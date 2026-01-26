Vláda schválila rozpočet s deficitem 310 miliard. Je výrazně vyšší, než navrhl Fialův kabinet

Libor Novák

26. ledna 2026 14:49

Alena Schillerová přichází na zasedání nové vlády
Alena Schillerová přichází na zasedání nové vlády Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vláda Andreje Babiše, tvořená zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, schválila v pondělí nový návrh státního rozpočtu pro letošní rok. Kabinet se rozhodl hospodařit se schodkem ve výši 310 miliard korun, což je o 24 miliard více, než plánovala předchozí vláda Petra Fialy. Ministryně financí Alena Schillerová tento nárůst obhajuje tím, že původní návrh se schodkem 286 miliard korun byl zcela nereálný a neobsahoval některé nezbytné výdaje. Podle nové vládní většiny v původním plánu chyběly prostředky v celkové hodnotě zhruba 96 miliard korun.

Změny v rozpočtu se dotknou především investic a sociální oblasti. Ministryně financí oznámila, že rozpočet nově počítá s navýšením o 26 miliard korun na rozvoj dopravní infrastruktury a o 17 miliard korun na mandatorní výdaje ministerstva práce a sociálních věcí, které jsou určeny na pomoc občanům.

Schillerová zdůraznila, že celý nárůst deficitu o 24 miliard korun směřuje výhradně do prorůstových investic. Zároveň vláda deklaruje snahu o úspory, kdy plánuje ušetřit deset procent na samotném provozu státu.

Výraznou změnu v prioritách představuje přístup k výdajům na obranu. Současná koalice se rozhodla nenavyšovat prostředky na zbrojení nad rámec dvou procent HDP, přestože Fialův kabinet počítal s částkou odpovídající 2,35 % HDP.

Předseda SPD Tomio Okamura k tomu uvedl, že vláda upřednostnila peníze pro české občany před výdaji na obranu, které považuje na úrovni dvou procent za dostačující. Tento krok doplňuje dřívější závazek minulé vlády navyšovat obranné výdaje až ke třem procentům HDP do roku 2030, který nynější vedení státu odmítá.

Aktuálně Česká republika hospodaří v režimu rozpočtového provizoria, což s sebou nese omezení v oblasti dotací a neobligatorních investic. Alena Schillerová očekává, že díky pohodlné většině vládních poslanců nebude mít rozpočet ve Sněmovně problémy se schválením.

Poslanci by měli začít dokument projednávat 4. února, přičemž finální schvalování je naplánováno na 11. března. Ministryně věří, že stát začne podle nových pravidel fungovat nejpozději koncem března.

Schválený deficit 310 miliard korun navazuje na loňské hospodaření, které skončilo se schodkem 290,7 miliardy korun. Je však třeba podotknout, že podle zákona o rozpočtové odpovědnosti by maximální povolený deficit pro letošní rok měl činit přibližně 237 miliard korun.

Vláda však trvá na tom, že její návrh je realističtější než ten předchozí, protože odstraňuje uměle nadhodnocené příjmy a doplňuje chybějící položky v povinných výdajích státu.

před 1 hodinou

Na Hradě si nevšimli, že nevládne Fiala? Okamura se pustil do Pavla, rozpočet na obranu se zvyšovat nebude

Související

Tomio Okamura

Na Hradě si nevšimli, že nevládne Fiala? Okamura se pustil do Pavla, rozpočet na obranu se zvyšovat nebude

Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura označil návrh společné deklarace k zahraniční politice, který připravil Pražský hrad, za absolutně nepřijatelný pro celou vládní koalici stran ANO, SPD a Motoristé. Okamura to uvedl v pondělí po jednání koaliční rady předcházejícím schůzce nejvyšších ústavních činitelů s prezidentem Petrem Pavlem. Podle Okamury text neodpovídá programovému prohlášení současné vlády a ignoruje říjnovou výměnu kabinetu, které si na Hradě podle jeho slov nevšimli.

Více souvisejících

Vláda ČR Alena Schillerová státní rozpočet

Aktuálně se děje

před 28 minutami

Alena Schillerová přichází na zasedání nové vlády

Vláda schválila rozpočet s deficitem 310 miliard. Je výrazně vyšší, než navrhl Fialův kabinet

Vláda Andreje Babiše, tvořená zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, schválila v pondělí nový návrh státního rozpočtu pro letošní rok. Kabinet se rozhodl hospodařit se schodkem ve výši 310 miliard korun, což je o 24 miliard více, než plánovala předchozí vláda Petra Fialy. Ministryně financí Alena Schillerová tento nárůst obhajuje tím, že původní návrh se schodkem 286 miliard korun byl zcela nereálný a neobsahoval některé nezbytné výdaje. Podle nové vládní většiny v původním plánu chyběly prostředky v celkové hodnotě zhruba 96 miliard korun.

