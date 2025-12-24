Spor USA s Venezuelou má nečekaného vítěze. Zatím z něj těží pouze Čína

Peking má hned několik důvodů, proč ostře vystupovat proti stupňujícímu se vojenskému tlaku USA na Venezuelu. Nedávné zadržení ropných tankerů americkou pobřežní stráží v rámci Trumpovy „úplné blokády“ zasahuje ekonomické srdce jednoho z nejbližších partnerů Číny v Latinské Americe. Právě Čína je přitom hlavním odběratelem venezuelské ropy – v posledních měsících k ní směřovalo zhruba 80 % veškerého exportu této jihoamerické země.
Čínské ministerstvo zahraničí označilo americké manévry za „vážné porušení mezinárodního práva“ a vzkázalo do Caracasu, že stojí proti všem formám „jednostranného šikanování“. Podle analytiků však Peking za touto rétorikou vidí i nečekané výhody. Americká agrese mu slouží jako další argument v tažení proti globální dominanci USA a jako praktická ukázka toho, jak v praxi vypadá Trumpem oživená Monroeova doktrína.
Nová americká národní bezpečnostní strategie, zveřejněná začátkem prosince 2025, přináší takzvaný „Trumpův dodatek“ (Trump Corollary). Ten aktualizuje dvě století starou politiku, která původně varovala evropské mocnosti před zasahováním na západní polokouli. Trumpova vize jde dál: chce region „bez nepřátelských cizích zásahů nebo vlastnictví klíčových aktiv“. To v Číně vyvolalo debatu, zda se USA nestahují do své „zahrádky“, čímž by uvolnily prostor pro čínský vliv v Asii a zbytku světa.
Peking na tyto otázky nečeká pasivně a vysílá jasné signály, že z regionu neodejde. Jen týden po zveřejnění americké strategie vydala Čína svůj první politický dokument o Latinské Americe po téměř deseti letech.
Čína se staví do role lídra „Globálního jihu“ a nabízí spolupráci v desítkách oblastí, od vesmírného výzkumu po vymáhání práva. Peking nehodlá opustit region, do kterého v posledních dekádách napumpoval miliardy dolarů v půjčkách na infrastrukturu, z čehož nejvíce těžila právě Venezuela.
Trumpova snaha zablokovat „stínovou flotilu“ tankerů a jeho slova o navrácení „ukradených“ ropných polí cílí přímo na vazby Venezuely s jejími spojenci, Ruskem a Čínou. Obě tyto mocnosti se za Madurův režim diplomaticky postavily i na půdě Rady bezpečnosti OSN.
Pro Čínu je tato situace vítaným bodem v globálním narativu. Zatímco USA ji dlouhodobě obviňují z agrese v Jihočínském moři nebo v okolí Taiwanu, Peking nyní může ukázat prstem na americké námořnictvo v Karibiku a vykreslit Washington jako mocnost minulé éry, která se drží politiky 19. století. I když Čína pravděpodobně nepoužije vlastní vojenskou sílu k ochraně tankerů, Trumpova „dělová diplomacie“ jí paradoxně dává do rukou silné diplomatické zbraně.
21. prosince 2025 8:26
Americké ponorky jsou v Pacifiku v menšině. Jižní Korea má plán, jak to změnit
Související
Návrat terorismu, válka ve Venezuelu nebo souboj o AI? Co lze čekávat od roku 2026
Americké jednotky u břehů Venezuely zadržely třetí tanker. Brazílie mluví o opakování války o Falklandy
Venezuela , USA (Spojené státy americké) , Čína
Aktuálně se děje
před 40 minutami
Spor USA s Venezuelou má nečekaného vítěze. Zatím z něj těží pouze Čína
před 1 hodinou
V Turecku se zřítilo letadlo s libyjským náčelníkem generálního štábu. Nehodu nepřežil
před 3 hodinami
Průlom v mírových jednáních? Ukrajina zvažuje vznik ekonomické zóny na východě
před 4 hodinami
Ukrajinské město dalo světu nejslavnější vánoční koledu. Rusové ho srovnali se zemí
před 5 hodinami
Návrat terorismu, válka ve Venezuelu nebo souboj o AI? Co lze čekávat od roku 2026
před 7 hodinami
Předpověď počasí na svátky: Budou letos bílé Vánoce?
včera
Zákaz tělesného trestání dětí, změny v rozvodech, konec střídavé péče. Co přináší novela občanského zákoníku?
včera
Fond je neodvolatelný, reaguje Babiš na problémy se střetem zájmů. Nic tím nevysvětlil
včera
Vánoční příměří je dnes už nereálný koncept. Lidé sice potřebují klid, válčení se ale radikálně změnilo
včera
Top 5 jídel na silvestrovskou party: rychle a chutně
včera
Trump jmenoval nového vyslance pro Grónsko. Má obyvatele přesvědčit, aby se připojili k USA
včera
Trump také sdílí naši lásku k mladým dívkám, píše se v dopise, který zřejmě poslal Epstein
včera
Ukrajinští muži riskují smrt v horách, aby se vyhnuli frontové linii. Nikdo podle nich už nechce mír
včera
USA zveřejnily nové dokumenty z vyšetřování Epsteina. O Trumpovi se v nich píše víc než dřív
včera
Putin odvolal den před Vánoci ruského velvyslance v Česku. Nahradí ho Ponomarjovová
včera
Počasí na Vánoce bude mrazivé, místy napadne 20 cm sněhu. Meteorologové vydali výstrahu
včera
Vzdám se Agrofertu navždy, tvrdil Babiš. Ukázalo se, že to není pravda
včera
Jsme ochotni právně zakotvit, že nezaútočíme na EU a NATO, tvrdí Rusko. Pak si ale nadiktovalo podmínky
včera
Trumpův účet, Trumpův institut, teď třída Trump. Prezident USA po sobě nechal pojmenovat i Kennedyho centrum
včera
Trump oznámil plány na vybudování "zlaté flotily". Třída Trump mají být největší lodě na světě
Americký prezident Donald Trump v pondělí na svém sídle v Mar-a-Lago představil ambiciózní plán na výstavbu nové generace plavidel nazvané „třída Trump“. Tato „zlatá flota“, jak ji prezident označil, má nahradit současné lodě, které považuje za zastaralé a esteticky nevyhovující. Podle Trumpových slov budou nová plavidla největšími a nejvýkonnějšími bitevními loděmi, jaké kdy byly postaveny.
Zdroj: Libor Novák