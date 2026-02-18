Slovensko kvůli zastavení dodávek z Ruska vyhlásilo stav ropné nouze. Stoplo vývoz nafty na Ukrajinu

Vláda Slovenské republiky oficiálně vyhlásila stav ropné nouze, čímž reaguje na kritickou situaci v energetice. Tento krok navrhla Správa státních hmotných rezerv (SŠHR) v důsledku dočasného zastavení dodávek ruské suroviny, která do země proudila strategickým ropovodem Družba. Výpadek přímo souvisí s aktuálním děním na Ukrajině, které narušilo stabilitu dosavadních přepravních tras.
Klíčovým rozhodnutím kabinetu je uvolnění státních strategických rezerv pro společnost Slovnaft, která na Slovensku provozuje jedinou rafinérii. Podnik získá formou půjčky maximálně 250 tisíc tun ropy. Toto množství je podle odborných odhadů dostačující k tomu, aby zajistilo provoz rafinérie v minimálním režimu po dobu přibližně jednoho měsíce a současně pokrylo potřeby domácích odběratelů.
Premiér Robert Fico v návaznosti na tato opatření oznámil zásadní změnu v exportní politice Slovnaftu. Rafinérie s okamžitou platností zastavuje veškerý vývoz nafty na sousední Ukrajinu. Veškeré vyrobené pohonné hmoty a další ropné produkty budou nyní směřovat výhradně na vnitřní slovenský trh, aby byla zaručena energetická soběstačnost země.
Stav ropné nouze je zákonný nástroj, který se využívá v případech, kdy hrozí vážné narušení dodávek paliv a situaci nelze vyřešit standardními tržními mechanismy. Vyhlášení tohoto stavu umožňuje státu legálně sáhnout do nouzových zásob, které jsou jinak určeny pro případ války nebo velkých katastrof. Podle údajů Eurostatu disponovalo Slovensko loni v květnu celkovými zásobami surové ropy ve výši 562 tisíc tun.
Samotnému vládnímu rozhodnutí předcházelo mimořádné zasedání Komise pro ropnou bezpečnost NESO, které se uskutečnilo v pondělí. Komise analyzovala nejnovější zprávy od společností Slovnaft a Transpetrol, která obsluhuje ropovodní síť. Odborníci konstatovali, že situaci je nutné řešit operativně, a proto doporučili SŠHR, aby navrhla vládě využití legislativy o ropné nouzi.
Slovnaft o státní pomoc požádal už v polovině února s tím, že po zastavení Družby musel začít čerpat z vlastních provozních zásob a omezit vývozní aktivity. Podnik se nyní intenzivně snaží zajistit alternativní cestu přes ropovod Adria. Přeprava ropy tankery a následné úplné natlakování potrubí pro potřeby rafinérie však podle odhadů společnosti potrvá dalších 20 až 30 dní.
Půjčka ze státních hmotných rezerv je časově omezená a musí být ukončena nejpozději do 30. září 2026. Pro Slovnaft tento krok představuje i finanční závazek, neboť musí státu poskytnout bankovní záruku nebo finanční jistinu ve výši účetní hodnoty zapůjčené ropy. Za možnost využít tyto rezervy navíc zaplatí úrok odvozený od sazby EURIBOR s přirážkou jednoho procentního bodu.
Představitelé Komise pro ropnou bezpečnost zdůrazňují, že Slovensko plní veškeré evropské standardy ohledně objemu nouzových zásob. I přes vyhlášení nouzového stavu komise ubezpečuje obyvatele i podnikatelský sektor, že dodávky benzínu a nafty na čerpací stanice nejsou ohroženy. Veřejnost byla vyzvána ke klidu, neboť ropná bezpečnost státu zůstává pod kontrolou kompetentních úřadů.
Aktuální vývoj zásobování trhu bude i nadále předmětem pravidelného vyhodnocování. Komise NESO je připravena znovu zasednout v případě jakýchkoli dalších výkyvů. Státní orgány v závěru své zprávy zopakovaly, že cílem všech přijatých kroků je plynulé zásobování slovenských spotřebitelů a zamezení jakémukoli nedostatku ropných výrobků v zemi.