před 1 hodinou

Tomio Okamura

Na Hradě si nevšimli, že nevládne Fiala? Okamura se pustil do Pavla, rozpočet na obranu se zvyšovat nebude

Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura označil návrh společné deklarace k zahraniční politice, který připravil Pražský hrad, za absolutně nepřijatelný pro celou vládní koalici stran ANO, SPD a Motoristé. Okamura to uvedl v pondělí po jednání koaliční rady předcházejícím schůzce nejvyšších ústavních činitelů s prezidentem Petrem Pavlem. Podle Okamury text neodpovídá programovému prohlášení současné vlády a ignoruje říjnovou výměnu kabinetu, které si na Hradě podle jeho slov nevšimli.

před 2 hodinami

Čínský prezident Si Ťin-pching

CNN: Mohutná armáda v rukou jednoho muže. Rozhodnutí Ťin-pchinga zahájit vyšetřování Jou-Sia je ohromující

Rozhodnutí čínského vůdce Si Ťin-pchinga postavit pod vyšetřování nejvýše postaveného generála země je podle analýzy CNN ohromujícím krokem, který jej ponechává na vrcholu vojenské hierarchie prakticky osamoceného. Tato čistka vyvolává hluboké otázky o fungování největších ozbrojených sil světa i o ambicích Pekingu ovládnout Tchaj-wan. Jedna věc je však zřejmá: pro Si Ťin-pchinga není žádný cíl příliš velký, pokud jde o přetvoření armády k obrazu svému a upřednostnění absolutní loajality. Server uvádí, že Ťin-pching má nyní prakticky absolutní kontrolu nad čínskou armádou.

před 2 hodinami

Humanitární pomoc na přechodu Rafáh

Klíčový přechod Rafáh se zatím neotevře. Izrael si stanovil podmínku

Izraelská vláda oznámila, že znovu otevře klíčový hraniční přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem až poté, co bude dokončena operace zaměřená na vyzvednutí ostatků posledního izraelského rukojmí. Přechod je většinou uzavřen již od května 2024, kdy jej obsadily izraelské síly. Ačkoliv měl být otevřen v rámci první fáze příměří, Izrael si jako podmínku stanovil navrácení těla policisty Rana Gviliho.

před 3 hodinami

Čang Jou-Sia

Čína se otřásá v základech. Nejvýše postavený generál je vyšetřován pro špionáž pro USA

Vedení čínské armády prochází hlubokým otřesem poté, co byl jeden z nejvýše postavených generálů a dlouholetý spojenec prezidenta Si Ťin-pchinga postaven pod vyšetřování. Čang Jou-sia, který zastává funkci prvního místopředsedy Ústřední vojenské komise (CMC), je podezřelý ze „závažného porušení disciplíny a zákona“. Spolu s ním čelí vyšetřování také Liou Čen-li, náčelník generálního štábu CMC.

před 4 hodinami

Ilustrační foto

Konec ruského plynu. EU schválila navzdory odporu Maďarska a Slovenska absolutní embargo

Sedmadvacet členských států Evropské unie udělilo definitivní souhlas s úplným zákazem dovozu ruského zkapalněného zemního plynu (LNG) a plynu z plynovodů. Podle rozhodnutí Rady EU vstoupí absolutní embargo na LNG v platnost k 1. lednu 2027, zatímco dodávky prostřednictvím plynovodů budou zcela zastaveny do 30. září téhož roku. Samotné nařízení se začne uplatňovat již šest týdnů po vstupu v platnost, ovšem pro stávající kontrakty bylo stanoveno přechodné období.

před 4 hodinami

Donald Trump

Trump nechá zásah agentů v Minneapolisu prověřit. Naznačuje jejich stažení

Americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho administrativa podrobně „přezkoumává vše“ v souvislosti se sobotní tragickou střelbou v Minneapolisu. Obětí zásahu imigračních agentů se stal sedmatřicetiletý zdravotní bratr z jednotky intenzivní péče Alex Pretti. Incident, který je již druhým smrtelným střetem federálních složek s americkým občanem v posledních týdnech, vyvolal vlnu protestů a prohloubil napětí mezi státem Minnesota a federální vládou.

před 5 hodinami

Delcy Rodríguez

Venezuela se bouří. Mám dost příkazů přicházejících z Washingtonu, prohlásila Rodríguezová

Úřadující venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v neděli v ostrém projevu prohlásila, že má „dost“ příkazů přicházejících z Washingtonu. Její vyjádření přichází v době, kdy se snaží sjednotit politicky roztříštěnou zemi po dramatickém lednovém zásahu amerických sil, při kterém byl zadržen dosavadní vůdce Nicolás Maduro. Rodríguezová, kterou Spojené státy původně podpořily jako dočasnou hlavu státu, se nyní ocitá v komplikované situaci, kdy musí balancovat mezi požadavky Bílého domu a loajalitou domácích politických frakcí.

