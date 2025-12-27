Americká armáda provedla sérii leteckých úderů v Nigérii, útočila na Islámský stát

Libor Novák

27. prosince 2025 13:54

U.S. Air Force, ilustrační fotografie
U.S. Air Force, ilustrační fotografie Foto: Ministerstwo Obrony Narodowej

Spojené státy podnikly na druhý svátek vánoční sérii leteckých úderů proti ozbrojencům napojeným na Islámský stát (IS) v severozápadní Nigérii. Operace se zaměřila na tábory radikálů ve státě Sokoto u hranic s Nigerem, kde se extremisté pokoušejí vybudovat novou základnu. Přestože přesný počet obětí není znám, americké i nigerijské úřady potvrdily, že při útoku zahynulo několik teroristů.

Americký prezident Donald Trump označil vánoční nálety za „smrtící“ a útočníky nazval „teroristickou spodinou“. Ve svém prohlášení zdůraznil, že tito ozbrojenci se zaměřují především na brutální vraždění nevinných křesťanů. Nigerijský ministr zahraničí Yusuf Maitama Tuggar však pro BBC uvedl, že šlo o společnou operaci, která nemá nic společného s konkrétním náboženstvím, a zdůraznil, že údery byly dlouhodobě plánovány na základě nigerijských zpravodajských informací.

Podle místních představitelů rakety zasáhly tábory skupiny známé jako Lakurawa, která má vazby na džihádistické sítě v Mali a Nigeru. Tato skupina v posledních letech terorizuje odlehlé komunity v pohraničí, kde násilím rekrutuje mladé lidi a zavádí tvrdý režim. Svědci z oblasti Tangaza potvrdili, že po útoku viděli přeživší bojovníky prchat přes hranici směrem do Nigeru.

Nigerijské ministerstvo informací upřesnilo, že operace proběhla s výslovným souhlasem prezidenta Boly Tinubua a za plného zapojení nigerijské armády. Během akce dopadly zbytky munice do dvou obcí, včetně vesnice Jabo, která leží stovky kilometrů od místa hlavních bojů. Podle dostupných zpráv však nedošlo k žádným civilním obětem ani zraněním. Jeden z obyvatel vesnice Jabo popsal, že viděl na obloze záblesk a následný pád předmětu do pole, přičemž zdůraznil, že v jejich okolí žijí muslimové i křesťané v dlouhodobém míru.

Trumpova administrativa již dříve kritizovala nigerijskou vládu za to, že údajně nedokáže dostatečně chránit křesťanskou menšinu, a hovořila v této souvislosti dokonce o hrozbě genocidy. Příkaz k přípravě na intervenci v Nigérii vydal Bílý dům již v listopadu. Pentagón následně zveřejnil krátké video, které zachycuje odpálení rakety z paluby válečné lodi, což potvrzuje rozsah amerického angažmá.

Tyto nálety představují druhou velkou americkou intervenci proti Islámskému státu v posledních týdnech. Před týdnem USA provedly masivní úder v Sýrii, kde zasáhly více než 70 cílů v odvetě za zabití tří Američanů. Nigérie s 220 miliony obyvatel zůstává klíčovým bojištěm proti radikálnímu islamismu v Africe, kde skupiny jako Boko Haram a frakce IS způsobují chaos a násilí již více než desetiletí.

včera

Za smrt Perryho nese vinu i druhý lékař. Za mříže ale nemusí

Související

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

USA provedly rozsáhlou sérii útoků v Sýrii

Spojené státy v pátek podnikly rozsáhlou sérii útoků na desítky cílů v Sýrii. Operace s názvem „Hawkeye“ byla přímou odvetou za nedávný útok, při kterém zahynuli dva američtí vojáci a civilní tlumočník. Prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social potvrdil, že Spojené státy splnily svůj slib a proti „vražedným teroristům“ nasadily velmi tvrdou sílu. Podle dostupných informací zasáhlo americké letectvo a dělostřelectvo přibližně 70 objektů spojených s teroristickou organizací Islámský stát (ISIS).
E-3 Sentry

Posílení východního křídla NATO: Aliance reaguje na ruské průniky do vzdušného prostoru

Po sérii údajných průniků ruských letounů a dronů do vzdušného prostoru NATO Aliance posiluje svou přítomnost na východním křídle, aby čelila hrozbě z Ruska. Zpravodajská stanice CNN dostala možnost připojit se k osmihodinovému monitorovacímu letu pod názvem „Eastern Sentry“ (Východní hlídka). Úkolem mise je hluboký dohled nad ruským a běloruským územím a včasné odhalování možného narušení vzdušného prostoru NATO.

