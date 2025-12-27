Rusko podniklo masivní útok na Kyjev

Libor Novák

27. prosince 2025 8:27

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině Foto: State Emergency Service of Ukraine

V noci na sobotu podniklo Rusko masivní vzdušný útok na Kyjev, který si vyžádal nejméně osm zraněných. Útok, při němž byly použity balistické rakety a drony, zasáhl obytné budovy i civilní infrastrukturu a vynutil si mimo jiné evakuaci domova pro seniory. V reakci na tuto eskalaci Polsko preventivně aktivovalo své letectvo a dočasně uzavřelo letiště v Rzeszówě a Lublinu.

Svědci v hlavním městě popisovali sérii explozí a požáry, které zachvátily obytné domy i civilní infrastrukturu. Intenzita úderů byla natolik vysoká, že sousední Polsko muselo preventivně aktivovat své letectvo a dočasně uzavřít dvě letiště na jihovýchodě země. Podle ukrajinských novinářů přímo z místa tyto události jasně demonstrují, že zatímco jedna strana usiluje o konec bojů, Moskva o skutečný mír nejeví zájem.

Navzdory pokračující agresi Zelenskyj neztrácí naději a věří, že mnoho zásadních věcí lze rozhodnout ještě před koncem roku. Na sociálních sítích zdůraznil, že Ukrajina nechce ztrácet ani den, a proto se intenzivně připravuje na nedělní setkání s budoucím americkým prezidentem. Cílem schůzky v Mar-a-Lago je doladit detaily dvacetibodového mírového plánu, který je podle Kyjeva hotov z devadesáti procent.

Donald Trump se k chystanému jednání vyjádřil se sobě vlastním sebevědomím, když uvedl, že očekává dobrý výsledek, ale zároveň zdůraznil svou rozhodující roli. Prohlásil, že jakýkoli ukrajinský návrh nemá váhu, dokud jej on sám neschválí. Trump rovněž avizoval, že v blízké době hodlá mluvit také s Vladimirem Putinem, což naznačuje jeho snahu o roli hlavního zprostředkovatele v celém konfliktu.

Ještě před odletem do Spojených států však Zelenskyj koordinuje své kroky s evropskými partnery. Dnešní videohovor s Ursulou von der Leyen a lídry zemí NATO i EU má zajistit jednotný postoj Západu. Evropští diplomaté sice považují současnou dynamiku mezi Kyjevem a Washingtonem za produktivní, nicméně přiznávají, že jakékoli jednání s Trumpem s sebou nese jistou dávku nepředvídatelnosti.

Ukrajina v rámci aktuálního mírového plánu projevila ochotu k dosud nevídaným ústupkům, které mají odblokovat zamrzlá jednání. Zelenskyj naznačil, že by země mohla upustit od okamžitého vstupu do NATO výměnou za bezpečnostní záruky, které by odpovídaly Článku 5. Dále připustil možnost vytvoření demilitarizovaných ekonomických zón v Donbasu, pokud by ruské jednotky provedly odpovídající stažení z okupovaných území.

Kreml však na tyto konstruktivní návrhy zatím oficiálně nereagoval a nadále trvá na svých dřívějších požadavcích. Mluvčí Dmitrij Peskov pouze poznamenal, že úplné ovládnutí Doněcké oblasti by mohlo výrazně přispět k řešení, což potvrzuje ruskou neochotu k územním kompromisům. Zelenskyj v reakci na to upozornil, že pokud Rusko plán odmítne, bude nutné zvýšit mezinárodní tlak, aby se agresor podvolil.

Konečné slovo v otázce jakýchkoli změn hranic budou mít podle ukrajinského prezidenta sami občané v celonárodním referendu. Spojenci by proto měli vyvinout dostatečné úsilí, aby bylo možné takové hlasování uspořádat v bezpečném a svobodném prostředí. Celý svět nyní s napětím sleduje Floridu, zda nedělní rozhovory přinesou skutečný průlom, nebo zda válka vstoupí do své další krvavé fáze.

včera

Zelenského a Trumpa čeká další jednání. Nejspíš ho stihnou do konce týdne

Související

Více souvisejících

válka na Ukrajině

Aktuálně se děje

před 56 minutami

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Rusko podniklo masivní útok na Kyjev

