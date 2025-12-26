Obchody už budou otevřené až do Silvestra. Zákon je ovlivní zase za několik dní

Pokud jste dnes vyrazili do ulic, ještě jste sledovali uzavřené supermarkety. V letošním roce je to naposledy, co se jejich provozovatelé museli podřídit zákonu. V příštím týdnu ale opět nastane situace, kdy si po celý den nenakoupíte.
Od roku 2016 platí v Česku zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. Vánoční svátky patří k těm, na které se zákaz vztahuje.
Naposledy tak bylo otevřeno na Štědrý den dopoledne. Od středečního poledne jsou větší obchody mimo provoz. Hypermarkety opět nabídnou zákazníkům své služby o nadcházejícím víkendu, posledním v letošním roce.
Už příští týden se však bude opakovat situace, kdy prostornější obchody nebudou lidem k dispozici. Zákonný zákaz se totiž týká i úvodního dne každého kalendářního roku, připadá na něj totiž Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok.
