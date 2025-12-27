Krvavé střety jsou u konce. Thajsko a Kambodža uzavřely dohodu o příměří

Thajsko a Kambodža v sobotu uzavřely dohodu o příměří, která má ukončit tři týdny trvající krvavé pohraniční střety. Tento konflikt, nejhorší za poslední desetiletí, zahrnoval nasazení stíhaček, dělostřelecké ostřelování i raketové útoky. Dokument podepsali thajský ministr obrany Natthaphon Narkphanit a jeho kambodžský protějšek Tea Seiha v thajské provincii Chanthaburi s platností od místního poledne.
Obě strany se v rámci dohody zavázaly, že zmrazí aktuální pozice svých jednotek a nebudou provádět žádné další přesuny vojsk. Společné prohlášení varuje, že jakékoli posilování pozic by vedlo k dalšímu růstu napětí a zmařilo dlouhodobou snahu o diplomatické řešení. Tento krok má zastavit dvacetidenní cyklus násilí, který si vyžádal nejméně 101 obětí a vyhnal z domovů přes půl milionu lidí.
Napětí na 817 kilometrů dlouhé hranici se znovu rozhořelo na začátku prosince, kdy selhalo předchozí příměří zprostředkované Donaldem Trumpem a malajsijským premiérem Anwarem Ibrahimem. Spor o nedefinované části státní hranice mezi oběma zeměmi přitom trvá již více než století. Poslední vlna bojů se rozšířila z lesnatých oblastí u laoských hranic až k pobřežním provinciím v Thajském zálivu.
Na dodržování aktuálního klidu zbraní bude dohlížet pozorovatelský tým regionálního bloku ASEAN. Kromě mezinárodního dohledu byla zřízena také přímá komunikační linka na nejvyšší úrovni mezi ministry obrany a náčelníky generálních štábů obou armád. Tato opatření mají zabránit jakýmkoli nedorozuměním, která by mohla vést k opětovnému spuštění palby.
Důležitým bodem dohody je také koordinovaný návrat vysídlených civilistů do jejich domovů v příhraničních oblastech. Obě země se výslovně zavázaly, že proti civilnímu obyvatelstvu již nepoužijí žádnou formu síly. Ministr Narkphanit rovněž oznámil, že pokud bude příměří dodržováno po dobu příštích 72 hodin, Thajsko propustí osmnáct kambodžských vojáků, které drží v zajetí.
Nynější diplomatický úspěch navazuje na pondělní mimořádné zasedání ministrů zahraničí zemí jihovýchodní Asie v Kuala Lumpur. Poté následovala třídenní intenzivní vyjednávání přímo na jednom z hraničních přechodů. Právě osobní zapojení obou ministrů obrany v terénu je vnímáno jako nadějný signál, že by toto příměří mohlo být trvalejší než ty předchozí.
Zatímco červencové i prosincové pokusy o mír za asistence Washingtonu selhaly, aktuální dohoda sází více na regionální mechanismy a přímý dialog. Analytici však upozorňují, že dokud nedojde k definitivnímu vytyčení sporných území, hrozba nových střetů zcela nezmizí. Klíčové bude nyní především to, zda se podaří udržet vojáky v klidu během prvních kritických dní po uzavření dohody.
Situace v regionu zůstává nadále křehká, ale sobotní podpis přináší statisícům uprchlíků naději na klidný konec roku. Thajská i kambodžská armáda nyní začínají stahovat těžkou techniku z bezprostřední blízkosti civilních obydlí. Mezinárodní společenství doufá, že se tentokrát podaří přenést spor od zbraní k jednacímu stolu natrvalo.
Zdroj: Libor Novák