V noci na sobotu podniklo Rusko masivní vzdušný útok na Kyjev, který si vyžádal nejméně osm zraněných. Útok, při němž byly použity balistické rakety a drony, zasáhl obytné budovy i civilní infrastrukturu a vynutil si mimo jiné evakuaci domova pro seniory. V reakci na tuto eskalaci Polsko preventivně aktivovalo své letectvo a dočasně uzavřelo letiště v Rzeszówě a Lublinu.

před 2 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Fotbalová liga hlásí první zimní přestupy. Posily vítají Plzeň, Olomouc i Pardubice

Podzimní část fotbalové Chance ligy sice skončila poslední víkend před Vánocemi, ale už během nich první kluby hlásí své první zimní posily. Jako první tak učinila Viktoria Plzeň, která oznámila příchod slovenského obránce Dávida Krčíka. Západočechy v tomto směru následovala Olomouc, která pro změnu do svých řad přivítala zahraniční posilu ze slovinského Celje, tedy z týmu jejího soupeře v Konferenční lize, křídelníka Danijela Šturma. Přímo na Štědrý den pak do Pardubic z Liberce přišel jejich bývalý hráč Michal Hlavatý.

včera

včera

Zdeněk Hřib

Hřib bude mít jednoho vyzyvatele. Piráti si zvolí i místopředsedy

Leden bude v české politice důležitým měsícem. Nového předsedu si zvolí občanští demokraté, vedení si vyberou i Piráti jako další opoziční strana. Nejvyšší funkci bude obhajovat Zdeněk Hřib, který bude mít nejméně jednoho vyzyvatele. Je také několik uchazečů o pozice místopředsedů. 

včera

Andrej Babiš

Babiš odhalil, že mu volal americký prezident Trump

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pátek pochlubil, že mu během Vánoc zavolal americký prezident Donald Trump. Hovor se podle předsedy české vlády připravoval několik dní. Oba politici řešili válku na Ukrajině či současnou situaci v Evropě. 

včera

Reykjavík

Počasí jako v létě. Na Islandu zažili velmi neobvyklé Vánoce

V Česku nakonec o Vánocích zavládlo zimní počasí, alespoň co se teplot týká. Něco jiného zažili lidé k vlastnímu překvapení na Islandu. Maximální teploty na tomto ostrově šplhaly výrazně nad nulu, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

včera

včera

včera

Miloš Zeman

Zeman se opřel do Fialy, jeho vlády i prezidenta. Pavla ale zároveň i ocenil

Exprezident Miloš Zeman i letos přednesl vánoční poselství, ačkoliv od roku 2023 nevykonává žádnou politickou funkci. Bývalý vrcholný politik v televizním vystoupení na CNN Prima News kritizoval bývalého premiéra Petra Fialu či některé členy jeho kabinetu. Překvapil tím, že v jedné věci ocenil svého nástupce Petra Pavla. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou

Ukrajina jedná neustále. Zelenského čeká další setkání s Trumpem

Američané i o Vánocích pokračují v diplomatických jednáních o míru na Ukrajině. Potvrzují to slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který ve čtvrtek mluvil s americkým speciálním vyslancem Stevem Witkoffem. Zelenskyj oznámil, že by se měl brzy opět setkat s Donaldem Trumpem. 

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Dívka z Olomoucka zastřelila matku. Hrozí jí až výjimečný trest

Z případu vraždy v Bohuňovicích v Olomouckém kraji je nevídaná rodinná tragédie. Teenagerka podle závěrů vyšetřování zastřelila matku a postřelila otce, přičemž čin kvůli majetkovému prospěchu naplánovala se svým partnerem. Oběma hrozí až výjimečný trest. 

včera

25. prosince 2025 21:05

Lidé si přejí, aby původce zla zemřel, vzkázal Zelenskyj ve vánočním projevu Putinovi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém vánočním projevu vyslal světu i Kremlu velmi silný vzkaz, ve kterém se zdánlivě vyjádřil k osudu Vladimira Putina. V emotivním videu Zelenskyj prohlásil, že i když Rusko přineslo Ukrajině nesmírné utrpení, nedokázalo zlomit jednotu ani víru ukrajinského národa. V narážce na ruského vůdce uvedl, že v myslích mnoha lidí dnes rezonuje jediné přání, aby onen původce zla zahynul, ačkoliv v modlitbách k Bohu Ukrajinci žádají o něco vyššího – o mír, za který bojují a který si zaslouží.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy