Počasí: Meteorologové vydali varování před ledovkou. Část Česka zasáhne už dnes večer

Český hydrometeorologický ústav vydal varování před ledovkou, která se může vytvořit už během dnešního večera. Komplikace hrozí především v severních a severovýchodních Čechách, konkrétně v Ústeckém a Libereckém kraji. Přechod studené fronty sem přinese nejen sněžení, ale místy i mrznoucí mrholení nebo déšť, což může na silnicích a chodnících vytvořit nebezpečný kluzký povrch. Riziko těchto nebezpečných srážek by mělo pominout během noci na neděli.
Teploty v posledních hodinách výrazně kolísaly v závislosti na nadmořské výšce. Zatímco mrazové kotliny na Šumavě hlásily extrémní hodnoty, například stanice Kvilda-Perla naměřila -14,2 °C, díky inverzi bylo na hřebenech hor nad nulou. Noc na neděli by měla být o něco mírnější s teplotami mezi nulou a -4 °C. Denní maxima se pak o víkendu udrží nejčastěji v rozmezí od -1 do +3 °C, přičemž pouze na západě země může v sobotu teploměr ukázat až pět stupňů nad nulou.
Zbytek víkendu nabídne milovníkům jasného nebe dostatek slunečních paprsků, i když se na severovýchodě Moravy a ve Slezsku udrží nízká oblačnost. V neděli ráno se sice na většině území vyjasní, ale na horách a na Českomoravské vrchovině musíme počítat s mraky a občasným slabým sněžením. Skutečná změna počasí nás však čeká s přelomem roku, kdy se charakter počasí změní na ryze zimní s velkou oblačností a častými srážkami.
Pro lyžaře a provozovatele horských středisek přichází dobrá zpráva, protože od začátku příštího týdne začne na horách konečně přibývat přírodní sníh. Sněžení bude nejintenzivnější zejména v severních pohraničních pohořích. Přesné odhady množství nového sněhu budou jasnější v závěru týdne, ale už nyní je jisté, že hory čeká návrat pravé zimy s celodenními mrazy.
Období kolem Silvestra bude provázet také silnější vítr, který v kombinaci s novým sněhem začne na horách vytvářet sněhové jazyky a místy i závěje. Pokud se chystáte slavit příchod nového roku v horských oblastech, meteorologové doporučují nepodcenit přípravu a počítat s náročnými podmínkami na silnicích. Zimní charakter počasí by měl podle předpovědi vydržet minimálně do 10. ledna 2026.
Tento mrazivý a vlhký vzduch k nám bude proudit od severozápadu díky stabilní tlakové výši nad severním Atlantikem. Je tedy velmi pravděpodobné, že i první týden nového roku bude teplotně podprůměrný a bohatý na sněhové přeháňky i v nižších polohách. Výrazné oteplení zatím modely v dohledné době neočekávají, takže nás čeká období, kdy celodenní mrazy mohou zasáhnout celé území republiky.