Více souvisejících

Americká armáda (U.S. AIR FORCE) Nigérie Islámský stát (IS)

Aktuálně se děje

před 13 minutami

U.S. Air Force, ilustrační fotografie

Americká armáda provedla sérii leteckých úderů v Nigérii, útočila na Islámský stát

Spojené státy podnikly na druhý svátek vánoční sérii leteckých úderů proti ozbrojencům napojeným na Islámský stát (IS) v severozápadní Nigérii. Operace se zaměřila na tábory radikálů ve státě Sokoto u hranic s Nigerem, kde se extremisté pokoušejí vybudovat novou základnu. Přestože přesný počet obětí není znám, americké i nigerijské úřady potvrdily, že při útoku zahynulo několik teroristů.

před 1 hodinou

Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče

Počasí: Meteorologové vydali varování před ledovkou. Část Česka zasáhne už dnes večer

Český hydrometeorologický ústav vydal varování před ledovkou, která se může vytvořit už během dnešního večera. Komplikace hrozí především v severních a severovýchodních Čechách, konkrétně v Ústeckém a Libereckém kraji. Přechod studené fronty sem přinese nejen sněžení, ale místy i mrznoucí mrholení nebo déšť, což může na silnicích a chodnících vytvořit nebezpečný kluzký povrch. Riziko těchto nebezpečných srážek by mělo pominout během noci na neděli.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

F-16 thajské armády

Krvavé střety jsou u konce. Thajsko a Kambodža uzavřely dohodu o příměří

Thajsko a Kambodža v sobotu uzavřely dohodu o příměří, která má ukončit tři týdny trvající krvavé pohraniční střety. Tento konflikt, nejhorší za poslední desetiletí, zahrnoval nasazení stíhaček, dělostřelecké ostřelování i raketové útoky. Dokument podepsali thajský ministr obrany Natthaphon Narkphanit a jeho kambodžský protějšek Tea Seiha v thajské provincii Chanthaburi s platností od místního poledne.

před 5 hodinami

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Rusko podniklo masivní útok na Kyjev

V noci na sobotu podniklo Rusko masivní vzdušný útok na Kyjev, který si vyžádal nejméně osm zraněných. Útok, při němž byly použity balistické rakety a drony, zasáhl obytné budovy i civilní infrastrukturu a vynutil si mimo jiné evakuaci domova pro seniory. V reakci na tuto eskalaci Polsko preventivně aktivovalo své letectvo a dočasně uzavřelo letiště v Rzeszówě a Lublinu.

před 7 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Fotbalová liga hlásí první zimní přestupy. Posily vítají Plzeň, Olomouc i Pardubice

Podzimní část fotbalové Chance ligy sice skončila poslední víkend před Vánocemi, ale už během nich první kluby hlásí své první zimní posily. Jako první tak učinila Viktoria Plzeň, která oznámila příchod slovenského obránce Dávida Krčíka. Západočechy v tomto směru následovala Olomouc, která pro změnu do svých řad přivítala zahraniční posilu ze slovinského Celje, tedy z týmu jejího soupeře v Konferenční lize, křídelníka Danijela Šturma. Přímo na Štědrý den pak do Pardubic z Liberce přišel jejich bývalý hráč Michal Hlavatý.

včera

včera

Zdeněk Hřib

Hřib bude mít jednoho vyzyvatele. Piráti si zvolí i místopředsedy

Leden bude v české politice důležitým měsícem. Nového předsedu si zvolí občanští demokraté, vedení si vyberou i Piráti jako další opoziční strana. Nejvyšší funkci bude obhajovat Zdeněk Hřib, který bude mít nejméně jednoho vyzyvatele. Je také několik uchazečů o pozice místopředsedů. 

včera

Andrej Babiš

Babiš odhalil, že mu volal americký prezident Trump

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pátek pochlubil, že mu během Vánoc zavolal americký prezident Donald Trump. Hovor se podle předsedy české vlády připravoval několik dní. Oba politici řešili válku na Ukrajině či současnou situaci v Evropě. 

včera

Reykjavík

Počasí jako v létě. Na Islandu zažili velmi neobvyklé Vánoce

V Česku nakonec o Vánocích zavládlo zimní počasí, alespoň co se teplot týká. Něco jiného zažili lidé k vlastnímu překvapení na Islandu. Maximální teploty na tomto ostrově šplhaly výrazně nad nulu, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

včera

včera

včera

Miloš Zeman

Zeman se opřel do Fialy, jeho vlády i prezidenta. Pavla ale zároveň i ocenil

Exprezident Miloš Zeman i letos přednesl vánoční poselství, ačkoliv od roku 2023 nevykonává žádnou politickou funkci. Bývalý vrcholný politik v televizním vystoupení na CNN Prima News kritizoval bývalého premiéra Petra Fialu či některé členy jeho kabinetu. Překvapil tím, že v jedné věci ocenil svého nástupce Petra Pavla. 

včera

včera

včera

včera

Praha hlásí velké problémy v železniční dopravě. Vlaky nabírají zpoždění

Železniční dopravu v Praze ochromily během druhého svátku vánočního velké problémy. Na Hlavním nádraží došlo k poruše, která omezila provoz ve všech směrech. Na odstranění závady se pracuje. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy