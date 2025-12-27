Krvavé střety jsou u konce. Thajsko a Kambodža uzavřely dohodu o příměří

Libor Novák

27. prosince 2025 9:38

F-16 thajské armády
F-16 thajské armády Foto: Wikimedia Commons

Thajsko a Kambodža v sobotu uzavřely dohodu o příměří, která má ukončit tři týdny trvající krvavé pohraniční střety. Tento konflikt, nejhorší za poslední desetiletí, zahrnoval nasazení stíhaček, dělostřelecké ostřelování i raketové útoky. Dokument podepsali thajský ministr obrany Natthaphon Narkphanit a jeho kambodžský protějšek Tea Seiha v thajské provincii Chanthaburi s platností od místního poledne.

Obě strany se v rámci dohody zavázaly, že zmrazí aktuální pozice svých jednotek a nebudou provádět žádné další přesuny vojsk. Společné prohlášení varuje, že jakékoli posilování pozic by vedlo k dalšímu růstu napětí a zmařilo dlouhodobou snahu o diplomatické řešení. Tento krok má zastavit dvacetidenní cyklus násilí, který si vyžádal nejméně 101 obětí a vyhnal z domovů přes půl milionu lidí.

Napětí na 817 kilometrů dlouhé hranici se znovu rozhořelo na začátku prosince, kdy selhalo předchozí příměří zprostředkované Donaldem Trumpem a malajsijským premiérem Anwarem Ibrahimem. Spor o nedefinované části státní hranice mezi oběma zeměmi přitom trvá již více než století. Poslední vlna bojů se rozšířila z lesnatých oblastí u laoských hranic až k pobřežním provinciím v Thajském zálivu.

Na dodržování aktuálního klidu zbraní bude dohlížet pozorovatelský tým regionálního bloku ASEAN. Kromě mezinárodního dohledu byla zřízena také přímá komunikační linka na nejvyšší úrovni mezi ministry obrany a náčelníky generálních štábů obou armád. Tato opatření mají zabránit jakýmkoli nedorozuměním, která by mohla vést k opětovnému spuštění palby.

Důležitým bodem dohody je také koordinovaný návrat vysídlených civilistů do jejich domovů v příhraničních oblastech. Obě země se výslovně zavázaly, že proti civilnímu obyvatelstvu již nepoužijí žádnou formu síly. Ministr Narkphanit rovněž oznámil, že pokud bude příměří dodržováno po dobu příštích 72 hodin, Thajsko propustí osmnáct kambodžských vojáků, které drží v zajetí.

Nynější diplomatický úspěch navazuje na pondělní mimořádné zasedání ministrů zahraničí zemí jihovýchodní Asie v Kuala Lumpur. Poté následovala třídenní intenzivní vyjednávání přímo na jednom z hraničních přechodů. Právě osobní zapojení obou ministrů obrany v terénu je vnímáno jako nadějný signál, že by toto příměří mohlo být trvalejší než ty předchozí.

Zatímco červencové i prosincové pokusy o mír za asistence Washingtonu selhaly, aktuální dohoda sází více na regionální mechanismy a přímý dialog. Analytici však upozorňují, že dokud nedojde k definitivnímu vytyčení sporných území, hrozba nových střetů zcela nezmizí. Klíčové bude nyní především to, zda se podaří udržet vojáky v klidu během prvních kritických dní po uzavření dohody.

Situace v regionu zůstává nadále křehká, ale sobotní podpis přináší statisícům uprchlíků naději na klidný konec roku. Thajská i kambodžská armáda nyní začínají stahovat těžkou techniku z bezprostřední blízkosti civilních obydlí. Mezinárodní společenství doufá, že se tentokrát podaří přenést spor od zbraní k jednacímu stolu natrvalo.

25. prosince 2025 17:14

Pentagon: Čína v roce 2027 rozpoutá válku s Tchaj-wanem

F-16 thajské armády

Nové boje na hranicích: Proč eskaluje napětí mezi Thajskem a Kambodžou?

Dlouhodobě doutnající napětí mezi Thajskem a Kambodžou se opět přeměnilo v otevřené boje na hranici, čímž bylo narušeno křehké příměří, které zprostředkoval americký prezident Donald Trump. Od pondělí bylo zabito nejméně sedm kambodžských civilistů a tři thajští vojáci. Obě strany se navzájem obviňují z vyprovokování násilí. Tyto střety, při nichž Thajsko podniklo letecké údery podél hranice, jsou nejvážnější od původního příměří sjednaného v červenci.
Thajské stíhací letouny F-16

Thajská armáda zahájila nálety proti Kambodži

Thajsko zahájilo v pondělí nálety proti Kambodži. Mírový plán, který před pouhými dvěma měsíci uzavřel americký prezident Donald Trump, je tak v ohrožení kolapsu. Obě strany se navzájem obvinily ze zahájení útoků podél sporné hranice v časných ranních hodinách. K tomu došlo po týdnech narůstajícího napětí a dřívějším pozastavení pokroku v dohodě o příměří ze strany Thajska.

