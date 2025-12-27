Rutte ostře odmítnul návrhy na vojenské odtržení Evropy od USA

Generální tajemník NATO Mark Rutte se v sobotu ostře ohradil proti hlasům volajícím po vojenském odtržení Evropy od Spojených států.
V rozhovoru pro německou tiskovou agenturu DPA zdůraznil, že Washington zůstává spolehlivým bezpečnostním partnerem a není důvod, aby Evropská unie usilovala o plnou obrannou nezávislost na USA. Rutte vyjádřil absolutní přesvědčení, že Spojené státy stojí plně za Severoatlantickou aliancí a jejich závazek k evropské bezpečnosti trvá.
Ačkoliv šéf NATO připouští, že Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu a zvýšit výdaje na armádu, trvá na tom, že by se tak mělo dít výhradně v rámci transatlantického partnerství. Podle něj leží většina ekonomické i vojenské síly aliance stále mimo EU, přičemž klíčovou roli hrají právě Spojené státy. Jakýkoliv pokus o budování paralelních obranných struktur bez americké účasti by proto považoval za kontraproduktivní a nebezpečný.
Rutteho prohlášení přichází jako přímá reakce na slova Manfreda Webera, lídra Evropské lidové strany. Weber v nedávném rozhovoru zpochybnil, zda se Evropa může nadále spoléhat na Washington v době politické nejistoty v USA. Podle Webera by Evropa měla být připravena jednat autonomněji, a to i v otázce budoucích mírových uspořádání na Ukrajině, kde by podle něj měli operovat evropští vojáci pod vlajkou EU.
Tato veřejná výměna názorů podtrhuje hlubší debatu o takzvané strategické autonomii, která v Bruselu nabývá na síle s blížícím se návratem Donalda Trumpa do Bílého domu. Zatímco mnozí evropští politici volají po tom, aby se unie stala samostatným vojenským hráčem, Rutte varuje před jakýmkoliv oslabováním vazeb s NATO. Podle něj je americká přítomnost v Evropě nenahraditelná a jakékoli úvahy o „odpojování“ od Washingtonu jsou v současné geopolitické situaci rizikové.
Napětí mezi zastánci autonomie a stoupenci transatlantické linie roste také v souvislosti s chystanou schůzkou Zelenského a Trumpa na Floridě. Část evropských lídrů se obává, že by USA mohly dojednat mír s Ruskem bez ohledu na zájmy EU, což posiluje volání po vlastní evropské obranné politice. Mark Rutte však v této atmosféře doufá v zachování jednoty a připomíná, že bezpečnost Evropy a Severní Ameriky je neoddělitelně spjata.
