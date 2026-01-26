Vláda schválila rozpočet s deficitem 310 miliard. Je výrazně vyšší, než navrhl Fialův kabinet

Vláda Andreje Babiše, tvořená zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, schválila v pondělí nový návrh státního rozpočtu pro letošní rok. Kabinet se rozhodl hospodařit se schodkem ve výši 310 miliard korun, což je o 24 miliard více, než plánovala předchozí vláda Petra Fialy. Ministryně financí Alena Schillerová tento nárůst obhajuje tím, že původní návrh se schodkem 286 miliard korun byl zcela nereálný a neobsahoval některé nezbytné výdaje. Podle nové vládní většiny v původním plánu chyběly prostředky v celkové hodnotě zhruba 96 miliard korun.
Změny v rozpočtu se dotknou především investic a sociální oblasti. Ministryně financí oznámila, že rozpočet nově počítá s navýšením o 26 miliard korun na rozvoj dopravní infrastruktury a o 17 miliard korun na mandatorní výdaje ministerstva práce a sociálních věcí, které jsou určeny na pomoc občanům.
Schillerová zdůraznila, že celý nárůst deficitu o 24 miliard korun směřuje výhradně do prorůstových investic. Zároveň vláda deklaruje snahu o úspory, kdy plánuje ušetřit deset procent na samotném provozu státu.
Výraznou změnu v prioritách představuje přístup k výdajům na obranu. Současná koalice se rozhodla nenavyšovat prostředky na zbrojení nad rámec dvou procent HDP, přestože Fialův kabinet počítal s částkou odpovídající 2,35 % HDP.
Předseda SPD Tomio Okamura k tomu uvedl, že vláda upřednostnila peníze pro české občany před výdaji na obranu, které považuje na úrovni dvou procent za dostačující. Tento krok doplňuje dřívější závazek minulé vlády navyšovat obranné výdaje až ke třem procentům HDP do roku 2030, který nynější vedení státu odmítá.
Aktuálně Česká republika hospodaří v režimu rozpočtového provizoria, což s sebou nese omezení v oblasti dotací a neobligatorních investic. Alena Schillerová očekává, že díky pohodlné většině vládních poslanců nebude mít rozpočet ve Sněmovně problémy se schválením.
Poslanci by měli začít dokument projednávat 4. února, přičemž finální schvalování je naplánováno na 11. března. Ministryně věří, že stát začne podle nových pravidel fungovat nejpozději koncem března.
Schválený deficit 310 miliard korun navazuje na loňské hospodaření, které skončilo se schodkem 290,7 miliardy korun. Je však třeba podotknout, že podle zákona o rozpočtové odpovědnosti by maximální povolený deficit pro letošní rok měl činit přibližně 237 miliard korun.
Vláda však trvá na tom, že její návrh je realističtější než ten předchozí, protože odstraňuje uměle nadhodnocené příjmy a doplňuje chybějící položky v povinných výdajích státu.
