Alena Schillerová tento nárůst obhajuje tím, že původní návrh se schodkem 286 miliard korun byl zcela nereálný a neobsahoval některé nezbytné výdaje. Podle nové vládní většiny v původním plánu chyběly prostředky v celkové hodnotě zhruba 96 miliard korun.

Placení, tržby, ilustrační foto Prohlédněte si galerii