Thajsko Kambodža armáda Thajsko

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Rusko podniklo masivní útok na Kyjev

V noci na sobotu podniklo Rusko masivní vzdušný útok na Kyjev, který si vyžádal nejméně osm zraněných. Útok, při němž byly použity balistické rakety a drony, zasáhl obytné budovy i civilní infrastrukturu a vynutil si mimo jiné evakuaci domova pro seniory. V reakci na tuto eskalaci Polsko preventivně aktivovalo své letectvo a dočasně uzavřelo letiště v Rzeszówě a Lublinu.

Fotbal, ilustrační fotografie

Fotbalová liga hlásí první zimní přestupy. Posily vítají Plzeň, Olomouc i Pardubice

Podzimní část fotbalové Chance ligy sice skončila poslední víkend před Vánocemi, ale už během nich první kluby hlásí své první zimní posily. Jako první tak učinila Viktoria Plzeň, která oznámila příchod slovenského obránce Dávida Krčíka. Západočechy v tomto směru následovala Olomouc, která pro změnu do svých řad přivítala zahraniční posilu ze slovinského Celje, tedy z týmu jejího soupeře v Konferenční lize, křídelníka Danijela Šturma. Přímo na Štědrý den pak do Pardubic z Liberce přišel jejich bývalý hráč Michal Hlavatý.

Zdeněk Hřib

Hřib bude mít jednoho vyzyvatele. Piráti si zvolí i místopředsedy

Leden bude v české politice důležitým měsícem. Nového předsedu si zvolí občanští demokraté, vedení si vyberou i Piráti jako další opoziční strana. Nejvyšší funkci bude obhajovat Zdeněk Hřib, který bude mít nejméně jednoho vyzyvatele. Je také několik uchazečů o pozice místopředsedů. 

Andrej Babiš

Babiš odhalil, že mu volal americký prezident Trump

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pátek pochlubil, že mu během Vánoc zavolal americký prezident Donald Trump. Hovor se podle předsedy české vlády připravoval několik dní. Oba politici řešili válku na Ukrajině či současnou situaci v Evropě. 

Reykjavík

Počasí jako v létě. Na Islandu zažili velmi neobvyklé Vánoce

V Česku nakonec o Vánocích zavládlo zimní počasí, alespoň co se teplot týká. Něco jiného zažili lidé k vlastnímu překvapení na Islandu. Maximální teploty na tomto ostrově šplhaly výrazně nad nulu, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Miloš Zeman

Zeman se opřel do Fialy, jeho vlády i prezidenta. Pavla ale zároveň i ocenil

Exprezident Miloš Zeman i letos přednesl vánoční poselství, ačkoliv od roku 2023 nevykonává žádnou politickou funkci. Bývalý vrcholný politik v televizním vystoupení na CNN Prima News kritizoval bývalého premiéra Petra Fialu či některé členy jeho kabinetu. Překvapil tím, že v jedné věci ocenil svého nástupce Petra Pavla. 

Volodymyr Zelenskyj s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou

Ukrajina jedná neustále. Zelenského čeká další setkání s Trumpem

Američané i o Vánocích pokračují v diplomatických jednáních o míru na Ukrajině. Potvrzují to slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který ve čtvrtek mluvil s americkým speciálním vyslancem Stevem Witkoffem. Zelenskyj oznámil, že by se měl brzy opět setkat s Donaldem Trumpem. 

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Dívka z Olomoucka zastřelila matku. Hrozí jí až výjimečný trest

Z případu vraždy v Bohuňovicích v Olomouckém kraji je nevídaná rodinná tragédie. Teenagerka podle závěrů vyšetřování zastřelila matku a postřelila otce, přičemž čin kvůli majetkovému prospěchu naplánovala se svým partnerem. Oběma hrozí až výjimečný trest. 

Počasí přinese o víkendu silné noční mrazy, během dne se oteplí

Ačkoliv se o víkendu denní maxima přehoupnou přes bod mrazu, v noci budou teploty nadále citelně klesat, ukazuje předpověď ČHMÚ.cz.

Zdroj: Libor Novák