před 6 hodinami

Petr Pavel a Andrej Babiš

Česko čeká test stability. Za Pavlem na Hrad míří Okamura s Babišem a Macinkou

Pražský hrad se dnes stane dějištěm klíčového setkání, které má prověřit stabilitu vztahů mezi prezidentem Petrem Pavlem a nově jmenovanou vládou Andreje Babiše. Ačkoliv je schůzka ústavních špiček prezentována jako pracovní a formální, ve skutečnosti jde o první velký test koexistence dvou názorově odlišných táborů. U jednoho stolu se tak potkají politici s velmi rozdílným pohledem na zahraniční směřování země i na vnitřní fungování státních institucí.

před 7 hodinami

Ilustrační foto

Počasí v USA zabíjí. Masivní sněhová bouře za sebou nechává mrtvé i statisíce domácností bez proudu

Nejmrazivější bouře posledních let si ve Spojených státech vyžádala nejméně sedm lidských životů. Extrémní počasí provází masivní výpadky elektřiny, které zasáhly přes 800 000 domácností. Úřady hlásí oběti v Louisianě, Texasu, Tennessee i Kansasu, přičemž nejčastější příčinou úmrtí bylo podchlazením. Situaci komplikuje fakt, že v mnoha jižních státech jsou teploty až o dvacet stupňů pod obvyklým průměrem.

včera

včera

Metoděj Jílek

Nezastavitelný rychlobruslař Jílek. Vyhrál Světový pohár v rámci dlouhých tratí

Rychlost jeho vzrůstající formy je až těžko pochopitelná a krátce před Zimními olympijskými hrami v Miláně a Cortině d´Ampezzo je čím dál tím jasnější, že právě on bude jedním z nejžhavějších želízek v ohni. Řeč je o teprve devatenáctiletém rychlobruslařském talentu Metoději Jílkovi. Ten si totiž připsal další úspěch, když v rámci závodu Světového poháru v německém Inzellu skončil na trati dlouhé 5000 metrů druhý, když na ni zajel svůj rekordní čas 6:01,98. Nejen tento výkon mu vynesl celkový triumf ve Světovém poháru na dlouhých tratích.

včera

Jan Lipavský

Exministr Lipavský uvažuje o vstupu do ODS

Budoucnost ODS může po lednovém kongresu, na němž se předsedou opoziční strany stal exministr Martin Kupka, ovlivnit další personální rozhodnutí. Další z členů předchozí české vlády totiž uvažuje o vstupu mezi občanské demokraty. Jde o někdejšího šéfa diplomacie Jana Lipavského. 

včera

František Mrázek byl český kontroverzní podnikatel. Z řadového veksláka se stal jednou z vedoucích figur českého podsvětí.

Promlčeno. Za vraždu Mrázka nikdo pykat nebude, i když policie leccos tuší

Jedna z největších porevolučních kriminálních kauz nebude už oficiálně nikdy objasněna. O půlnoci na pondělí dojde k promlčení nájemné vraždy podnikatele Františka Mrázka, která se stala v lednu 2006. Policisté přitom tuší, kdo střílel. Mají i docela jasno o tom, proč někdo nechal Mrázka zprovodit ze světa. 

včera

včera

včera

Válka na Ukrajině od dvojice fotografů.

Buď žijeme třetí světovou válku, nebo nejnebezpečnější krizi od roku 1945. Pravdu ukáže až čas

Světové války se v okamžiku vypuknutí takto nejmenují, název dostávají až zpětně, když je zřejmé, že změnily řád světa. Dnešek nápadně připomíná právě takovou přechodovou fázi – pandemie, invaze na Ukrajinu, eskalace kolem Íránu, hybridní a ekonomická válka i eroze západních garancí. Buď už žijeme ve třetí světové válce, jen ji neumíme pojmenovat, nebo v nejnebezpečnější krizi od konce druhé světové války.

včera

včera

Michal Krčmář

Vysočina Aréna na nohou. Díky finiši Krčmáře vybojovala smíšená biatlonová štafeta bronz

Fanoušci, kteří tradičně zaplnili vysoké tribuny Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě, se o třetím závodním dni podniku biatlonového Světového poháru dočkali cenného kovu pro českou reprezentaci. O bronz se postarala smíšená štafeta ve složení Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Právě velezkušený, čerstvě pětatřicetiletý finišman Krčmář má na bronzové medaili největší podíl, jelikož právě on v závěrečných metrech závodu unikl dotírajícímu Američanovi Maximu Germainovi a do cílové rovinky vjel s již bezpečným náskokem. Krčmář si tak při svém dojezdu mohl vychutnat jásot zaplněných tribun. Ještě před českou štafetou stačily cíl protnout štafety Itálie a Francie.

včera

Potvrzeno. Počasí přinese sníh i ledovku, platí varování

Zimní počasí má v Česku opět způsobit problémy. Meteorologové v neděli zveřejnili výstrahu kvůli ledovce a novému sněhu, kterého nakonec může místy být až 12 centimetrů. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy