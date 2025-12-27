Rusko podniklo masivní útok na Kyjev

V noci na sobotu podniklo Rusko masivní vzdušný útok na Kyjev, který si vyžádal nejméně osm zraněných. Útok, při němž byly použity balistické rakety a drony, zasáhl obytné budovy i civilní infrastrukturu a vynutil si mimo jiné evakuaci domova pro seniory. V reakci na tuto eskalaci Polsko preventivně aktivovalo své letectvo a dočasně uzavřelo letiště v Rzeszówě a Lublinu.
Svědci v hlavním městě popisovali sérii explozí a požáry, které zachvátily obytné domy i civilní infrastrukturu. Intenzita úderů byla natolik vysoká, že sousední Polsko muselo preventivně aktivovat své letectvo a dočasně uzavřít dvě letiště na jihovýchodě země. Podle ukrajinských novinářů přímo z místa tyto události jasně demonstrují, že zatímco jedna strana usiluje o konec bojů, Moskva o skutečný mír nejeví zájem.
Navzdory pokračující agresi Zelenskyj neztrácí naději a věří, že mnoho zásadních věcí lze rozhodnout ještě před koncem roku. Na sociálních sítích zdůraznil, že Ukrajina nechce ztrácet ani den, a proto se intenzivně připravuje na nedělní setkání s budoucím americkým prezidentem. Cílem schůzky v Mar-a-Lago je doladit detaily dvacetibodového mírového plánu, který je podle Kyjeva hotov z devadesáti procent.
Donald Trump se k chystanému jednání vyjádřil se sobě vlastním sebevědomím, když uvedl, že očekává dobrý výsledek, ale zároveň zdůraznil svou rozhodující roli. Prohlásil, že jakýkoli ukrajinský návrh nemá váhu, dokud jej on sám neschválí. Trump rovněž avizoval, že v blízké době hodlá mluvit také s Vladimirem Putinem, což naznačuje jeho snahu o roli hlavního zprostředkovatele v celém konfliktu.
Ještě před odletem do Spojených států však Zelenskyj koordinuje své kroky s evropskými partnery. Dnešní videohovor s Ursulou von der Leyen a lídry zemí NATO i EU má zajistit jednotný postoj Západu. Evropští diplomaté sice považují současnou dynamiku mezi Kyjevem a Washingtonem za produktivní, nicméně přiznávají, že jakékoli jednání s Trumpem s sebou nese jistou dávku nepředvídatelnosti.
Ukrajina v rámci aktuálního mírového plánu projevila ochotu k dosud nevídaným ústupkům, které mají odblokovat zamrzlá jednání. Zelenskyj naznačil, že by země mohla upustit od okamžitého vstupu do NATO výměnou za bezpečnostní záruky, které by odpovídaly Článku 5. Dále připustil možnost vytvoření demilitarizovaných ekonomických zón v Donbasu, pokud by ruské jednotky provedly odpovídající stažení z okupovaných území.
Kreml však na tyto konstruktivní návrhy zatím oficiálně nereagoval a nadále trvá na svých dřívějších požadavcích. Mluvčí Dmitrij Peskov pouze poznamenal, že úplné ovládnutí Doněcké oblasti by mohlo výrazně přispět k řešení, což potvrzuje ruskou neochotu k územním kompromisům. Zelenskyj v reakci na to upozornil, že pokud Rusko plán odmítne, bude nutné zvýšit mezinárodní tlak, aby se agresor podvolil.
Konečné slovo v otázce jakýchkoli změn hranic budou mít podle ukrajinského prezidenta sami občané v celonárodním referendu. Spojenci by proto měli vyvinout dostatečné úsilí, aby bylo možné takové hlasování uspořádat v bezpečném a svobodném prostředí. Celý svět nyní s napětím sleduje Floridu, zda nedělní rozhovory přinesou skutečný průlom, nebo zda válka vstoupí do své další krvavé fáze.
Zelenského a Trumpa čeká další jednání. Nejspíš ho stihnou do konce týdne
Slovensko poprvé reagovalo na ruský zásah lodi v přístavu na Ukrajině
Lidé si přejí, aby původce zla zemřel, vzkázal Zelenskyj ve vánočním projevu Putinovi
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém vánočním projevu vyslal světu i Kremlu velmi silný vzkaz, ve kterém se zdánlivě vyjádřil k osudu Vladimira Putina. V emotivním videu Zelenskyj prohlásil, že i když Rusko přineslo Ukrajině nesmírné utrpení, nedokázalo zlomit jednotu ani víru ukrajinského národa. V narážce na ruského vůdce uvedl, že v myslích mnoha lidí dnes rezonuje jediné přání, aby onen původce zla zahynul, ačkoliv v modlitbách k Bohu Ukrajinci žádají o něco vyššího – o mír, za který bojují a který si zaslouží.
Zdroj: Libor Novák