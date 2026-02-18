Maďarsko a Slovensko se naléhavě obrací na EK. Chtějí výjimku z nákupu ruské ropy

Válka na Ukrajině začíná citelně ovlivňovat energetickou stabilitu sousedních zemí, přičemž nejvíce zasaženy jsou v tuto chvíli Maďarsko a Slovensko. Obě země se proto obrátily na Evropskou komisi s naléhavou žádostí o prosazení pravidla, které by jim umožnilo nakupovat ruskou ropu námořní cestou. Tento krok považují za nezbytný v situaci, kdy jsou dodávky skrze potrubní trasy znemožněny.
Hlavní tepna pro dodávky ruské ropy, ropovod Družba vedoucí přes ukrajinské území, je totiž od 27. ledna zcela mimo provoz. Ukrajinská strana uvádí jako příčinu odstávky ruský útok na infrastrukturu ropovodu. Naproti tomu představitelé Maďarska a Slovenska obviňují Kyjev z toho, že dodávky suroviny zadržuje úmyslně, aby na ně vyvinul politický nátlak.
Vzhledem k vážnosti situace již slovenská vláda oficiálně vyhlásila stav ropné nouze. V rámci krizových opatření rozhodla o uvolnění 250 tisíc tun ropy ze státních strategických rezerv, které mají posloužit k udržení chodu rafinérie Slovnaft. Tento krok má zabránit výpadkům v zásobování domácího trhu pohonnými hmotami.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó v pondělí na sociální síti X uvedl, že Budapešť a Bratislava společně požádaly Chorvatsko o povolení k přepravě ruské ropy přes ropovod Adria. Chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar naznačil, že jeho země je připravena maďarské žádosti vyhovět a přepravní kapacity poskytnout.
Ropovod Adria začíná v chorvatském přístavu Omišalj a zásobuje rafinérie v Chorvatsku i v dalších zemích jižní a střední Evropy. Pro Maďarsko a Slovensko představuje tato trasa jedinou schůdnou alternativu k nefunkční Družbě. Obě vnitrozemské země si již dříve v rámci EU vyjednaly výjimky ze sankcí na ruskou ropu dopravovanou potrubím.
Oba státy jsou i nadále silně závislé na ruských energetických surovinách a dlouhodobě se staví proti snahám Evropské unie tyto toky definitivně ukončit. Brusel se přitom snaží nákupy ruské ropy a plynu zcela zastavit, aby omezil příjmy, které Moskva využívá k financování válečných operací na Ukrajině.
