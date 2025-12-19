Za smrt Perryho nese vinu i druhý lékař. Za mříže ale nemusí

Americké soudy vynesly verdikt nad druhým z lékařů v případu tragické smrti slavného herce Matthewa Perryho. Mark Chavez nebude muset přímo za mříže, déle než půl roku ale stráví v domácím vězení. Informovala o tom britská stanice BBC.
Chavez je jedním z pěti lidí, kteří v případu uznali svou vinu. Lékař z kalifornského San Diega přiznal, že získával ketamin ze své kliniky a od distributora prostřednictvím zfalšovaných recepisů. Následně je prodával jinému doktorovi Salvadoru Plasenciovi, který si soudní verdikt vyslechl jako první z obviněných.
Chavez byl odsouzen jako druhý k osmi měsícům domácího vězení a dalším třem letům, kdy bude po propuštění na svobodu pod neustálým dohledem orgánů.
Plasencia byl na počátku prosince odsouzen ke 30 měsícům ve federálním vězení. Perryho rodině se u soudu omluvil. "Selhal jsem, není omluvy. Nemůžu vrátit, co se stalo. Vím to. Měl jsem ho ochránit, jak říkala jeho matka. Je mi to líto," nechal se slyšet.
Hercova rodina žádala soud o přísnější trest pro lékaře, kterého považuje za hlavního viníka Perryho smrti. Matka zesnulého Suzanne Morrisonová ve výpovědi poukazovala na esemesky, v nichž doktor označoval seriálovou hvězdu za "pitomce" a rozjímal nad tím, kolik bude Perry ochoten zaplatit. "Nebylo na něm nic pitomého," řekla Morrisonová před soudem o svém synovi. Zdůraznila, že Plasencia jako lékař sliboval, že bude lidi ochraňovat.
Perry, jedna z hvězd kultovního amerického sitcomu Přátelé, byl předloni v říjnu nalezen mrtvý ve vířivce. Pitva odhalila vysokou koncentraci ketaminu, který se užívá proti depresi či úzkostem, v jeho krvi a stanovila ji jako příčinu smrti slavného herce.
Perryho velká herecká kariéra začala v druhé půlce 80. let. Průlom nastal s kultovním seriálem Přátelé, který se vysílal mezi lety 1994 až 2004. Konkrétně ztvárnil Chandlera Binga, který proslul především svými sarkastickými poznámkami. Některé hlášky tak zlidověly. K dalším úspěšným počinům patří například film Můj soused zabiják, ve kterém si zahrál s legendárním akčním hercem Brucem Willisem.
