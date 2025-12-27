Americká armáda provedla sérii leteckých úderů v Nigérii, útočila na Islámský stát

Spojené státy podnikly na druhý svátek vánoční sérii leteckých úderů proti ozbrojencům napojeným na Islámský stát (IS) v severozápadní Nigérii. Operace se zaměřila na tábory radikálů ve státě Sokoto u hranic s Nigerem, kde se extremisté pokoušejí vybudovat novou základnu. Přestože přesný počet obětí není znám, americké i nigerijské úřady potvrdily, že při útoku zahynulo několik teroristů.
Americký prezident Donald Trump označil vánoční nálety za „smrtící“ a útočníky nazval „teroristickou spodinou“. Ve svém prohlášení zdůraznil, že tito ozbrojenci se zaměřují především na brutální vraždění nevinných křesťanů. Nigerijský ministr zahraničí Yusuf Maitama Tuggar však pro BBC uvedl, že šlo o společnou operaci, která nemá nic společného s konkrétním náboženstvím, a zdůraznil, že údery byly dlouhodobě plánovány na základě nigerijských zpravodajských informací.
Podle místních představitelů rakety zasáhly tábory skupiny známé jako Lakurawa, která má vazby na džihádistické sítě v Mali a Nigeru. Tato skupina v posledních letech terorizuje odlehlé komunity v pohraničí, kde násilím rekrutuje mladé lidi a zavádí tvrdý režim. Svědci z oblasti Tangaza potvrdili, že po útoku viděli přeživší bojovníky prchat přes hranici směrem do Nigeru.
Nigerijské ministerstvo informací upřesnilo, že operace proběhla s výslovným souhlasem prezidenta Boly Tinubua a za plného zapojení nigerijské armády. Během akce dopadly zbytky munice do dvou obcí, včetně vesnice Jabo, která leží stovky kilometrů od místa hlavních bojů. Podle dostupných zpráv však nedošlo k žádným civilním obětem ani zraněním. Jeden z obyvatel vesnice Jabo popsal, že viděl na obloze záblesk a následný pád předmětu do pole, přičemž zdůraznil, že v jejich okolí žijí muslimové i křesťané v dlouhodobém míru.
Trumpova administrativa již dříve kritizovala nigerijskou vládu za to, že údajně nedokáže dostatečně chránit křesťanskou menšinu, a hovořila v této souvislosti dokonce o hrozbě genocidy. Příkaz k přípravě na intervenci v Nigérii vydal Bílý dům již v listopadu. Pentagón následně zveřejnil krátké video, které zachycuje odpálení rakety z paluby válečné lodi, což potvrzuje rozsah amerického angažmá.
Tyto nálety představují druhou velkou americkou intervenci proti Islámskému státu v posledních týdnech. Před týdnem USA provedly masivní úder v Sýrii, kde zasáhly více než 70 cílů v odvetě za zabití tří Američanů. Nigérie s 220 miliony obyvatel zůstává klíčovým bojištěm proti radikálnímu islamismu v Africe, kde skupiny jako Boko Haram a frakce IS způsobují chaos a násilí již více než desetiletí.
Související
USA provedly rozsáhlou sérii útoků v Sýrii
Posílení východního křídla NATO: Aliance reaguje na ruské průniky do vzdušného prostoru
Americká armáda (U.S. AIR FORCE) , Nigérie , Islámský stát (IS)
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Americká armáda provedla sérii leteckých úderů v Nigérii, útočila na Islámský stát
před 1 hodinou
Počasí: Meteorologové vydali varování před ledovkou. Část Česka zasáhne už dnes večer
před 2 hodinami
Rutte ostře odmítnul návrhy na vojenské odtržení Evropy od USA
před 3 hodinami
"Spojenectví jsme upevnili prolitou krví." Kim Čong-un zaslal Putinovi novoroční blahopřání
před 4 hodinami
Krvavé střety jsou u konce. Thajsko a Kambodža uzavřely dohodu o příměří
před 5 hodinami
Rusko podniklo masivní útok na Kyjev
před 7 hodinami
Počasí na Silvestra a Nový rok. Na hory může dorazit sněhová nadílka
včera
Obchody už budou otevřené až do Silvestra. Zákon je ovlivní zase za několik dní
včera
Fotbalová liga hlásí první zimní přestupy. Posily vítají Plzeň, Olomouc i Pardubice
včera
Zelenského a Trumpa čeká další jednání. Nejspíš ho stihnou do konce týdne
včera
Hřib bude mít jednoho vyzyvatele. Piráti si zvolí i místopředsedy
včera
Babiš odhalil, že mu volal americký prezident Trump
včera
Počasí jako v létě. Na Islandu zažili velmi neobvyklé Vánoce
včera
Za smrt Perryho nese vinu i druhý lékař. Za mříže ale nemusí
včera
Slovensko poprvé reagovalo na ruský zásah lodi v přístavu na Ukrajině
včera
Zeman se opřel do Fialy, jeho vlády i prezidenta. Pavla ale zároveň i ocenil
včera
Vražda na Štědrý den. Muž ve Vratimově připravil o život známého
včera
Pohonné hmoty jsou nejlevnější za čtyři roky. A může být ještě lépe
včera
Odveta za vraždění křesťanů. Trump nařídil útok proti teroristům v Nigérii
včera
Praha hlásí velké problémy v železniční dopravě. Vlaky nabírají zpoždění
Železniční dopravu v Praze ochromily během druhého svátku vánočního velké problémy. Na Hlavním nádraží došlo k poruše, která omezila provoz ve všech směrech. Na odstranění závady se pracuje.
Zdroj: Jan Hrabě