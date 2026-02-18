Trump vyvíjí na Kyjev nepřiměřený tlak, na Rusko ne, prohlásil Zelenskyj

Libor Novák

18. února 2026 9:43

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V souvislosti s aktuálním vyjednáváním v Ženevě si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj posteskl na přístup Donalda Trumpa, který podle něj vyvíjí na Kyjev neférový tlak. Zelenskyj věří, že Trumpova nedávná ostrá vyjádření jsou spíše strategickým manévrem než definitivním postojem. Nejvyšší představitel Ukrajiny kritizoval fakt, že americký politik směřuje výzvy ke kompromisům výhradně na ukrajinskou stranu, zatímco Rusko nechává stranou.

V rozhovoru pro portál Axios Zelenskyj jasně deklaroval, že jakýkoliv návrh počítající s odstoupením neobsazených částí Donbasu by u ukrajinské veřejnosti narazil a lidé by jej v referendu smetli ze stolu. Šlo o přímou reakci na Trumpovy dřívější poznámky o nutnosti rychlého konce války pronesené v prezidentském letadle. Ukrajinský lídr zdůraznil, že mír postavený na jednostranných ústupcích agresorovi nebude mít dlouhého trvání.

Průběh úvodního dne ženevských rozhovorů popsal vyjednavač Rustem Umerov jako debatu o konkrétních technických detailech budoucích dohod. Ze strany ruských médií zaznělo, že šestihodinový blok diskusí doprovázela značná nervozita a napětí. Navzdory komplikované atmosféře se delegace dohodly, že v rozhovorech budou pokračovat i během středečního dne.

Paralelně s diplomatickým úsilím pokračuje Ukrajina v ofenzivě proti ruskému zázemí, což potvrdila i tajná služba SBU po úspěšných nočních náletech dronů. Útoky zasáhly terminál na ropu v Krasnodarském kraji a také strategický chemický podnik v Permské oblasti hluboko v ruském vnitrozemí. Tento závod je klíčovým evropským i ruským producentem metanolu a nachází se více než tisíc kilometrů od frontové linie.

Podle Roberta Brovdiho, jenž velí ukrajinským bezpilotním jednotkám, se od ledna podařilo vyřadit z provozu nebo poškodit již devět ruských rafinérií. Celková bilance ukrajinských úderů na ruskou infrastrukturu a okupovaná území čítá stovky zasažených objektů. Cílená likvidace energetických uzlů má Moskvě zkomplikovat financování dalšího vedení vojenských operací.

Nervozita stoupá i v pobaltských státech, kde muselo letiště v litevské metropoli na více než hodinu pozastavit provoz. Komplikaci způsobily balóny s přístroji vypuštěné z Běloruska, které narušily vyhrazený vzdušný prostor pro civilní letectví. Od podzimu roku 2025 se jedná již o poněkolikáté opakovaný incident, který si vynutil bezpečnostní opatření v blízkosti běloruských hranic.

Na technologické frontě se diskutuje o nefunkčnosti satelitních terminálů Starlink, které využívaly ruské jednotky. Zatímco ruské ministerstvo obrany dopady výpadku bagatelizuje, ukrajinský ministr Fedorov i nezávislí analytici vidí situaci odlišně. Podle dostupných dat dokázaly ukrajinské síly toto dočasné oslabení ruské komunikace efektivně využít k osvobození přibližně dvou stovek kilometrů čtverečních půdy.

Švédští zpravodajci z agentury MUST ve své nové zprávě upozorňují na stupňující se ruské hybridní operace v severském regionu. Šéf rozvědky Thomas Nilsson varoval, že Moskva se nebojí stále agresivnějších metod, které zahrnují kybernetické útoky i šíření lživých informací. Podle švédské rozvědky budou tyto snahy o destabilizaci pokračovat bez ohledu na to, jak se nakonec vyvine situace na ukrajinském válčišti.

před 4 hodinami

Rozhovory zaměřené na ukončení války na Ukrajině přinesly významný pokrok, tvrdí Witkoff

Související

Volodymyr Zelenskyj na MSC

Zelenskyj v Mnichově formuloval podmínky, za kterých Ukrajina přistoupí k podpisu mírové dohody

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na bezpečnostní konferenci v Mnichově jasně formuloval podmínky, za kterých je jeho země ochotna přistoupit k podpisu mírové dohody. Klíčovým požadavkem je bezpečnostní záruka ze strany Spojených států na minimálně 20 let. Tato podmínka přichází před důležitými trilaterálními jednáními mezi Ukrajinou, Ruskem a USA, která mají začít příští týden.
Volodymyr Zelenskyj na MSC

Zelenskyj na MSC: Obětování Československa Evropu nezachránilo. Je iluzorní věřit, že rozdělení Ukrajiny přinese mír

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystoupil na konferenci v Mnichově s projevem, v němž poděkoval všem spojencům, kteří při Ukrajině stojí nejen emocemi a slovy, ale především konkrétními činy. Zvláštní pozornost věnoval mechanismu PURL, tedy seznamu prioritních požadavků, skrze který Spojené státy dodávají zbraně nezbytné pro boj proti ruské agresi. Zdůraznil, že jednou z nejtěžších věcí pro lídra je slyšet, že jednotkám protivzdušné obrany došlo střelivo a nemohou odrážet útoky, které často přicházejí v poslední sekundě.

Více souvisejících

Volodymyr Zelenskyj v Praze

